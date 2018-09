Barca-Star Piqué beim Fahren ohne Führerschein erwischt

Wolfsburg holt Meeske als Geschäftsführer

Der bisherige Finanz-Vorstand des 1. FC Nürnberg, Michael Meeske, steigt am 1. November als Geschäftsführer beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ein. Das bestätigten beide Clubs. Der 46 Jahre alte Oldenburger ersetzt beim VfL Clubchef Wolfgang Hotze (66), der seinen Ausstieg aus Altersgründen zuletzt wegen der Suche nach neuen Geschäftsführern mehrfach aufgeschoben hatte.

Erst im Sommer hatte der VW-Club den Posten des Sport-Geschäftsführers mit Jörg Schmadtke neu besetzt. Dieses Amt war seit dem Aus von Klaus Allofs Ende 2016 unbesetzt gewesen. Unklar ist noch, ob Schmadtke künftig Sprecher der Geschäftsführung wird. Es gibt auch Überlegungen, dieses Amt nicht mehr zu vergeben.

Meeske arbeitete vor seiner Station in Nürnberg bereits bei Hannover 96 und dem FC St. Pauli. Der Sozialökonom ist Präsidiumsmitglied bei der DFL und im Vorstand des DFB.

Piqué fuhr wissentlich ohne Führerschein

Der Spanier Gerard Piqué vom Meister FC Barcelona ist offenbar wissentlich ohne gültigen Führerschein mit dem Auto unterwegs gewesen. Das bestätigte Barcelonas Verkehrschef Pere Navarro. Der 31-Jährige war am vergangenen Freitag in Barcelonas Stadtteil Eixample in eine Verkehrskontrolle geraten.

Dabei fiel auf, dass der Lebensgefährte der Popsängerin Shakira wegen diverser Verstöße sämtliche Guthabenpunkte seines Führerscheins aufgebraucht hatte. In Spanien besitzen Autofahrer anfangs zwölf Punkte. Sind diese wie bei Pique verbraucht, erlischt die Fahrerlaubnis zumindest vorübergehend.

Ein Sünder am Steuer: Der ehemalige spanische Nationalspieler Gerard Piqué

Foto: ALBERT GEA / REUTERS

Navarro, Chef der Direccion General de Trafico (DGT), gab bekannt, dass Piqué von der Verkehrsstelle offiziell unterrichtet worden sei, dass das Führerschein-Punktekonto aufgebraucht sei. Piqué drohen drakonische Bestrafungen. Jüngste Urteile des Obersten Gerichtes, welches Fahren ohne Erlaubnis als Straftat wertet, reichten von bis zu sechs Monaten Haft über Geldstrafen von 288.000 Euro bis zu 90 Tagen gemeinnütziger Arbeit.

Piqué, der nach der WM 2018 aus der spanischen Nationalmannschaft zurückgetreten war, ist nun immer mit einem 10.000 Euro teuren E-Bike unterwegs. Dieses soll angeblich laut Medienberichten Spitzengeschwindigkeiten von 90 km/h erreichen.

Özil-Comeback für Löw „überhaupt kein Thema“

Bundestrainer Joachim Löw schließt eine Rückkehr von Mesut Özil in die deutsche Nationalmannschaft aus. „Mesut Özil hat aus meiner Sicht klar seinen Rücktritt erklärt und die Tür damit selbst zugemacht. Ein Comeback ist daher überhaupt kein Thema“, sagte Löw der „Sport Bild“. Özil hatte in seiner viel beachteten Rücktrittserklärung betont, er werde nicht mehr für Deutschland spielen, „solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre“. Löw ließ dieses Hintertürchen nun krachend ins Schloss fallen.

Der Bundestrainer hatte sich „enttäuscht“ über die Art und Weise von Özils Rücktritt gezeigt, über den er vom Spieler selbst nicht informiert worden war. Zuletzt hatte Löw (58) vergeblich versucht, mit Özil (29) ins Gespräch zu kommen.

