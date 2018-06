Streit befeuert – Nagelsmann-Wechsel wirft Fragen auf

Bundesligist Bayer Leverkusen ist wegen Fehlverhaltens seiner Anhänger vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe von 33.000 Euro belegt worden. Bis zu 11.000 Euro davon kann der Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember 2018 nachzuweisen wäre.

Während des Bundesligaspiels beim 1. FC Köln am 18. März 2018 zündeten Gästezuschauer Pyrotechnik auf den Rängen. Zudem warfen Leverkusener Anhänger in der ersten Halbzeit des Bundesligaspiels gegen Bayern München am 17. April 2018 bei Eckstößen der Gäste mehrmals leere Bierbecher in Richtung des Spielfeldes.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Van Bommel wird Chefcoach in Eindhoven

Der 24-malige niederländische Fußballmeister PSV Eindhoven hat den ehemaligen Münchner Bundesligaprofi Mark van Bommel als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab die PSV am Freitag bekannt.

Der 41-jährige Niederländer ist Nachfolger von Phillip Cocu, der zu Fenerbahce Istanbul gewechselt ist. Zurzeit ist van Bommel als Co-Trainer seines Landsmannes und Schwiegervaters Bert van Marwijk bei WM-Starter Australien aktiv. "Der Deal ging ganz schnell über die Bühne", sagte Manager Toon Gerbrands, "Mark ist bereit für die Herausforderung."

Nagelsmann-Wechsel wirft Fragen auf

Dietmar Hopp dürfte nicht amüsiert gewesen sein. Dass sein Liebling Julian Nagelsmann nach der kommenden Saison 1899 Hoffenheim verlassen wird, war dem Mehrheitseigner des Bundesligisten klar. Und zu einem Topclub im In- oder Ausland hätte der Milliardär den Erfolgstrainer auch ohne Wut im Bauch ziehen lassen. Beim Wechsel zum Ligarivalen RB Leipzig aber kommt ein Name ins Spiel, den Hopp längst nicht mehr ab kann: Ralf Rangnick.

Ausgerechnet der frühere TSG-Trainer, der mit seinem einstigen Mentor Hopp seit der Trennung im Streit am Neujahrstag 2011 in inniger Feindschaft verbunden ist, hat Nagelsmann abgeworben. Um die fünf Millionen Euro Ablöse für den Coach musste der RB-Sportdirektor den großen Boss Dietrich Mateschitz sicher nicht lange bitten.

Noch Ende Mai hatte es wieder geknallt. Hopp warf Rangnick via „Sport Bild“ vor, zu seiner Hoffenheimer Zeit „das Geld mit vollen Händen ausgegeben“ zu haben. Rangnick zeigte sich überrascht, die Aussagen würden „nicht der Wahrheit entsprechen“, konterte der 59-Jährige und stellte klar: „Wir haben kein Verhältnis mehr.“

Das ist Julian Nagelsmann Geboren 23. Juli 1987 in Landsberg/Lech 1 von 7

Größe/Gewicht 1,89 Meter / 84 Kilogramm 2 von 7

Berufsausbildung Abgeschlossenes Fernstudium als Sportwissenschaftler 3 von 7

Stationen als Spieler FC Issing, FC Augsburg, TSV 1860 München (Jugend) TSV 1860 München II (2006 bis 2007), FC Augsburg II (2007 bis 2008) 4 von 7

Stationen als Trainer FC Augsburg Jugend (2008) TSV 1860 München Jugend (2008 - 2010) 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer 2010–2011) 1899 Hoffenheim U17 (2011/2012) 1899 Hoffenheim (Co-Trainer Profis unter Frank Kramer, Marco Kurz und Markus Gisdol/2012/2013 )1899 Hoffenheim U 19 (2013–2016) seit 11. Februar 2016: Chefcoach Bundesliga 1899 Hoffenheim 5 von 7

Vertrag bei Hoffenheim ursprünglich bis 30. Juni 2021, Nagelsmann zog eine Ausstiegsklausel zum Ende der Saison 2018/2019 6 von 7

Erfolge als Trainer Deutscher U19-Meister mit Hoffenheim (2014) Deutscher U19-Vizemeister mit Hoffenheim (2015) Qualifikation für die Champions League mit Hoffenheim (2018) 7 von 7

Heftige Attacken innerhalb einer Männer-Feindschaft, die durch den Trainer-Transfer neue Nahrung erhalten haben dürfte. Der Wechsel Nagelsmanns, der die Kraichgauer in der vergangenen Spielzeit zum ersten Mal in der Clubgeschichte in die Champions League geführt hatte, wirft aber auch darüber hinaus Fragen auf.

Schließlich hat der 30-Jährige mit den überragenden Trainer-Fähigkeiten nie einen Hehl aus seinem Traum vom Job bei Rekordmeister Bayern München gemacht. Das Haus in München für den Oberbayern und seine Familie ist bald fertig. Auch Borussia Dortmund war im Gespräch, Spitzenvereine aus der englischen Premier League und zuletzt sogar Real Madrid. Den Henkelpott, also die Trophäe der Champions League, wolle er einmal gewinnen – das gab Nagelsmann stets als sein großes Ziel an.

Deshalb schien eigentlich klar, dass es den Coach als nächstes zu einem europäischen Top-Klub ziehen wird. Der Wechsel von einem „Plastik-Klub“ zum anderen scheint dagegen auf den ersten Blick kein Karrieresprung zu sein oder zumindest nur eine Zwischenlösung. Immerhin spielt Hoffenheim in der Champions League, RB muss in die Quali zur Europa League.

Viel deutet darauf hin, dass Rangnick selbst den Trainer-Job im Übergangsjahr ausfüllen wird, ehe Nagelsmann kommt. Schon 2015/2016 war der Schwabe Trainer bei RB und führte den Klub schließlich in die Bundesliga. Anfang Juli soll die Entscheidung vor dem Trainingsstart bekannt gegeben werden. Zuletzt wurde auch Jesse Marsch vom Schwesterverein New York Red Bulls als Kandidat gehandelt.

Wer in Hoffenheim den Platz des Sympathieträgers auf der Bank einnehmen wird, scheint dagegen noch völlig offen zu sein. Die erneute Installation eines jungen Mannes aus den eigenen Reihen wird ebenso gehandelt wie das Engagement von Hasenhüttl.

