260 Millionen Euro! Neymar jagt eigenen Ablöserekord

Real Madrid will Rekordsumme an Paris St. Germain überweisen

Der Aufschrei war groß, als der Brasilianer Neymar im vergangenen Sommer für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain gewechselt war. Knapp ein Jahr später scheint dieser Ablöserekord Geschichte zu sein. Der Vater des Offensivspielers ist dabei, den Wechsel seines Sohnes zu Real Madrid zu finalisieren. Für schlappe 260 Millionen Euro! Diese Summe will der Champions-League-Finalist offenbar an den französischen Meister überweisen. Die Trauer über den möglichen Abgang von Neymar hält sich beim zukünftigen Club von Thomas Tuchel in Grenzen. Der exzentrische Profi soll in der Mannschaft wenig beliebt sein.

Dortmund an Werder Delaney interessiert?

Borussia Dortmund buhlt offenbar um die Dienste von Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der BVB will den 26 Jahre alten dänischen Nationalspieler von Liga-Konkurrent Werder Bremen nach Informationen der Bild-Zeitung noch vor der WM in Russland verpflichten. Als Ablöse für den wechselwilligen Delaney, der in Bremen noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, wird eine Summe von 15 Millionen Euro kolportiert. Die Bremer Reaktion auf die Wechselgerüchte ließ nicht lange auf sich warten. "Wir wollen Thomas nicht verkaufen, und wir haben ihm für den Sommer auch nichts zugesichert", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann der Kreiszeitung: "Unser erstes Bestreben ist es, mit Thomas in die neue Saison zu gehen." Die Summe von 15 Millionen Euro sei "Quatsch".

Brasilianer glauben bei der WM an ihre Selecao und fürchten Deutschland

Der Großteil des brasilianischen Fußballvolks ist sich sicher: Die Selecao wird bei der diesjährigen WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) Weltmeister. In der jüngsten Umfrage des führenden Meinungsforschungsinstituts IBOPE glauben wenige Tage vor der Benennung des vorläufigen WM-Kaders 59 Prozent der Befragten fest an den Hexa, den sechsten WM-Titel der Südamerikaner. Als einziger ernsthafter Konkurrent wurde Deutschland genannt. Denn immerhin 24 Prozent der Brasilianer setzen auf die erfolgreiche Titelverteidigung des amtierenden Weltmeisters. Dahinter folgen laut der Umfrage schon mit großem Abstand Argentinien (4 Prozent), Spanien und Frankreich (je 3 Prozent). Wie groß das Interesse an der WM im fernen Russland ist, zeigt die Zahl von 75 Prozent der Befragten, die die Spiele trotz der wegen der Zeitumstellung zwischen 9 und 15 Uhr liegenden Anstoßzeiten sehen wollen.

Gesicht statt Clublogo: San Sebastian ehrt Ikone Xabi Prieto

Der spanische Erstligist Real Sociedad San Sebastian verabschiedet seinen langjährigen Spieler Xabi Prieto (34) mit einer besonderen Geste. Statt des Vereinswappens wird am Sonnabend das Konterfei des Mittelfeldspielers die Fußballtrikots der Basken zieren. "Ein historischer Spieler verdient eine historische Geste", teilte der Klub vor dem Heimspiel gegen Leganes mit. Der in San Sebastian geborene Xabi Prieto spielt seit 2000 ohne Unterbrechung für den zweimaligen spanischen Meister, in dieser Zeit absolvierte er mehr als 530 Begegnungen. "Xabi hat immer für unser Wappen gekämpft. In seinem letzten Heimspiel wird Real Sociedad ihn daher für einen Tag in dieses Wappen nehmen", heißt es.

Mutko will weiter den russischen Fußball unterstützen

Der bisherige russische Sportfunktionär Witali Mutko will sich trotz seines erwarteten Ressortwechsels in die Baupolitik weiter für den Fußball einsetzen. "Ich habe den Sport in der Seele und im Herzen", sagte der Funktionär: "Ich werden den Fußball unterstützen wie ich kann." Regierungschef Dmitri Medwedew hatte nach seiner Bestätigung im Amt durch die Staatsduma am Dienstag die Ressortverteilung in seinem Stellvertreterstab neu geordnet. Demnach soll sich Mutko, der bislang für Sport zuständig war, künftig um Bau- und Regionalpolitik kümmern. Die Entscheidung muss noch abschließend bestätigt werden. Damit verliert der 59-jährige bisherige Multifunktionär Mutko vor der Fußball-Weltmeisterschaft nach und nach alle wichtigen Sportposten. Unter dem Druck massiver Doping-Vorwürfe hatte Mutko bereits sein Amt als Sportminister, als Fußballverbandschef und als Cheforganisator der WM abgegeben. Mit dem erwarteten neuen Ressort als Vizeregierungschef bekräftigt die russische Führung aber, dass sie weiter an dem Gefolgsmann von Präsident Wladimir Putin festhält.

