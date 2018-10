Götze nach vier Spielen wieder im BVB-Kader

Götze darf in Dortmund wieder auf die Bank

Mario Götze steht erstmals nach vier Spielen wieder im Kader bei Borussia Dortmund und könnte im Falle einer Einwechslung auf seinen Bruder treffen. Sowohl Mario Götze beim BVB als auch sein fünfeinhalb Jahre jüngerer Bruder Felix beim Gegner FC Augsburg sitzen zunächst auf der Bank. Götze, Schütze des Siegtors im WM-Finale 2014, hat für Tabellenführer Dortmund an den ersten sechs Spieltagen noch keine Einsatzminute in der Bundesliga absolviert. Im DFB-Pokal und der Champions League spielte er je einmal für rund eine Stunde. Felix Götze ist für Augsburg schon dreimal in dieser Spielzeit eingewechselt worden, beim 1:1 beim FC Bayern München schoss er das Ausgleichstor. Dortmund muss derweil am Sonnabend kurzfristig auf Marius Wolf verzichten, der wegen eines Faserrisses ausfällt.

Podolski in Japan weiter auf Talfahrt

Der ehemalige Weltmeister Lukas Podolski steckt mit Vissel Kobe weiter in der Krise. Der Club kam am Sonnabend in der japanischen Fußball-Meisterschaft gegen den Tabellenletzten Varen Nagasaki nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, holte nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie aber wenigstens einen Punkt. Mit 37 Zählern liegt Kobe nur im Mittelfeld der Tabelle. Podolski kam über 90 Minuten zum Einsatz, der spanische Superstar Andres Iniesta wurde in der 59. Minute eingewechselt.

Hecking sieht offene Zukunft in Mönchengladbach gelassen

Dieter Hecking macht sich mit Blick auf seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach keine Sorgen. „Natürlich spielt eine Rolle, dass ich mir nach 13 Jahren als Bundesligatrainer keine Existenzsorgen machen muss. Da geht man mit einer solchen Situation vielleicht etwas gelassener um“, sagte Hecking im Interview mit dem Internetportal Sportbuzzer. Gespräche mit Sportdirektor Max Eberl gab es bislang nicht, auch wenn Hecking sagte: „Ich spüre, dass Max und auch das Präsidium von meiner Arbeit überzeugt sind.“

Im April hatte Eberl Vertragsgespräche mit Hecking für den Sommer angekündigt, vor wenigen Tagen sagte der Manager nun beim TV-Sender Sky: „Es gibt kein fixes Datum, wann wir das machen. Es wird aber ganz sicher den Moment geben, wo wir uns hinsetzen und reden.“ Hecking, seit Dezember 2016 im Amt, nimmt es gelassen.

„Wenn irgendwann der Tag kommt, an dem man mit mir über eine Vertragsverlängerung sprechen möchte, werde ich mir das sehr gern anhören“, sagte der 54-Jährige. Sollte es aber keine Einigung geben, werde „für Borussia Mönchengladbach das Leben dann eben so weitergehen wie für Dieter Hecking. Diese Gelassenheit, die darf ich mittlerweile haben“, sagte der Trainer.

( ber;sid;dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.