Wird Modeste von seinem Club verklagt?

Der ehemalige Kölner Torjäger Anthony Modeste steht nach seinem gescheiterten Abschied aus China vor einer ungewissen Zukunft. Chinesischen Medienberichten zufolge droht sein Arbeitgeber Tianjin Quanjian mit rechtlichen Schritten, sollte der 30-Jährige nicht zu dem Club zurückkehren. Der Franzose hat seit dem 4. August kein Spiel mehr für Tianjin bestritten.

Zuletzt hatte Galatasaray Istanbul Interesse an Modeste geäußert, der 2016/17 für die Kölner 25 Bundesliga-Tore erzielt hatte. Die Türken erklärten jedoch zu Beginn der Woche, der Transfer sei „derzeit rechtlich nicht möglich“. Da in den meisten europäischen Ligen das Transferfenster geschlossen ist, steht Modeste derzeit mit leeren Händen da.

Modeste ist in China nicht glücklich geworden und will das Land so schnell wie möglich verlassen

Foto: Torsten Silz / dpa

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, Modeste fordere von Tianjin eine Entschädigung von 30 Millionen Euro. Demnach habe er offenbar eine einseitige Klausel gezogen und seinen bis 2020 laufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Modeste hatte auch den Weltverband Fifa eingeschaltet, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Angeblich ist der Super-League-Club seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen, sodass Modeste den Kontrakt aufkündigen konnte und die ausstehenden Zahlungen nun einfordert.

Fabian kritisiert Fener: „Da mache ich nicht mit“

Eintracht Frankfurts mexikanischer WM-Teilnehmer erhebt nach dem gescheiterten Wechsel zu Fenerbahce Istanbul schwere Vorwürfe gegen den türkischen Erstligisten. „Sie haben es auf meinen Rücken geschoben, aber das ist Blödsinn“, sagte der 29-Jährige der „Bild“: „Es war alles verhandelt, der Vertrag war fix. Aber fünf Minuten vor der Unterschrift habe ich gesehen, dass einiges geändert wurde. Und das ist nicht korrekt. Da mache ich nicht mit.“

Der Transfer hatte sich kurz vor dem Ende der Wechselperiode zerschlagen. Der Vertrag des Mexikaners, der zuletzt in der Frankfurter „Trainingsgruppe zwei“ trainiert hatte, läuft am Main noch bis 2019. „Vielleicht wechsele ich dann, oder ich bleibe und verlängere sogar, wenn Eintracht es will. Ich muss einfach abwarten was passiert“, sagte Fabian, der sich zurückkämpfen will: „Ich weiß, wir haben viele gute Spieler. Aber ich komme mit viel, viel Freude zurück. Ich kämpfe hier um meinen Platz.“

Henrichs: Tränenreicher Abschied von Bayer

Benjamin Henrichs, der von Leverkusen zum AS Monaco gewechselt ist, erlebte einen sehr emotionalen Abschied von seinem alten Verein. „Ich bin in die Kabine gegangen, habe mich von den Jungs verabschiedet. Es war eigentlich gar nicht geplant, aber da sind die Tränen einfach gekommen,“ sagte der Rechtsverteidiger bei Sky. Nach 14 Jahren bei der Werkself musste sich der 21-Jährige in Frankreich erst einmal umstellen: „Es war komisch. Dann stehst du da in der Kabine und hast auf einmal nicht mehr das Leverkusen-Logo auf der Brust, sondern das von Monaco. Alle sprechen nur französisch – das muss ich auch noch lernen – das ist etwas komplett Neues.“

Augustin droht Ärger nach Länderspielabsage

Frankreichs U21-Nationalspieler Jean-Kevin Augustin hat nach seiner umstrittenen Länderspielabsage Rückendeckung von seinem Clubtrainer Ralf Rangnick erhalten. „Wenn sich ein Spieler nach den zahlreichen Spielen, die wir in dieser Saison bereits hatten, müde und verletzungsanfällig fühlt und es dann konsequent so entscheidet, ist das absolut nachvollziehbar und vernünftig“, sagte der Leipzig-Coach.

