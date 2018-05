Wagner verliert offenbar den WM-Kampf gegen Gomez

Sandro Wagner offenbar ohne WM-Ticket

Deutsche Sturm-Konkurrenten Mario Gomez (l.) und Sandro Wagner

Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) etwas überraschend auf Stürmer Sandro Wagner. Das berichtet die "Bild"-Zeitung wenige Stunden vor Bekanntgabe des vorläufigen Aufgebots durch Löw im Dortmunder Fußball-Museum (12.30 Uhr). Stattdessen setzt Löw wohl auf Wagners Konkurrent Mario Gomez.

Bayern-Angreifer Wagner (30) hatte zuletzt betont, es wäre "Wahnsinn", wenn er nicht mit nach Russland fahren würde. Nach seiner starken Rückrunde mit acht Toren in 14 Spielen für den deutschen Meister hatte der Confed-Cup-Sieger fest mit dem Turnier geplant. Gomez (32) kam für den VfB Stuttgart in der zweiten Halbserie wie Wagner auf acht Treffer (16 Spiele).

Die Chancen der WM-Kandidaten Unantastbar (13) Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos, Leon Goretzka, Mesut Özil, Jonas Hector, Sami Khedira, Julian Draxler, Timo Werner 1 von 4

Aussichtsreich (6) Sebastian Rudy, Mario Gomez, Lars Stindl, Antonio Rüdiger, Mario Götze, Emre Can 2 von 4

Wacklig (14) Bernd Leno, Kevin Trapp, Sandro Wagner, Ilkay Gündogan, Benedikt Höwedes, Julian Weigl, Marco Reus, Julian Brandt, Matthias Ginter, Niklas Süle, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle, Leroy Sane, Benjamin Henrichs 3 von 4

Unwahrscheinlich (7) Jonathan Tah, Serge Gnabry, Amin Younes, Marvin Plattenhardt, Kerim Demirbay, Karim Bellarabi, Kevin Volland 4 von 4

Freund: Favre vor großen Problemen beim BVB

Der ehemalige Dortmunder Nationalspieler Steffen Freund erwartet einen schweren Stand für den möglichen neuen Borussen-Chefcoach Lucien Favre. "Da sind viel mehr Probleme als nur die Trainersituation. Erfolg war da, aber trotzdem wird der Trainer immer wieder entlassen", sagte der Europameister von 1996 bei "100 Prozent Bundesliga – Fußball bei Nitro".

Der 48-jährige Freund ist skeptisch, was den teaminternen Zusammenhalt beim BVB anbelangt. "Die Mannschaft in sich, dort ist eine Grüppchen-Bildung, da gibt es ganz klare Verteilungen", äußerte Freund, "wo soll denn die Disziplin plötzlich herkommen, wenn es insgesamt gar nicht vorgelebt wird von oben. Das wird sehr schwierig!"

Laut Medienberichten stehen die Dortmunder vor der Verpflichtung des Schweizers Lucien Favre (60), Ex-Trainer von Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Zurzeit steht der Schweizer Fußballlehrer noch bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 unter Vertrag.

Fidschi-Kicker als Rassist verurteilt

Ein Nationalspieler aus Fidschi ist wegen rassistischer Äußerungen gegen den Schiedsrichter von der Fußball-Konföderation Ozeaniens OFC für sieben Spiele gesperrt worden. Samuela Drudru vom Lautoka FC soll nach seinem Platzverweis im Champions-League-Halbfinale der OFC im vergangenen Montag bezüglich des Unparteiischen die Aussage "weiße Menschen" getätigt haben.

Dies hatte eine TV-Anstalt aus Fidschi berichtet. Die OFC gab keinen Hinweis auf den genauen Wortlaut der Aussage des Spielers, der die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Der neuseeländische Referee Campbell-Kirk Waugh hatte einen Sonderbericht angefertigt, daraufhin wurde die Disziplinarkommission gegen Drudru tätig.

Der Kicker darf während seiner Suspendierung kein Fußballstadion betreten und muss eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 4400 Euro zahlen.

Weitere Kritik an Özil und Gündogan

Führende Politiker haben sich der Kritik an dem Treffen der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan angeschlossen. Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) sagte der "Bild"-Zeitung, es sei befremdlich, sich "vor den Wahlkampfkarren eines ausländischen Politikers spannen zu lassen, der sich vor Kurzem noch abfällig über Deutschland geäußert hat".

Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin für Integration im Bundeskanzleramt, nannte das Treffen in London via Twitter "eine schiefe Verbeugung", die für das Gegenteil dessen stehe, was der DFB in seiner Kampagne für Respekt und Toleranz vertrete. Auf diese Diskrepanz hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel bereits energisch hingewiesen.

Die CSU twitterte: "Wer das Trikot der Nationalmannschaft trägt, sollte sich zu den Werten unseres Landes bekennen und nicht Wahlkampf für Despoten machen, die die Pressefreiheit und Menschenrechte einschränken." Einen Schritt weiter ging die rechtspopulistische AfD, deren Fraktionsvorsitzende Alice Weidel mit Blick auf die WM in Russland forderte: "Özil und Gündogan zu Hause lassen."

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) May 14, 2018

Van Marwijk streicht Langerak aus WM-Kader

Der australische Nationaltrainer Bert van Marwijk hat den früheren Bundesliga-Torwart Mitch Langerak aus seinem vorläufigen WM-Kader gestrichen. Der ehemalige Dortmunder und Stuttgarter zählt zu den sechs Spielern, die zunächst im 32-köpfigen Aufgebot waren und nun nicht mehr mit ins Trainingslager ab dem 20. Mai in der Türkei fahren werden.

Dagegen haben die Offensivspieler Mathew Leckie von Hertha BSC und Robbie Kruse vom VfL Bochum ihren Platz im 26-Mann-Kader behalten, der am 3. Juni zwei Tage nach einem Testspiel gegen Tschechien auf das endgültige 23-köpfige WM-Team reduziert wird. Auch die Routiniers Tim Cahill vom FC Millwall und Mile Jedinak von Aston Villa sowie Ex-Bundesliga-Profi Nikita Rukavytsya stehen im australischen Aufgebot.

"Es ist immer eine schwierige Aufgabe, einen Kader zu reduzieren, aber das gehört zum Profisport auf dem höchsten Level dazu", sagte der ehemalige Bundesliga-Coach van Marwijk. Die WM-Generalprobe der Australier findet am 9. Juni gegen Ungarn statt, bei der WM sind Frankreich, Dänemark und Peru in der Gruppe C die Gegner.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

