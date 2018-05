Deutschland unterliegt Dänemark nach Penaltys

Herning/Kopenhgen. Als auch noch Marc Michaelis als fünfter Penaltyschütze an Dänemarks starkem Torwart Frederik Andersen gescheitert war, war der Fehlstart der deutschen Eishockeynationalmannschaftz in die Weltmeisterschaft perfekt. Mit 2:3 ((0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen unterlag die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm dem WM-Gastgeber im Auftaktspiel in Herning und erlitt damit einen frühen Rückschlag im Kampf um das angestrebte Viertelfinale.

NHL-Star Leon Draisaitl (33.) und der Nürnberger Yasin Ehliz (51.) hatten die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit ihren Treffern in die Overtime gerettet, die torlos blieb. Nach der Auftaktpleite gegen den Weltranglisten-14. steht das Sturm-Team, bei dem nur noch zehn Olympiateilnehmer aber fünf WM-Neulinge auf dem Eis standen, im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe B am Sonntag (16.15 Uhr/Sport1) gegen Norwegen bereits enorm unter Druck. Nur mit einem Sieg hätte die DEB-Auswahl noch eine realistische Chance auf die K.o.-Runde.

NHL-Profi Frans Nielsen schoß den entscheidenden Penalty

Unter dem Jubel von 9982 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen besiegelten Jesper Jensen (29.), Frederik Storm (36.) und NHL-Profi Frans Nielsen mit dem entscheidenden Penalty die fünfte deutsche Niederlage im siebten WM-Duell mit den Dänen. Die deutsche Mannschaft, in der 15 Olympiahelden fehlten, konnte nicht an ihre Leistungen von Südkorea anknüpfen.

Draisaitl hatte schon vor dem WM-Start vor zu hohen Erwartungen gewarnt. "Wir sind immer noch ein kleines Eishockeyland, die anderen werden uns nicht freiwillig ins Viertelfinale laufen lassen", sagte der 22-Jährige. Neben dem Mittelstürmer der Edmonton Oilers verstärkten auch die NHL-Verteidiger Dennis Seidenberg (New York Islanders) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) das DEB-Team.

Topfavorit Kanada verliert überraschend gegen die USA

Auch Topfavorit Kanada ist mit einer etwas überraschenden Niederlage im Prestigeduell mit den USA in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark gestartet. Im ersten Spiel der deutschen Gruppe B unterlag der WM-Zweite von 2017 am Freitag in Herning mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:1) nach Penaltyschießen.

In einem hochklassigen Spiel schoss Cam Atkinson die USA im Shoot­out vor 9632 Zuschauern zum Sieg. Zum Auftakt der Gruppe A in Kopenhagen fertigte Rekordweltmeister Russland Frankreich mit 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) ab. Schweden bezwang Weißrussland 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

