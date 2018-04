HSV Panthers erreichen Halbfinale der Futsal-Meisterschaft

Gegner in einer Woche im Duell um den Einzug ins Finale Ende April ist der VfL Hohenstein Ernstthal.

Hamburg. Die HSV Panthers stehen im Halbfinale um die deutsche Futsal-Meisterschaft. Der Nord-Titelträger setzte sich am Sonnabend in der Runde der besten acht Teams mit 7:3 (3:1) gegen den FC Warriors Saar durch. Bester HSV-Torschütze war Mohamed Labiadh, dem drei Tore gelangen. Gegner in einer Woche im Duell um den Einzug ins Finale Ende April ist der VfL Hohenstein Ernstthal. Ausgeschieden ist dagegen der Hamburger Futsal Club, der bei den Panthers Köln mit 2:8 (1:4) unterlag.

( lno )

