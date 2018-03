Erschütternd: Alexander Zverev schon wieder früh raus

Indian Wells. Diese Flusigkeit ist schon erschüttern: Da wird er immer wieder hoch gelobt, versagt regelmäßig bei den Grand Slams, will keine Ratschläge von Boris Becker hören – und nun wieder das frühe Aus bei einem wichtigen Turnier. Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) ist beim ATP-Turnier in Indian Wells/Kalifornien überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 20-Jährige unterlag nach einem Freilos in der ersten Runde dem Portugiesen Joao Sousa 5:7, 7:5, 4:6. Sousa rangiert auf Platz 85 der Weltrangliste.

Auch für seinen älteren Bruder Mischa Zverev war in der zweiten Runde Endstation. Der 30-Jährige verlor gegen den an Position 18 gesetzten US-Amerikaner Sam Querrey 4:6, 5:7. Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 31) ist damit der einzig verbliebene Deutsche in der Herren-Konkurrenz.

Djokovic verliert nach Comeback

Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber kämpfte sich in der kalifornischen Wüste dagegen erfolgreich in die dritte Runde. Kerber besiegte die Russin Jekaterina Makarowa nach anfänglichen Schwierigkeiten noch mit 3:6, 6:4, 6:2. Die Partie war am Sonnabend kurz nach dem Beginn des zweiten Satzes wegen Regens abgebrochen worden. In der dritten Runde trifft die zweimalige Grand-Slam-Siegerin auf die Russin Jelena Wesnina.

Auch der Weltranglistenerste Roger Federer war am Wochenende zunächst vom Regen ausgebremst worden. Am Sonntag setzte sich das Schweizer Tennis-Idol gegen den Argentinier Federico Delbonis 6:3, 7:6 (8:6) durch und trifft nun auf den Serben Filip Krajinovic.

Der frühere Weltranglistenerste Novak Djokovic unterlag bei der Rückkehr nach einer Operation am Ellbogen dem japanischen Qualifikanten Taro Daniel 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. "Es fühlte sich wie mein allererstes Match an. Wirklich seltsam. Ich habe den Rhythmus komplett verloren", sagte Djokovic nach dem Match.

