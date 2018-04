Korpatsch besiegt Nummer 1, Witthöft verliert Marathon-Match

Die eine Hamburgerin profitierte beim Turnier in Lugano von der Aufgabe ihrer Gegnerin, die andere haderte mit den Umständen.

Tamara Korpatsch (22) belegt aktuell den 176. Platz in der Weltrangliste

Lugano. Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Lugano (Schweiz) für eine Überraschung gesorgt. Die 22 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg setzte sich in der ersten Hauptrunde gegen die an Nummer eins gesetzte Französin Kristina Mladenovic durch. Beim Stand von 7:6 (7:5), 3:2 profitierte Korpatsch von der Aufgabe ihrer Gegnerin nach 1:45 Stunden.

Korpatsch trifft nun auf die Liechtensteinerin Kathinka von Deichmann, die sich ebenfalls durch die Qualifikation gekämpft hatte und in der ersten Runde von einer Verletzung ihrer Gegnerin profitierte. Laura Siegemund (30) aus Metzingen musste nach 1:40 Stunden wegen Schmerzen am linken Bein beim Stand von 6:7 (5:7), 3:2 aus ihrer Sicht aufgeben. Siegemund hatte zuletzt monatelang wegen eines Kreuzbandrisses pausiert und erst Anfang März ihr Comeback gefeiert.

Witthöft verliert Marathon-Match

Ausgeschieden ist bei der mit 250.000 Dollar dotierten Veranstaltung dagegen Carina Witthöft (23). Die Hamburgerin musste sich Kirsten Flipkens aus Belgien mit 6:1, 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Partie hatte sich wegen des schlechten Wetters über drei Tage hingezogen.

Besser mit diesen Umständen ging Mona Barthel um. Die 27-Jährige aus Neumünster setzte sich gegen die frühere Topspielerin Swetlana Kusnezowa aus Russland mit 4:6, 6:3, 6:4 durch. Auch diese Partie war mehrmals wegen Regens unterbrochen worden.

