Retter Labbadia bleibt beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg-Retter Labbadia soll Vertrag bis 2019 erfüllen

Bruno Labbadia soll nach Informationen des "Kicker" Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bleiben. Mit drei Siegen in den letzten drei Spielen - davon zwei Erfolge in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel - hatte der 52-Jährige die Niedersachsen vor dem Abstieg bewahrt. Der Vertrag des Coachs bei den Norddeutschen läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Bereits zu Wochenbeginn hatte man beim VfL Wolfsburg die Verpflichtung von Jörg Schmadtke als neuem Sport-Geschäftsführer perfekt gemacht. Der 54-Jährige tritt sein Amt bei den "Wölfen" offiziell am 1. Juli an.

Peru kämpft vor Gericht um Kapitän Guerrero

Der peruanische Fußball-Verband kämpft vor dem Schweizer Bundesgericht gegen die Dopingsperre und das damit verbundene WM-Aus für Kapitän Paolo Guerrero. Verbandspräsident Edwin Oviedo habe eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, die den Wert und die Wichtigkeit des 34 Jahre alte Guerreros für die Nationalmannschaft betone, teilte der Verband mit. "Wir gehen diesen Weg in der Schweiz weiter (...) mit der Überzeugung, Paolo bei der WM zu sehen", sagte Oviedo.

Perus Kapitän Paolo Guerrero kämpft um die Teilnahme an der WM in Russland

Foto: Luis Iparraguirre / dpa

Der Verband hofft nach eigenen Angaben, bis Ende nächster Woche eine Entscheidung des Gerichts zu erhalten. Der frühere Bundesliga-Profi Guerrero war vom Internationalen Sportgerichtshof CAS für 14 Monate gesperrt worden und würde damit auch die WM in Russland verpassen.

Der frühere Hamburger war im Oktober 2017 bei einer Dopingkontrolle nach dem 0:0 im Qualifikationsspiel gegen Argentinien positiv getestet worden. Bei dem 34-Jährigen war eine in Koka-Tee enthaltene Substanz entdeckt worden. Anfang der Woche hatten Guerrero und Oviedo Fifa-Präsident Gianni Infantino getroffen, dieser hatte jedoch erklärt, im Kampf gegen die Sperre nicht helfen zu können.

DFB-Arzt Meyer glaubt an Doping im Fußball

Sportmediziner Tim Meyer, Arzt der deutschen Nationalmannschaft, hält Doping-Missbrauch im Fußball durchaus für möglich. "Man sollte nicht naiv sein, natürlich gibt es auch im Fußball irgendwo Doping. Ich habe allerdings noch nie Hinweise auf ein systematisches Vorgehen erlebt", sagte Meyer im Trainingslager des Weltmeisters in Eppan/Südtirol.

Meyers DFB-Kollege Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hatte zuletzt mit der These, dass es Doping im Fußball aus seiner Sicht nicht geben und dies auch nichts helfen würde, für reichlich Aufsehen und Kritik bei vielen Experten gesorgt. "Ich wiederhole mich da: Es ist aus meiner Sicht klar, dass Doping im Fußball etwas bringen würde", betonte Meyer (50) stattdessen.

Man müsse laut des Internisten "zwei Ebenen berücksichtigen: Die eine betrifft die Leistung auf dem Platz. Es wären sicherlich immer einzelne Komponenten, sprich die Kraft, die Schnelligkeit oder die Ausdauer, die von Doping profitieren würden. Hier wäre der leistungssteigernde Effekt vermutlich geringer als in einfacher aufgebauten Sportarten, die nur von einer Komponente bestimmt werden. Aber die Existenz ist kaum zu bestreiten", sagte Meyer.

Schweinsteiger feiert Sieg in der MLS

Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team aus Illinois konnte sich gegen Orlando City mit 2:1 (1:1) durchsetzen. Aleksandar Katai (13. Minute) brachte die Gäste per Freistoßtreffer in Führung. Orlandos Cristian Higuita (28. Minute) sorgte jedoch noch vor der Halbzeit für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es Alan Gordon (82. Minute), der den Ball nach einem Zuspiel von Schweinsteiger aus gut 20 Metern ins Tor beförderte. Chicago beendete das Spiel zu zehnt, da Mohammed Adams in der 89. Minute die Rote Karte erhielt. Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 25 288 Zuschauern durch.

Chicago liegt nach dem vierten Sieg im zwölften Spiel mit 14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Orlando ist mit 19 Punkten auf Rang fünf. Bereits am Mittwoch geht es für Fire zum Auswärtsspiel gegen Philadelphia Union.

Höwedes kann sich Rückkehr zu Schalke vorstellen

Weltmeister Benedikt Höwedes hält eine Rückkehr zu Fußball-Vizemeister Schalke 04 trotz der unglücklichen Umstände bei seinem Abschied im vergangenen August für möglich. "Das halte ich nicht für ausgeschlossen", sagte der nicht für die WM nominierte Abwehrspieler von Juventus Turin im Interview der "Bild am Sonntag": "Aber ich werde wahrscheinlich auch nicht ganz alleine darüber entscheiden. Sollte ich nochmal in der Veltins-Arena auflaufen, wäre es sicher mit großen Emotionen und einem Gefühl von "Nach Hause kommen" verbunden." Grundsätzlich erklärte der 30-Jährige: "Ich fühle mich sehr wohl in Turin. Wir haben besprochen, dass wir uns nach Abschluss der Saison in Ruhe unterhalten.

