Zwerev-Manager weist Gerüchte um neuen Cheftrainer zurück

In den sozialen Medien wurde verbreitet, dass der Hamburger Tennisprofi Ivan Lendl als Cheftrainer in sein Team geholt habe.

Patricio Apey, Manager des Weltranglistendritten Alexander Zverev, hat in den sozialen Medien aufgekommene Gerüchte zurückgewiesen, dass der 21 Jahre alte Hamburger Tennisprofi den früheren Weltranglistenersten Ivan Lendl (58) als Cheftrainer in sein Team geholt habe. „Ich kann bestätigen, dass die beiden zwei Tage in Florida gemeinsam trainiert haben. Aber am aktuellen Trainerteam hat sich nichts verändert“, sagte Apey.

Zverev wird von seinem Vater trainiert

Zverev, der sich Anfang des Jahres nach nur wenigen Monaten Zusammenarbeit vom Spanier Juan Carlos Ferrero getrennt hatte, wird von seinem Vater Alexander senior trainiert. Im Saddlebrook-Camp in Florida, wo Fotos mit Lendl entstanden, bereitet Zverev sich auf die US-Hartplatztour vor. Kontakt mit dem US-Amerikaner gibt es seit einigen Jahren, seit Zverev den Athletiktrainer Jez Green verpflichtete. Green war zuvor für den schottischen Topstar Andy Murray (31) verantwortlich gewesen, den Lendl zu zwei Wimbledon- und zwei Olympiasiegen geführt hatte. Am Rande des ATP-Turniers in München im April hatte Zverev betont, sich nur zwei Cheftrainer neben seinem Vater vorstellen zu können: Boris Becker und Lendl.

