Eishockey: Schock! Crocodiles Hamburg melden Insolvenz an

Hamburg. Schock für die Hamburger Eishockeyfans: Die Crocodiles sind pleite. Der Oberligaclub hat für seine Spielbetriebsgesellschaft beim Amtsgericht Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Der Spielbetrieb soll aber bis Saisonende weitergeführt werden.

"In den vergangen zweieinhalb Jahren haben wir viel für den Profisport der Crocodiles und damit für den Eishockeysport in Hamburg erreicht. Das verdanken wir auch Ihrer Unterstützung. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken", teilten die Crocodiles am Freitagnachmittag mit. Die 1. Hamburger Eissport GmbH sei in finanzielle Schieflage geraten, weil es "kurzfristig zum Ausfall bereits zugesagter Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro gekommen" sei.

Man wolle die Insolvenz aber nutzen, "um uns neu und zukunftsfähig aufzustellen". Deshalb wolle der Club die Insolvenz in Eigenverwaltung unter der Regie des Sanierungsspezialisten Michael Busching (Kanzlei Ecovis Grieger Mallison) durchführen und habe einen entsprechenden Insolvenzplan vorgelegt. Ziel ist, die Gesellschaft zu entschulden und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten – mithilfe der Fans und Förderer.

Crocodiles wollen 200.000 Euro bei Fans und Förderern sammeln

In einem ersten Schritt sollen 200.000 Euro gesammelt werden. Dank des Insolvenzgelds sind die Löhne und Gehälter bis Ende Januar gesichert. "Sollte die Summe nicht erreicht werden, kann jeder Unterstützer entscheiden, ob sein Beitrag an die Nachwuchsabteilung der Crocodiles Hamburg geleitet wird oder ob die Summe zurückerstattet werden soll", heißt es in der Mitteilung.

Auch das Spiel an diesem Freitagabend (20 Uhr, Eishalle Farmsen) gegen die Füchse Duisburg findet regulär statt. Erst im Mai 2016 hatten sich die Hamburg Freezers aus der Deutschen Eishockey-Liga zurückgezogen. Damals hatten die Fans mehr als eine Million Euro an Spenden gesammelt, um die Etatlücke zu schließen. Teameigner Anschutz Entertainment hatte sich jedoch nicht umstimmen lassen.

Die Crocodiles um den früheren Freezers-Profi Christoph Schubert wollten das Erbe des Leistungs-Eishockeys in Hamburg zumindest in der drittklassigen Oberliga bewahren. Jetzt droht der totale Absturz.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.