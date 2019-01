Breitenreiter reagiert auf Werders Spionage-Image

Hannover schottet sich vor Werder-Duell ab

Trainer André Breitenreiter (l.) und der vom HSV ausgeliehene Stürmer Bobby Wood im Trainingslager von Hannover 96

Foto: Imago/DeFodi

Vor dem Nord-Duell gegen Werder Bremen trainiert Hannover 96 in dieser Woche ausschließlich geheim. Diese Maßnahme soll in dieser Form nur bis zum Wochenende dauern, teilten die Niedersachsen vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) mit. „Wir wissen, dass die Bremer das Training des jeweiligen Gegners immer intensiv beobachten“, begründete dies Trainer André Breitenreiter. In der Hinserie hatte eine Affäre um den Einsatz einer Drohne von Werder Bremen beim Training von 1899 Hoffenheim vor einem Spiel beider Teams für Wirbel gesorgt.

Uefa-Disziplinarverfahren gegen Chelsea

Nach den rassistischen Schmährufen von Fans des FC Chelsea hat die Uefa ein Disziplinarverfahren gegen den Londoner Premier-League-Club eröffnet. Die Ethik- und Disziplinarkammer werde sich am 28. Februar mit dem Fall befassen, teilte die europäische Fußball-Union am Dienstag mit. Chelsea-Anhänger sollen im Dezember während des Europa-League-Spiels beim ungarischen Club FC MOL Vidi durch antisemitische Schmährufe aufgefallen sein.

Beim FC Chelsea spielt auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (l.), hier im Duell mit Tottenhams Heung-Min Son

Foto: Imago/Focus Images

Die Rufe richteten sich Medienberichten zufolge gegen Chelseas Lokalrivalen Tottenham Hotspur. Die Spurs haben eine große jüdische Fangemeinde. Die Uefa hatte daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Nach dem Bericht des zuständigen Kommissars entschied die Uefa nun, ein Disziplinarverfahren zu eröffnen. Medienberichten zufolge droht Chelsea nun für die kommenden Europa-League Heimspiele ein Teilausschluss der Zuschauer.

Nach den Vorfällen im Dezember hatte sich der Chelsea-Vorsitzende Bruce Buck in einem offenen Brief an die Fans gewandt. „Diese Vorfälle sind nicht akzeptabel und sowohl in unserem Club als auch im Fußball nicht willkommen“, schrieb Buck. Man dürfe es nicht zulassen, dass eine kleine Gruppe von Fans den Club beschäme.

VW steigt jetzt auch in den US-Fußball ein

Die Volkswagen AG, seit Jahresbeginn unter anderem Sponsor der deutschen Nationalmannschaft, hat einen weitreichenden Vertrag mit dem US-Fußball-Verband abgeschlossen. Die Vertrag zwischen Volkswagen of America und US Soccer läuft bis 2022, das finanzielle Volumen bewegt sich angeblich im zweistelligen Millionen-Bereich.

Volkswagen, das in den USA wegen des Diesel-Skandal eine Milliardenstrafe zahlen musste, wird mit seinem Logo auf der Trainingskleidung aller US-Nationalmannschaften vertreten sein. Hauptziel der Vereinbarung ist nach Angaben von US Soccer aber die Finanzierung von Programmen, mit denen die Ausbildung von Trainerinnen vorangetrieben werden soll.

Funkel selbstbewusst vor Vertragsgesprächen

Friedhelm Funkel kann sich vorstellen, auch bei einem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf zu bleiben. „Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich das natürlich machen“, sagte er dazu im Interview der „Rheinischen Post“.

Der Coach, mit dem Fortuna nach einer Posse um seine Weiterbeschäftigung an diesem Dienstag in Gespräche über eine Vertragsverlängerung einsteigen möchte, zeigte sich selbstbewusst für den Fall, dass die Düsseldorfer in der nächsten Saison wieder in der 2. Liga spielen müssen: „Und dann gibt es keine größere Wahrscheinlichkeit, als mit mir als Trainer wieder aufzusteigen. Meine Bilanz ist nicht so schlecht.“ Er ist bereits zweimal mit Uerdingen und je einmal mit dem MSV Duisburg, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Düsseldorf in die Bundesliga geklettert und damit als Trainer Rekordaufsteiger.

