Völler stärkt angezähltem Trainer Herrlich den Rücken

Baumann verlängert bei Werder

Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2021 verlängert.Der langjährige Werder-Kapitän hatte diesen Posten 2016 von Thomas Eichin übernommen. „Frank hat in den letzten beiden Jahren die Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, mehr als erfüllt“, sagte Aufsichtsratschef Marco Bode.

Baumann habe mit seinem Team die Mannschaft spürbar weiterentwickelt und einen hohen Anspruch in der täglichen Arbeit etabliert. Neben seinen „unbestrittenen fachlichen Qualitäten, verkörpert Frank mit seinem Auftreten vieles, was Werder Bremen ausmacht. Trotz einer gewissen zurückhaltenden, ruhigen Art, besteht an seinem Ehrgeiz, ambitionierte Ziele zu erreichen, kein Zweifel“.

Völler stärkt Herrlich den Rücken

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat seinem Trainer Heiko Herrlich nach dem Fehlstart in der Fußball-Bundesliga den Rücken gestärkt. „Diese Hysterie nervt“, sagte der frühere Teamchef der Nationalmannschaft im „kicker“. „Ein Fazit nach zwei Spieltagen? Vielleicht nach fünf oder sechs Spielen. Aber doch nicht jetzt.“

Heiko Herrlich verlor mit Leverkusen die ersten beiden Spiele – und muss nun bei den Bayern ran

Die Kritik und Herrlich und am Team, das bei Borussia Mönchengladbach (0:2) und gegen den VfL Wolfsburg (1:3) verloren hatte, sei „okay, ja, sie ist sogar teilweise berechtigt“, sagte Völler: „Er hat ein paar Entscheidungen getroffen, die würde er heute vielleicht nicht mehr so treffen. Aber dass er deshalb zur Disposition stehen soll? Nach zwei Spieltagen? Und dann nur der Trainer von Bayer Leverkusen? Es gibt auch andere ambitionierte Teams, die nicht gepunktet haben!“

Bei Rekordmeister Bayern München am 15. September (15.30 Uhr/Sky) müsse die Mannschaft „jetzt aufwachen“, sagte der 58-Jährige: „Auch einige Spieler haben mir ein wenig zu viel davon gesprochen, wie gut wir sind und wie weit vorne wir landen können. Mein Tipp: Nicht so viel reden, mehr machen. Auf dem Platz.“

Bochum holt Südkoreaner

Der VfL Bochum hat den südkoreanischen Offensivspieler Chung-Yong Lee verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb beim Zweitligisten einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Lee lief zuletzt für den englischen Erstliga-Aufsteiger Crystal Palace auf, erhielt für die kommende Saison aber keine Arbeitserlaubnis mehr und war deshalb vereinslos. Zuvor spielte der 79-malige Nationalspieler Südkoreas für die Bolton Wanderers und den FC Seoul.

Hummels: Löw hat keine Autorität verloren

Mats Hummels zweifelt nicht daran, dass Bundestrainer Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft nach dem historisch frühen WM-Aus wieder zum Erfolg führen wird. „Wir alle wissen, dass der Bundestrainer sehr viel Kritik einstecken musste für Sachen, die wir Spieler auf dem Platz uns eingebrockt haben. Wir wissen, was wir an diesem Bundestrainer haben, wie unglaublich gut er die Nationalmannschaft geführt hat, seit 2006 allein und davor als Co-Trainer: Er wird von der Mannschaft das Richtige auf dem Platz zurückbekommen“, sagte der Bayern-Profi dem „Kicker“.

Löw habe „bei uns Spielern auf keinen Fall an Autorität verloren“, sagte Hummels vor dem Auftaktspiel in der Nations League an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Frankreich. „Ein Trainer, der eigene Fehler eingesteht, gewinnt bei einer Mannschaft sehr viel an Kredit und Stellenwert, diese Erfahrung habe ich gemacht. Der Bundestrainer hat bei der Mannschaft überhaupt nichts von seinem Stellenwert verloren, er hat sogar gewonnen“, meinte Hummels.

Arsenal stattet Neunjährigen mit Vertrag aus

Die Londoner haben den erst neun Jahre alten Jayden Adetiba mit einem Vertrag ausgestattet. Das berichtet die „Sun“ und schreibt von einem Fußball-„Wunderkind“. Der in Nigeria geborene, in Südafrika aufgewachsene, aber in England lebende Junge hatte zuletzt ein fünfwöchiges Probetraining beim Club von Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Bernd Leno absolviert.

