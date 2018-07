Crocodiles Hamburg kooperieren ab sofort mit Zweitligaclub

Der Oberligaclub schließt Partnerschaft mit dem DEL-2-Club Lausitzer Füchse. Fünf Talente sollen in Hamburg Spielpraxis sammeln.

Hamburg. Die Crocodiles Hamburg haben einen neuen Kooperationspartner gefunden. Ab sofort wird der DEL-2-Club Lausitzer Füchse neuer Partnerclub. Der Vertrag mit dem Traditionsverein läuft bis Sommer 2020. Die Ostdeutschen lösen damit den DEL-Club Fischtown Pinguins Bremerhaven ab. Die Füchse statten fünf ihrer Spieler mit Förderlizenzen aus. Diese Spieler könnten also auch für die Hamburger in der Oberliga Nord auflaufen. Geplant íst, dass mindestens ein Torhüter, ein Verteidiger und zwei Stürmer aus der Lausitz regelmäßig Einsatzzeiten bei den Crocodiles bekommen. „Sportlich werden uns die Förderlizenz-Spieler definitiv weiterhelfen, da sie alle gute Ausbildungen durchlaufen haben und wir somit in der Breite besser aufgestellt sind. Im Umkehrschluss bekommen sie bei uns die Eiszeiten, die sie für Ihre Entwicklung benötigen und können zudem vor einer tollen Kulisse spielen“, erklärt Crocodiles-Sportchef Sven Gösch.

Im Gegenzug erhalten die Hamburger Talente Moritz Israel, Gianluca Balla und Tom Kübler die Chance, vom 30. Juli bis 15. August beim Zweitligaclub vorzuspielen. Die Förderlizenzspieler werden beim ersten offiziellen Eistraining der Crocodiles am 15. August in Hamburg erwartet.

( ber )

