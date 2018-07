WM-Auftakt: Hamburgerinnen führen Hockey-Frauen zum Sieg

Erfolgreicher Start: Viktoria Huse vom Club an der Alster brachte die Damen gegen Südafrika in Führung. Stapenhorst legte nach.

London. Die deutschen Hockey-Frauen sind erfolgreich in die WM in London gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger gewann das Auftaktspiel in der Arena im Queen Elizabeth Olympic Park gegen Südafrika 3:1 (1:0) und hat damit den ersten Schritt Richtung Achtelfinale gemacht.

Innenverteidigerin Viktoria Huse (14.) vom Hamburger Club an der Alster brachte Deutschland in Führung und erzielte mit einem verwandelten Siebenmeter auch den Schlusstreffer (54.), nachdem Teamkollegin Lisa Altenhorst gefoult worden war. Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte Charlotte Stapenhorst (32.), die in Hamburg beim Uhlenhorster HC spielt.

Huse: "Die Atmosphäre hier ist toll"

Lisa Marie Deetlefs (40.) sorgte für das Anschlusstor der Südafrikanerinnen. "Die Atmosphäre hier ist toll. Toreschießen ist zwar nicht mein Job, aber ich werde versuchen, das weiter so zu machen", sagte Doppeltorschützin Huse bei DAZN.

Am Mittwoch trifft die DHB-Auswahl auf den zweimaligen Weltmeister Argentinien (19.00 Uhr MESZ/alle Spiele bei DAZN), ehe sie zum Abschluss der Gruppenphase am Samstag (13.00 Uhr MESZ) gegen Spanien spielt. Die deutsche Mannschaft muss Gruppenzweiter oder -dritter werden, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Der Erste zieht automatisch schon ins Viertelfinale ein.

( SID/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.