Augustin ist mit zwei Toren in zwei Spielen stark in die Saison gestartet

Foto: Jan Woitas / dpa

Augustin (21) hatte seine Teilnahme an den beiden Länderspielen der französischen U21-Nationalmannschaft gegen Bulgarien (Freitag) und Luxemburg (Dienstag) mit dem Verweis auf muskuläre Ermüdungserscheinungen abgesagt. Dies stieß bei U21-Coach Sylvain Ripoll auf Unverständnis: „Das sind keine akzeptablen Entschuldigungen und sie passen nicht zum Spirit, den ich in der Mannschaft sehen will.“ Er wolle „nur mit denen arbeiten, die auch hier sein wollen“ und kündigte Konsequenzen an.

Zwischen Augustin und Ripoll hatte es bereits vor einem Jahr Zoff gegeben. Der talentierte Stürmer war vom Trainer nach einem Kabinen-Krach vorübergehend suspendiert worden.

Berlusconi will Drittligist Monza kaufen

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat Interesse, den Drittligisten Monza Calcio zu kaufen. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport“. Als neuer Mehrheitsaktionär des Clubs will der frühere Besitzer des AC Mailand offenbar dem langjährigen Milan-Geschäftsführer Adriano Galliani die Führung des Vereins anvertrauen.

Galliani, bis 2017 30 Jahre lang Milan-Geschäftsführer, hatte bei Monza seine Karriere als Sportmanager begonnen. Monza steht seit 2015 im Besitz des Unternehmers Nicola Colombo, der den Klub vor der Pleite gerettet und ihn aus der Serie D in die dritte Liga geführt hatte. Colombo ist angeblich bereit, die gesamte Beteiligung am Klub zu verkaufen.

Berlusconi hatte vor 16 Monaten den Fußball verlassen. Damals hatte er die Rossoneri an den chinesischen Geschäftsmann Li Yonghong verkauft. Dieser hatte wiederum den Klub dem US-Hedgefonds Elliott überlassen müssen. Li hatte Rückzahlungen an Elliott versäumt, der US-Hedgefonds wurde im Juli Mehrheitseigentümer Milans.

Niederlage für Werder bei Sahin-Debüt

Werder Bremen hat beim Debüt von Neuzugang Nuri Sahin eine Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor zu Beginn der Länderspielpause am Dienstag in Leer gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger FC Emmen 1:2 (1:1).

Den einzigen Treffer für Werder erzielte der niederländische Nationalspieler Davy Klaassen (40.). Sahin, der kurz vor Ende der Transferperiode von Borussia Dortmund gekommen war, stand in der Startelf der Bremer, die aber nicht in Bestbesetzung antraten.

Kolumbiens Nationaltrainer Pékerman hört auf

Der kolumbianische Nationaltrainer José Néstor Pékerman gibt sein Amt auf. Er werde seinen Vertrag nicht verlängern, teilte der kolumbianische Fußballverband mit. Der Argentinier Pékerman trainierte die kolumbianische Nationalmannschaft seit 2012.

Der 69 Jahre alte Pékerman tritt in Zukunft kürzer

Foto: Kai Pfaffenbach / REUTERS

„Es war eine persönliche Entscheidung“, sagte Verbandschef Ramón Jesurún. „Es schmerzt uns sehr, diesen Mann zu verlieren. Wir danken ihm und seinem Team dafür, was er für den kolumbianischen Fußball getan hat.“

Derzeit trainiert Interimscoach Arturo Reyes die Nationalmannschaft. Zu einem möglichen Nachfolger von Pékerman äußerte sich der Verband zunächst nicht. Im Gespräch sind laut einem Bericht der Zeitung „El Tiempo“ der frühere niederländische Nationaltrainer Guus Hiddink, der ehemalige argentinische Auswahlcoach Gerardo Martino und Pékermans Assistent Néstor Lorenzo.

( sid/dpa/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.