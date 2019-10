Hamburg. Der Blick auf seine Wetter-App sorgt bei Peter Weihermüller derzeit für gute Laune. Wenn am Sonntag (ab 13 Uhr) auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld der mit 150.000 Euro dotierte Große Preis von Deutschland ausgetragen wird, ist ein goldener Herbsttag mit Sonne und 20 Grad vorhergesagt. „Wir hoffen auf 3500 Zuschauer. Dafür haben wir ein hochkarätiges Feld, das Geläuf ist in einem hervorragenden Zustand. Wir freuen uns auf das Meeting“, sagt der Geschäftsführer des Hamburger Trab-Zentrums (HTZ).

Wie lange das traditionsreiche Event noch in Bahrenfeld überleben kann, kommt einer langfristigen Wetterpro­gnose gleich. Die Verantwortlichen planen bereits jetzt für 2020 den Großen Preis von Deutschland. Im Verlauf des Novembers soll der Rennkalender für das kommende Jahr stehen. „Darüber hinaus haben wir keine Planungssicherheit. Solange nicht irgendeine Entscheidung fällt, ob und wo und wie es weitergeht, wissen wir nicht, was über 2020 hinaus passiert“, sagt Henner Christoph, ebenfalls HTZ-Geschäftsführer.

Kommt Doppelrennbahn für Galopper und Traber in Horn?

Der Grund: Noch immer ist unklar, ob die geplante Doppelrennbahn für Galopper und Traber in Horn wirklich kommt. Vor gut einem Jahr wurde eine Durchführbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis wurde bislang von der Stadt Hamburg nicht präsentiert.

Gerüchte, dass es Zwistigkeiten zwischen den Galoppern des Hamburger Rennclubs und dem HTZ gibt und es deshalb noch zu keiner Entscheidung gekommen ist, weist Christoph von sich. „Das ist Quatsch. Wir haben eine gemeinsame GmbH, über die alles läuft. Alle Gespräche – auch mit den Planern mit der Stadt – laufen paritätisch. Die Kommunikationshoheit hat bei dem Thema allerdings die Stadt Hamburg“, sagt der Geschäftsführer und ergänzt: „Aber Zeitdruck ist gegeben. Wir können nur unser Bestes geben, aber entscheiden müssen andere“, sagt Christoph.

Am Sonnabend (ab 15 Uhr) finden bereits die Deutschen Amateurmeisterschaften statt. Der Eintritt ist an beiden Renntagen frei.