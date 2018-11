Der große Tag des Kinderturnens in Hamburg

Hamburg. Es ist eine der erfolgreichsten Aktionen des Hamburger Verbandes für Turnen und Freizeit (VTF), der Kinderturnsonntag. Am Wochenende gibt es ihn zum 15. Mal. An diesem 11. November öffnen zwischen 10 und 13 Uhr wieder 37 Hamburger Vereine – in allen sieben Bezirken und im Kreis Pinneberg – ihre Turnhallen für die Ein- bis Siebenjährigen, ihre Eltern und Großeltern. Geschulte Trainer und Übungsleiter stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, das Mitmachen ist wie immer kostenlos. In diesem Jahr findet der sogenannte Tag des Kinderturnens in ganz Deutschland statt, Hamburg ist dabei Spitzenreiter, was die Zahl der Vereinsangebote betrifft.

Der Deutsche Turnerbund (DTB) hat für dieses Wochenende zusätzlich eine Purzelbaum-Challenge ausgerufen: Mit „Purzelbäumen um die Welt“ möchte der DTB auf die Bedeutung von Bewegung aufmerksam machen und fürs Kinderturnen werben. Stellvertretend dafür werden Purzelbäume für eine Weltumrundung „gesammelt“. Bis zum nächsten deutschen Turnfest in Leipzig (Pfingsten 2021) sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, so viele Purzelbäume wie möglich zu schlagen.

„Insgesamt wollen wir 40.075 Kilometer mit Purzelbäumen zurückzulegen“, sagt VTF-Geschäftsführerin Gerlinde Reeker. Dabei wird in Kinderpurzelbäume (ein Meter) und Erwachse-nenpurzelbäume (zwei Meter) unter-schieden und die Meterzahl addiert. Die aufsummierte Gesamtstrecke aller Purzelbäume soll am Ende einmal um den Äquator reichen. Am Kinderturnsonntag kann damit begonnen werden.

Natürliche Bewegungsräume verschwinden

Dass Kinder in Deutschland mehr Bewegung brauchen, ist unter Pädagogen und Medizinern unumstritten. Wer im Kindesalter übergewichtig ist, wird die Pfunde meistens nicht mehr los. Frühkindlicher Bewegungsmangel ist eine der häufigsten Ursachen für Zivilisationskrankheiten wie Herz- und Kreislaufstörungen, Bluthochdruck, Diabetes oder Darmkrebs, deren Behandlung das deutsche Gesundheitssystem zweistellige Milliarden-Euro-Beträge kostet. Früher sind Kinder vor die Haustür gegangen, haben draußen mit ihren Freunden gespielt, bis es dunkel wurde. Das gibt es heute vor allem in größeren Städten kaum noch. Eine der Ursachen: Natürliche Bewegungsräume wie Wiesen und Felder müssen immer öfter dem Wohnungsbau und der Versiegelung der Flächen weichen.

Umso wichtiger wird es, die vielfältigen Sportangebote der Vereine früh wahrzunehmen. Adipositas, Fettleibigkeit, hat in den vergangenen Jahren zugenommen, auch weil viele Eltern keine Bewegungsvorbilder für ihre Kinder mehr sind. Der Nachwuchs aber braucht diese Vorturner. Untersuchungen haben ergeben, sind Eltern und Lehrer sportlich aktiv, kommen auch ihre Sprösslinge schneller auf die Beine.

Das regelmäßige Kinderturnen öffnet dem Nachwuchs aber nicht nur neue Gelegenheiten, eine vielfältige Bewegungswelt zu entdecken, es fördert die Kinder auch darin, sich selbst wertzuschätzen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entfalten, ausdauernd Ziele zu verfolgen und mit anderen Kindern zu kooperieren. Kinderturnen heißt: Stärkung der Ressourcen von Kindern. Eine solche Stärkung der eigenen Fähigkeiten hilft, die täglichen Herausforderungen besser zu meistern.

Übersicht der 37 Vereine: Bezirk Altona: Altonaer Turnverband, Bahrenfelder Turnverein, Dockenhudener Turnerschaft, Rissener SV, Verein Aktive Freizeit; Bergedorf: Billwärder Turnverein, Oststeinbeker SV, SV Nettelnburg/Allermöhe, TSG Bergedorf; Eimsbüttel: Eimsbütteler Turnverband, Movimental, Niendorfer TSV, SV Eidelstedt, SV Grün-Weiß Eimsbüttel, TV Lokstedt;Mitte: Horner TV, St. Pauli Turnverein; Nord: Goldbekhaus, SiB-Club, SC Alstertal-Langenhorn, Winterhuder-Eppendorfer TV; Harburg: Harburger Sport-Club, Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft, SV Este 06/70, Turnerschaft Harburg; Wandsbek: Altrahlstedter Männerturnverein, Bramfelder SV, Duvenstedter SV, Farmsener Turnverein, Hummelsbütteler SV, SC Poppenbüttel, TSC Wellingsbüttel, Turn- und Sportverein Berne, TSV Sasel, Wandsbeker Turnerbund; Kreis Pinneberg: SV Blau-Weiß 96 Schenefeld, VfL Pinneberg. Der Walddörfer SV hatte bereits vor einer Woche seinen Kinderturnsonntag.

Weitere Informationen: www.vtf-hamburg.de

( rg )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.