Nummer eins fliegt wieder: Manuel Neuer absolvierte am Donnerstag erstmals nach seinem Mittelfußbruch wieder ein Training unter voller Belastung Foto: Christian Charisius / dpa

Weiß er, wo es langgeht? Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich mit der Genesung des zuletzt angeschlagenen Mesut Özil zufrieden Foto: dpa Picture-Alliance / Marvin Ibo Güngör / picture alliance / GES/Marvin Ib

Leroy Sané präsentierte sich in Eppan mit neuer Frisur Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Plausch unter Weltmeistern: Julian Draxler (r.) flüstert Mesut Özil etwas ein Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Einer fehlt noch: Torwarttrainer Andreas Köpke (2. v. r.) mit seinen Torleuten Kevin Trapp (l.), Manuel Neuer (r.) und Bernd Leno. Marc-André ter Stegen reist erst am Freitag an Foto: Marc Schueler / imago/Schüler



Marvin Plattenhardt (l.) und Jonas Hector beim Sprinttest Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Timo Werner (l.), Marco Reus (M.) und Ilkay Gündogan bei der ersten Trainingseinheit in Eppan Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Leon Goretzka erledigt auch den Weg zum Trainingsplatz sportlich Foto: Alexander Hassenstein / Bongarts/Getty Images

Junge Zaungäste versuchen nach der Ankunft der Mannschaft vor dem Teamhotel "Weinegg" einen Blick auf die Spieler zu erhaschen Foto: Christian Charisius / picture alliance / Christian Cha/picture alliance

Angekommen – zumindest im WM-Trainingslager: Bayern-Torhüter Manuel Neuer Foto: Markus Gilliar / dpa



Auch Kölns Absteiger Jonas Hector durfte DFB-Manager Oliver Bierhoff in Eppan begrüßen Foto: Markus Gilliar / dpa

Jonathan Tah muss während der Vorbereitung in Südtirol noch um ein WM-Ticket kämpfen Foto: Markus Gilliar / dpa

Marco Reus muss derweil darauf hoffen, sich nicht schon wieder kurz vor einem großen Turnier zu verletzen Foto: Markus Gilliar / dpa

Kaderplatz oder Streichkandidat? Leroy Sané auf dem Weg ins Hotel "Weinegg" Foto: Markus Gilliar / dpa

Neu-Bayer Leon Goretzka hofft nach dem Confed Cup im vergangenen Jahr auf eine weitere Reise nach Russland Foto: Reuters



Und wer ist das? Richtig, Marvin Plattenhardt (l.) und Julian Brandt Foto: dpa

Der eine darf nicht mehr, der andere würde noch gerne: WM-Rekordschütze Miroslav Klose und Mario Gomez Foto: dpa

Von den Angestellten des Fünf-Sterne-Domizils wurden die deutschen Nationalmannschaft herzlich empfangen Foto: Markus Gilliar / dpa

Auch der Fanclub Südtirol war heiß auf den Weltmeister Foto: Marc Schueler / imago/Schüler

Die Spieler bekamen sie aber nur durch die Buscheiben zu sehen Foto: Christian Charisius / dpa



Diese Jungs hatten ihre Sympathien klar verteilt Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

"Man ist froh, dass es endlich mal losgeht", sagte Bierhoff nach der Ankunft Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Mittwoch, Südtirol, die Frisur sitzt: Bundestrainer Joachim Löw bei der Ankunft am Flughafen in Bozen Foto: Getty Images

Podolski sieht Probleme auf DFB-Team zukommen

Lukas Podolski sieht den personellen Umbruch und die veränderte Hierarchie seit dem Titel 2014 als größtes Problem bei der bevorstehenden WM in Russland an. "Man kann den Teamgeist von 2014 nicht klonen, und es ist auch nicht einfach, wenn nur noch neun von damals dabei sind", sagte Podolski bei einem Heimatbesuch in Köln dem "Express". "Typen wie Mertesacker, Ballack, Kahn, Lahm oder auch mich gibt es nicht mehr so oft. Die fehlen natürlich. Bei den Spaniern spielen noch diese Iniestas, Ramos und wie sie alle noch heißen."

Dennoch glaubt der 130-malige Nationalspieler, der inzwischen bei Vissel Kobe in Japan spielt, an einen guten Teamgeist: "Wir brauchen nicht einen Anführer, wie es andere Nationen haben mit Ronaldo oder Messi. Wir sind als Einheit stark."

Deshalb glaubt der nach der EM 2016 zurückgetretene Podolski an eine gute Chance des DFB-Teams in Russland. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Turniermannschaft sind. Wir haben die Mentalität in den richtigen Momenten", sagte er.

( sid; dpa; ber )