Dem Vernehmen nach strebt die Fortuna eine Verlängerung des bis Sommer laufenden Kontrakts mit dem 65-Jährigen um ein Jahr an. Ob diese Einigung nur im Falle eines Klassenverbleibs der Fortuna gelten soll, ließ Vorstandschef Robert Schäfer offen. Noch am vergangenen Freitag hatte der Tabellen-14. im Trainingslager von Marbella das Ende der Zusammenarbeit mit Funkel am Ende der laufenden Saison verkündet. Das hatte zu einem negativen Medienecho und zu Protesten der Düsseldorfer Fans geführt. Funkel hatte infrage gestellt, ob er ein Angebot der Fortuna annehmen würde.

Paul Freier schon wieder weg aus Bochum

Club-Urgestein Paul Freier (39) verlässt den VfL Bochum nach nur einem halben Jahr als Trainer der U16-Mannschaft wieder. Der ehemalige Nationalspieler gab private Gründe für seinen Schritt an. Der VfL habe dem Wunsch nach einer sofortigen Vertragsauflösung stattgegeben, teilte der Verein mit.

"Die Erfahrungen, die ich im Jugendbereich als Trainer sammeln konnte, sind für mich sehr wertvoll und ich möchte sie auf keinen Fall missen. Allerdings habe ich festgestellt, dass Fußball nicht alles ist, was mich in meinem Leben erfüllt", sagte Freier.

Der gebürtige Pole bestritt für die Westfalen insgesamt 289 Pflichtspiele, von 2002 bis 2007 absolvierte er 19 Länderspiele für Deutschland. "Slawo ist VfLer durch und durch. Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, hat aber seine Wahl getroffen. Natürlich akzeptieren wir sein Votum, auch wenn wir ihn nur schweren Herzens ziehen lassen", sagte Sportvorstand Sebastian Schindzielorz.

Indien-Coach schmeißt nach Enttäuschung hin

Stephen Constantine während des Asien-Cups

Foto: Imago/Imaginechina

Nach dem verpassten erstmaligen Achtelfinal-Einzug beim Asien-Cup ist Indiens Nationaltrainer Stephen Constantine zurückgetreten. Der Verband akzeptiere die Entscheidung des 56 Jahre alten Engländers und dankte ihm für seine Arbeit, hieß es in einer Mitteilung. Indien hatte am Montag durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit 0:1 (0:0) gegen Bahrain verloren. Ein Remis hätte dem Team zum erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde gereicht.

„Ich war vier Jahre lang hier. Mein Ziel war es vom ersten Tag an, dass wir uns für den Asien-Cup qualifizieren. Das haben wir geschafft und einige Rekorde gebrochen“, sagte ein emotionaler Constantine nach der Partie. „Ich denke, mein Zyklus geht hier zu Ende. Ich habe das geschafft, was von mir verlangt wurde und noch etwas mehr und nun ist es Zeit, weiterzugehen.“

Bolivien hat einen neuen Nationaltrainer

Eduardo Villegas wird neuer Trainer der Nationalmannschaft Boliviens. Der 54-Jährige ersetzt Interimscoach Cesar Farias, der seit Mai 2018 nur einen Sieg aus acht Spielen geholt hatte und zudem durch eine Auseinandersetzung mit einem Fan in die Schlagzeilen geraten war. Villegas hat auf Clubebene bereits sechs Meisterschaften in Bolivien gewonnen.

Guardiola bleibt Klopp mit Mühe auf den Fersen

Manchester City bleibt in der Premier League an Tabellenführer FC Liverpool dran. Der englische Meister kam am Montagabend zum Abschluss des 22. Spieltages in Überzahl zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Entscheidender Mann im Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola war Gabriel Jesus, Der Brasilianer traf gleich doppelt: In der zehnten Minute nach Vorarbeit des des deutschen Nationalspielers Leroy Sané und per Foulelfmeter in der 39. Minute.

Zwischen den beiden Treffern hatte Wolverhamptons Willy Boly (19.) nach einem groben Foul die Roten Karte gesehen. Nach der Pause sorgte Conor Coady (78.) mit einem Eigentor für den 3:0-Endstand für Manchester.

Der Titelverteidiger weist als Tabellenzweiter weiter vier Punkte Rückstand auf den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp auf. Die Liverpooler hatten am Samstag bei Brighton & Hove Albion mit 1:0 gewonnen.

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.