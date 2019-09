Hamburg. Das 93. Hamburger Stadtderby zwischen den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und HSV elektrisiert und polarisiert. Anstoß im Millerntorstadion ist um 20.30 Uhr, abendblatt.de hält Sie rund um das Spiel auf dem Laufenden.

"Strese" nach zehn Minuten wieder frei

Gegen 16.10 Uhr wurde die Stresemannstraße für den Verkehr wieder freigegeben. "ES befinden sich keine Fans mehr auf der Fahrbahn", twitterte die Polizei.

Stresemannstraße wegen HSV-Fans vollgesperrt

Schon Stunden vor dem Anpfiff hat der Hamburger Fußballgipfel Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, blockiert eine größere Gruppe von HSV-Fans die Stresemannstraße im Bereich des S-Bahnhofs Holstenstraße. Die Hauptverkehrsader wurde in diesem Bereich gegen 16 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.