Oklahoma City. Dennis Schröder sucht einen Privatkoch. Bei Instagram hat der deutsche NBA-Basketballer deshalb eine Stellenbeschreibung veröffentlicht, Schröder will sich in den USA und während seiner Aufenthalte in der Heimat in der Sommerpause verpflegen lassen.

Der Nationalspieler von Oklahoma City Thunder bevorzugt einen Koch aus Deutschland. Dieser soll Kenntnisse über die europäische und internationale Küche haben. Auf dem Speiseplan stehen beim 26-jährigen Schröder unter anderem laut Instagram-Post „Pasta/Quesadillas/Lammkoteletts/Steak“. Der Braunschweiger forderte seine Follower auf, ihn über jeden Koch zu informieren, der „die Kriterien erfüllt“.