Weydandt schießt Hannover zum Testspielsieg

Dank Neu-Profi Hendrik Weydandt hat Hannover 96 sein Testspiel gegen den Oberligisten Hannoverscher SC nach anfänglichen Mühen doch noch souverän über die Bühne gebracht. Der 23-Jährige, der erst am Montag seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte, erzielte beim 4:0 (0:0)-Sieg innerhalb von sechs Minuten einen lupenreinen Hattrick (65./69./71.). Den vierten Treffer steuerte Genki Haraguchi bei (77.).

Für Weydandt geht derzeit ein Traum in erfüllen

Weydandt hatte 2014 noch in der Kreisliga gespielt und war im Sommer vom Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder zur U23 von Hannover 96 gewechselt. Dank guter Trainingsleistungen wurde Trainer Andre Breitenreiter auf ihn aufmerksam. Bei seinem Bundesligadebüt gegen Werder Bremen (1:1) erzielte er als Joker direkt einen Treffer, im DFB-Pokal beim Karlsruher SC (6:0) traf er zweimal.

Nach Löw-SMS: Henrichs glaubt an DFB-Chance

Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs glaubt nach seinem Wechsel zur AS Monaco weiter an seine Chance für eine Berufung in die deutsche Nationalmannschaft. „Jogi Löw hat mir nach meinem Wechsel zu Monaco eine SMS geschrieben. Darin wünschte er mir einen guten Start – er will mich schon im Auge behalten“, sagte der 21 Jahre alte Abwehrspieler, der für 20 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen an die Cote d’Azur gewechselt war, dem „Sportbuzzer“.

Bei den Monegassen sieht das Bayer-Eigengewächs gute Möglichkeiten, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen: „In Monaco habe ich eine große Bühne, um mich zu zeigen. Ich glaube, dass ich durch den Umbruch bei der A-Nationalmannschaft bald wieder gute Chancen habe.“

Premier League intensiviert Videobeweis-Tests

Laut Sky soll die Technik nach der Länderspielpause in 15 Partien „offline“ zum Einsatz kommen. Die Tests sollen demnach ab dem 15. September stattfinden. Im April hatten sich die Clubs entschieden, das Hilfsmittel für die Schiedsrichter frühestens 2019 einzuführen und die Probephase möglichst lange zu gestalten.

DFL zahlt 1,5 Millionen Amateurclubs

Die Deutsche Fußball Liga honoriert die Nachwuchsausbildung von Amateurvereinen unterhalb der 3. Liga. Insgesamt 90 Clubs erhalten dafür insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro, teilte die DFL am Donnerstag mit. Es ist eine finanzielle Anerkennung für das Debüt von 54 Spielern in der Bundesliga und 2. Bundesliga, die bei diesen Vereinen gefördert worden sind.

Fast 100.000 Euro erhält der SC Eintracht Freising (Landesliga Südost Bayern), bei dem Thomas Blomeyer vom MSV Duisburg und U20-Nationalspieler Maximilian Thalhammer vom FC Ingolstadt 04 früher spielten. Der SV Wahlstedt (Kreisliga Schleswig-Holstein) erhält für die Förderung von HSV-Youngster Fiete Arp 15.000 Euro.

Zur vergangenen Saison 2017/18 hatte die DFL die Ausbildungsförderung grundlegend überarbeitet und die Ausbildungshonorierung von zuvor etwa einer Millionen Euro auf bis zu vier Millionen Euro erhöht.

Anders als zuvor, als das Honorierungssystem jeweils nur die fünf zurückliegenden Jahre bis zum Beginn der Profikarriere erfasste, werden Ausbildungsleistungen nun schon bei Vereinen berücksichtigt, bei denen ein Spieler ab dem 6. Lebensjahr (bis zum 21.) aktiv war. Darunter sind deutlich mehr Amateurvereine. Clubs, die Talente vom 6. bis 11. Geburtstag ausgebildet haben, erhalten 4200 Euro pro Spielzeit, und Vereine, bei denen der Spieler die Zeit vom 12. bis 21. Geburtstag war, 5400 Euro pro Saison.

Mbappe für drei Spiele gesperrt

Der französische Weltmeister Kylian Mbappe ist nach seinem Platzverweis beim Sieg von Paris St. Germain bei Olympique Nimes (4:2) am vergangenen Wochenende für drei Spiele gesperrt worden. Der 19-Jährige steht dem Team von Trainer Thomas Tuchel damit erst wieder im Ligaspiel in Nizza Ende September zur Verfügung. Mbappe war in der Nachspielzeit der Partie vom Platz gestellt worden, nachdem er als Reaktion auf ein Foul seinen Gegenspieler Teji Savanier umgestoßen hatte. Auch Savanier wurde für sein Foul des Feldes verwiesen.

