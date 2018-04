Zum Auftakt des Daviscup-Duells in Spanien revanchiert sich der Hamburger eindrucksvoll für eine Niederlage am Rothenbaum.

Alexander Zverev hat das deutsche Tennisteam in Spanien in Führung gebracht

Tennis Acht Breaks in Serie – Zverev demütigt den Lokalmatador

Valencia. Nur kurz schüttelte er die zur Faust geballte linke Hand, mehr Gefühlsregung schien nicht angebracht. Zu überlegen war Alexander Zverev in den 1:55 Stunden Spielzeit gewesen, die er benötigt hatte, um David Ferrer 6:4, 6:2, 6:2 zu bezwingen und das deutsche Tennisteam im Daviscup-Viertelfinalduell gegen Spanien in der Stierkampfarena von Valencia mit 1:0 in Führung zu bringen. Der 20 Jahre alte Hamburger umarmte noch sämtliche Teammitglieder auf der deutschen Bank, dann gab er die Bühne frei für Spaniens Topspieler, den Weltranglistenersten Rafael Nadal (31), der im zweiten Einzel gegen den Augsburger Philipp Kohlschreiber (34) gefordert war.

Er würde nicht sein bestes Tennis zeigen können, hatte Zverev vor dem Match gemutmaßt. Nach seiner Finalteilnahme beim Mastersturnier in Miami am vergangenen Sonntag steckten ihm sowohl der Jetlag als auch die kurze Umstellungszeit von Hart- auf Sandplatz in den Knochen. "Heute Morgen um 8 Uhr haben vier Leute versucht, mich zu wecken. Aber erst mein Hund hat es geschafft", sagte er nach dem Match. Dass es dennoch zum souveränen Dreisatzsieg reichte, hatte zwei Gründe.

Zverev schafft acht Breaks in Serie

Zum einen ließ sich der 198-Zentimeter-Mann zu keiner Zeit aus seinem Rhythmus bringen, blieb stets aggressiv und setzte Ferrer mit variablem Spiel unter Dauerdruck. Zum anderen war der Aufschlag des Spaniers, der aus Valencia stammt und vom ebenso frenetischen wie fairen Publikum für jeden Punktgewinn gefeiert wurde, an diesem Freitag nicht wettbewerbsfähig.

Herrentennischef Boris Becker (l.) und Physiotherapeut Bastian Arnold

Foto: HEINO KALIS / REUTERS

Im zweiten und dritten Satz verlor Ferrer alle seine Aufschlagspiele, acht in Serie. Insgesamt zehn Breaks gelangen Zverev. "So etwas ist mir noch nie passiert. Alexander war das ganze Spiel über besser. Um eine Chance zu haben, hätte ich besser aufschlagen müssen. Woran es gelegen hat, kann ich nicht erklären, es war einfach nicht mein Tag", sagte ein konsternierter Ferrer.

"Ich fand nicht, dass er wahnsinnig schlecht aufgeschlagen hat. Ich habe einfach gut von der Grundlinie gespielt. Aber acht Breaks hintereinander habe ich auch noch nicht geschafft", sagte der Weltranglistenvierte Zverev, der im fünften Duell mit Ferrer zum dritten Mal siegte.

Revanche für den Rothenbaum

2014 war er dem Ranglisten-33. erstmals – und zum bislang einzigen Mal auf Sand – begegnet. In Hamburg am Rothenbaum, bei seinem Heimturnier, gab es im Halbfinale beim 0:6, 1:6 eine Lehrstunde. Damals allerdings war Zverev gerade 17, es spielte ein Talent gegen einen Routinier. Nun, bei der "Heimspiel-Revanche", trafen sich zwei Männer, ein aufstrebender Jungstar und ein alternder Kämpfer, der zwar alles versuchte, mit der Entschlossenheit und Power des Jüngeren jedoch nicht mehr mithalten konnte.

"Ich bin schon etwas überrascht, dass es so gut gelaufen ist. In Spanien auf Sand gegen Ferrer, das ist nicht so leicht. Umso zufriedener bin ich mit meiner Leistung heute. Der Schlüssel war, dass ich ruhig geblieben bin", sagte Zverev.

In dieser Form ist es durchaus denkbar, dass am Sonntag (11 Uhr) im vierten Duell mit Nadal der erste Sieg herausspringen könnte. Dann dürfte auch der Jubel deutlich euphorischer ausfallen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.