Nächster Gegner des Hamburgers am Freitag ist der stark aufschlagende Amerikaner John Isner. Kohlschreiber schied im Achtelfinale aus.

Zverev in Madrid

Tennis Alexander Zverev bei Turnier in Madrid im Viertelfinale

Madrid. Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Madrid souverän das Viertelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg gewann am Donnerstag 6:4, 6:2 gegen den Argentinier Leonardo Mayer. Zverev nahm dem zweimaligen Sieger des Hamburger Turniers im ersten Satz den Aufschlag zum 3:2 ab und legte zu Beginn des zweiten Satzes sofort mit einem weiteren Break nach. Insgesamt war der 21-Jährige der druckvollere Spieler und machte viele Punkte schon mit seinem starken Aufschlag. Nach 1:10 Stunden stand der Sieg im ersten Vergleich gegen die 30 Jahre alte Nummer 45 der Welt fest. Nächster Gegner von Zverev am Freitag ist der stark aufschlagende Amerikaner John Isner.

Philipp Kohlschreiber schied zuvor im Achtelfinale aus. Der 34-jährige Augsburger unterlag dem an Nummer sechs gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson mit 3:6, 6:7 (7:9). Kohlschreiber nahm dem letztjährigen US-Open-Finalisten beim Stand von 4:5 im zweiten Satz den Aufschlag ab und rettete sich in den Tiebreak, wo der Routinier dann sogar drei Satzbälle hatte. Nach 1:32 Stunden nutzte Anderson schließlich seinen ersten Matchball. Das Turnier der Masters-Serie ist mit 7,2 Millionen Euro dotiert.

Der Weltrangliste-Erste Rafael Nadal zog mit 6:3, 6:4 gegen den Argentinier Diego Schwartzman in die Runde der letzten Acht ein. Der Spanier hat damit mittlerweile 50 Sätze nacheinander auf Sand gewonnen und einen Uralt-Rekord von John McEnroe gebrochen. Der Amerikaner gewann 1984 ganze 49 Sätze in Serie auf Teppich.

