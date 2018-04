Tuchel soll sich mit Paris auch über die Laufzeit einig sein

Tuchel erhält wohl Zweijahresvertrag in Paris

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel soll laut dem Portal "Sportbuzzer" einen Zweijahresvertrag bei Paris Saint-Germain erhalten. Der Wechsel sei fix, der 44-Jährige soll die PSG-Verantwortlichen in diversen Gesprächen von seinem Plan überzeugt haben. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über ein Engagement des früheren Trainers von Borussia Dortmund beim französischen Star-Ensemble gegeben.

Das Thema Tuchel und Paris soll in wenigen Wochen offiziell werden

Tuchel war auch ein Kandidat für die Nachfolge von Jupp Heynckes in München, sagte den Bayern aber ab, weil er bereits bei einem europäischen Topclub im Wort stehe. Damit war wohl Paris gemeint.

Torres kündigt Weggang von Atlético an

Der frühere spanische Nationalstürmer Fernando Torres verlässt zum Saisonende seinen Stammverein Atlético Madrid. "Das ist meine letzte Spielzeit im Club, das war keine leichte Entscheidung", sagte der 34 Jahre alte Profi. Im vorigen Sommer hatte Torres seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Geldstrafe für Streich nach Wutausbruch

Freiburg-Trainer Christian Streich muss nach seinem Wutausbruch während der Partie bei Schalke 04 eine Geldstrafe von 15.000 Euro zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht. Streich hatte lautstark gegen den mittlerweile annullierten Platzverweis gegen den Freiburger Stürmer Nils Petersen protestiert und war daraufhin von Schiedsrichter Tobias Stieler auf die Tribüne geschickt worden. Der 52-Jährige räumte sein Fehlverhalten bereits kurz nach der 0:2-Niederlage ein und akzeptierte auch das DFB-Urteil umgehend.

Ibrahimovic zur WM: "Wenn ich dabei sein will, dann bin ich dabei"

Schwedens Superstar Zlatan Ibrahimovic sieht die Entscheidung über ein Comeback in der Nationalmannschaft und die Teilnahme an der WM weiterhin allein bei sich selbst. "Die Fifa kann mich nicht aufhalten. Wenn ich dabei sein will, dann bin ich dabei. Genau wie im Nationalteam", sagte Ibrahimovic dem Sender Eurosport. Ibrahimovic ist Teilhaber eines Wettanbieters. Nach dem Fifa Code of Ethics (Regel 25) dürfen Spieler keine Anteile an Wettfirmen besitzen oder in irgendeiner Form an Wetten teilnehmen.

Exzellente Schusstechnik: Zlatan Ibrahimovic

Der Wettanbieter hat laut der schwedischen Tageszeitung "Aftonbladet" bereits angekündigt, das Problem zu lösen, sollte Ibrahimovic es in den schwedischen WM-Kader schaffen. "Sollte Zlatan die WM spielen wollen, werden einige unserer Haupteigentümer ihn aus dem Vertrag auskaufen", sagte der Anbieter Bethard demnach. Ibrahimovic jedenfalls ist überzeugt davon, dass ihn dieses Thema nicht ausbremsen wird: "Wenn ich spielen will, dann spiele ich. Das ist keine Entscheidung der Fifa, sondern nur eine Frage, was ich will."

Gladbach und Donati drohen Strafe

Borussia Mönchengladbach droht wegen der Schmähgesänge gegen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus eine Strafe durch den DFB. Der Kontrollausschuss eröffnete ein Ermittlungsverfahren gegen den Tabellenachten. Steinhaus hatte die Gladbacher Partie gegen Hertha BSC geleitet (2:1) und war von den Borussia-Anhängern massiv beschimpft worden.

"Wir müssen uns als Verein bei Bibiana Steinhaus entschuldigen, die für mich eine ausgezeichnete Schiedsrichterin ist", sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl im ZDF-Sportstudio: "Solch ein Schwachsinn, was da einige Fans gerufen haben, hat auf dem Fußballplatz nichts verloren."

Auch Giulio Donati vom 1. FSV Mainz 05 muss nach dem Wochenende eine Strafe befürchten. Der Kontrollausschuss untersucht das Verhalten des 28-Jährigen nach dessen Platzverweis im Spiel beim 1. FC Köln (1:1). Donati musste von Sportvorstand Rouven Schröder vom Feld gezogen werden. Anstatt dann in die Kabine zu verschwinden, kletterte der Italiener auf die Tribüne und legte sich mit den Kölnern Zuschauern und Ordnern an.

Brandt: "Mannschaft hat sehr gutes Verhältnis"

Für Nationalspieler Julian Brandt waren nicht nur sportliche Gründe ausschlaggebend für seine Vertragsverlängerung bis 2021 bei Bayer Leverkusen. "Ich glaube, unsere aktuelle Mannschaft hat sozial ein sehr gutes Verhältnis. Das war auch ein Thema, das bei meiner Entscheidung eine große Rolle gespielt hat", sagte der 21-Jährige bei Eurosport.

Beim Werksclub würden sich auch alle neben dem Platz super verstehen, so Brandt: "Hätten wir jetzt 23 Individuen gehabt, die neben dem Platz nur bei ihrer Familie sind und sich nur in der Mannschaft treffen, dann wäre es für mich schwierig geworden." Das gute Verhältnis ist für den Offensivspieler auch ein Grund für den sportlichen Erfolg: "Wenn du dem anderen vertraust und man sich gut versteht, dann ist es einfacher, sich im Spiel zu pushen und besser zu spielen."

Ibrahimovic verliert bei zweitem Auftritt

Nach seinem märchenhaften Einstand in der Major League Soccer (MLS) ist Superstar Zlatan Ibrahimovic mit Los Angeles Galaxy schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Der 36 Jahre alte Schwede verlor seinen zweiten Auftritt mit den Kaliforniern gegen Sporting Kansas City mit 0:2 (0:0).

Ibrahimovic, der von Manchester United in die USA gewechselt war, wurde in der 62. Minute eingewechselt. Da stand es bereits 0:2. Im Gegensatz zu seinem umjubelten Debüt konnte der Stürmer die Partie diesmal aber nicht mehr drehen. Schon vorher hatte er die Fans vor allzu hohen Erwartungen gewarnt.

In der vergangenen Woche war Ibrahimovic im Derby gegen den FC Los Angeles beim Stand von 1:3 in der 71. Minute ins Spiel gekommen. Er erzielte zwei Treffer, Galaxy gewann 4:3. Der Angreifer war daraufhin frenetisch gefeiert worden.

