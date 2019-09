Box-WM: Die bewegende Geschichte des Hamburger Kämpfers Abduljabar

Ammar Abbas Abduljabar will in Russland für Deutschland siegen. Es wäre die vorläufige Krönung eines steinigen Lebenswegs.

Hamburg. Was auch immer sie bereithält für ihn, seine erste WM im olympischen Boxen, die an diesem Dienstag im russischen Jekaterinburg gegen den Koreaner Kim Hyeong Kyu beginnt: Der härteste Gegner ist nicht mehr am Start. Es war der Kampf gegen den eigenen Körper, der Ammar Abbas Abduljabar am meisten forderte. Um im Halbschwergewicht (Klasse bis 81 Kilogramm) antreten zu können, musste der Kapitän des Zweitligateams der Hamburg Giants regelmäßig sieben bis acht Kilogramm seines natürlichen Körpergewichts abtrainieren. „Das Abschwitzen war eine Qual, ich bin selten mit voller Kraft in den Ring gestiegen“, sagt der 23-Jährige.