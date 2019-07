Hamburg. Die Hamburg Towers genießen die letzten Tage ihres Urlaubs. Am 8. August beginnt für den Bundesliga-Aufsteiger die längste Vorbereitung der Clubgeschichte. Knapp zwei Monate nehmen sich die Wilhelmsburger Zeit, um so gut wie möglich für das Abenteuer Basketball-Bundesliga (BBL) gerüstet zu sein. Und das beginnt am Montag, dem 30. September, gleich mit einem Gastspiel bei Meister FC Bayern München. Zum ersten Heimspiel kommt am 4. Oktober der Mitteldeutsche BC in die Wilhelmsburger edel-optics.de-Arena.

Weitere Höhepunkte der regulären Saison sind im Inselpark das vorweihnachtliche Duell gegen Alba Berlin am 22. Dezember, die Nordderbys gegen Vechta (29. Dezember) und Oldenburg (4. April). Das Rückspiel gegen die Bayern steht am 26. April an. „Wir behalten uns vor, auch Spiele in einer größeren Arena auszutragen. Unsere Heimat bleibt aber Wilhelmsburg“, sagt Towers-Geschäftsführer Jan Fischer. Die 1200 Dauerkarten sind vergriffen, der Einzelkarten-Verkauf beginnt im September.

Towers-Chefcoach Mike Taylor fehlt lange

Zum Trainingsauftakt erwarten die Towers elf ihrer bisher zwölf Profis. Lediglich Guard Tevonn Walker wird wohl fehlen. Der Kanadier wird in Kürze Vater. Co-Trainer Benka Barloschky (31) wird einen Großteil der Vorbereitung leiten, weil Chefcoach Mike Taylor die polnische Nationalmannschaft auf die WM in China (31. August bis 15. September) einstimmt. „Glücklicherweise werden mich unser neuer Co-Trainer Austen Rowland und Athletikcoach Mello Wiredu unterstützen“, sagt Barloschky, der künftig auch als Cheftrainer des Kooperationspartners SC Rist Wedel arbeitet.

Zehn Testspiele zur Vorbereitung auf die BBL

In der Vorbereitung absolvieren die Towers zehn Testspiele: Am 15. August (20 Uhr, Steinberghalle) treffen sie auf Rist Wedel. Es folgen Partien gegen Itzehoe (18.8.), Crailsheim (23.8 in Rostock), in Vechta (25.8.), gegen die Shanghai Sharks (27.8.), Gießen (30.8.) und Bakken (31.8.). Am 7./8. September nimmt das Team an einem zweitägigen Turnier in Rostock teil. Nach einem Test gegen Leiden (11.9.) steigt am 14. September in Wilhelmsburg die Saisoneröffnung gegen den Bundesligarivalen Bonn. Anschließend reisen die Hamburger für eine Woche in ein Trainingslager (16. bis 20. September, Ort steht noch nicht fest), ehe am 21. September bei den Fraport Skyliners der letzte Härtetest vor dem Saisonstart ansteht.