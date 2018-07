Klopp angelt sich früheren Star des FC Bayern

Will James zurück zu Real?

Bayerns Offensivstar James Rodríguez will laut der "Marca" am liebsten sofort wieder für Real Madrid spielen. „James will zurück“, titelte die Madrider Sportzeitung am Freitag groß auf Seite eins. Entscheidend für den Wunsch des Kolumbianers sei der Weggang von Trainer Zinédine Zidane, unter dem James in Madrid kaum zum Zuge gekommen war, schreibt das Blatt unter Berufung auf das Umfeld des 27 Jahre alten Spielers. Der FC Bayern hatte James im Sommer 2017 für zwei Jahre ausgeliehen und sich eine Kaufoption gesichert.

Shaqiri vor Wechsel zu Liverpool

Der Schweizer Nationalspieler Xherdan Shaqiri steht vor einem Wechsel zum von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus der Schweiz und England kann der 26-Jährige dank einer Klausel im Vertrag mit Absteiger Stoke City den Club für rund 14,5 Millionen Euro verlassen.

Xherdan Shaqiri ist der Star der Schweizer Nationalelf

Foto: Alex Livesey / Getty Images

Laut „Daily Mail“ soll die Ablösesumme dennoch bei gut 15,5 Millionen Euro liegen. Die Zeitung berichtet, dass Shaqiri am Freitag zum Medizincheck bei den Reds in Liverpool eintrifft. Es wird erwartet, dass der Ex-Bayern-Spieler bereits am 22. Juli mit Liverpool auf US-Tour gehen wird.

Nach Ronaldo-Transfer: Juve muss Stars abgeben

Nach der Euphorie um die Verpflichtung von Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist jetzt der Alltag für Juventus Turin wieder eingekehrt. Jetzt geht es darum, sich von dem einen oder anderen Spieler zu trennen – um nicht gegen das Financial Fairplay zu verstoßen.

Die alte Dame hofft, so rasch wie möglich seinen argentinischen Stürmer Gonzalo Higuain zu verkaufen. Er zählt zu den Wunschkandidaten von Coach Maurizio Sarri, der Antonio Conte als Teammanager des FC Chelsea ersetzt. Zum Premier-League-Club sollte auch der Italiener Daniele Rugani wechseln, dessen Wert auf 40 Millionen Euro geschätzt wird.

Auch Claudio Marchisio soll geopfert werden, um die rund 400 Millionen Euro des Ronaldo-Transfers zu decken, berichteten italienische Medien. Der Kroate Marko Pjaca wechselt zu der AC Florenz.

Watzke hofft bei Götze auf den Favre-Effekt

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (59) hofft auf einen Neustart von Mario Götze (26) unter Trainer Lucien Favre. Der neue Trainer werde versuchen, „ihm massiv zu helfen. Und den Rest muss Mario machen“, sagte Watzke der „Bild“. „Das ist auch klar: Es liegt bei ihm ganz bestimmt nicht am Wollen. Er ist sehr professionell, er macht und tut alles.“

Mario Götze (Borussia Dortmund)

Foto: Götze steht vor einer richtungweisenden Saison für seine Karriere / Witters

Trotzdem sei bei ihm im Fall Götze zuletzt der Eindruck entstanden, „dass irgendwas fehlt. Und das kann nur der Spieler jetzt in Zusammenarbeit mit dem Trainer lösen. Das müssen wir jetzt mal abwarten, ob das funktioniert“, sagte Watzke und nahm das einstige Supertalent in die Pflicht: „Ich glaube, dass Mario ein kluger Junge ist. Er weiß genau, um was es geht. Er muss natürlich wissen: Das ist jetzt für ihn eine ganz entscheidende Saison.“

Sporting protestiert bei Fifa gegen Torhüter-Wechsel

Sporting Lissabon hat bei der Fifa Protest gegen den Wechsel von Nationaltorwart Rui Patrício zu den Wolverhampton Wanderers eingelegt. Der Traditionsverein verlangt nach portugiesischen Medienberichten vom Premier-League-Aufsteiger eine Ablösesumme von 54,7 Millionen Euro. Der 30 Jahre alte Keeper hatte nach einer gewaltsamen Hooligan-Attacke am 15. Mai auf das Sporting-Trainingszentrum seinen Vertrag gekündigt und war ablösefrei zu den Wolves nach England gewechselt.

Die Kündigung hatte er mit Angst um seine Sicherheit begründet. Sporting will diese Argumentation nicht gelten lassen. Etwa 40 Vermummte waren am 15. Mai in das Trainingszentrum des Clubs eingedrungen und hatten auf Spieler und Trainer eingeprügelt. Sporting hatte zuvor die Teilnahme an der Champions League verpasst. Ein großer Teil der Angreifer sitzt in Untersuchungshaft.

Mehrere Sporting-Profis nahmen den Zwischenfall zum Anlass, ihre Verträge einseitig zu kündigen. Einer von ihnen, Nationalspieler Bruno Fernandes, kehrte mittlerweile zu Sporting zurück. Der 23-jährige Mittelfeldakteur unterschrieb am Dienstag einen Fünfjahresvertrag. Sporting verpflichtete außerdem für die kommenden zwei Jahre den Europameister Nani. Der 31-jährige Angreifer stammt aus dem Nachwuchs des Vereins und war zuletzt vom FC Valencia an Lazio Rom ausgeliehen worden.

( sid/dpa/HA )

