Aufhören? Jupp Heynckes heizt die Gerüchteküche an

Heynckes: "Nie definitiv gesagt, dass ich aufhöre"

Kurz vor dem Spiel gegen den HSV hat Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes (72) gesagt: "Ich habe bislang noch nie definitiv gesagt, dass ich am 30. Juni aufhören werde."

Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes

Foto: Sven Hoppe / dpa

Dieser Satz heißt aber nicht, dass er von seiner Aussage beim Amtsantritt im Oktober 2017 abrückt, den Trainerjob in München nur bis zum Saisonende auszuüben. Heynckes lobte zuletzt Thomas Tuchel (früher Borussia Dortmund) und heizte die Spekulationen um seine Nachfolge an.

Zum HSV sagte Heynckes: "Der HSV gehört einfach zur Bundesliga, das weiß man. Aber das ist ein sportlicher Wettbewerb, dem man sich immer wieder stellen muss." Der HSV habe mehrfach "großes Glück" gehabt. "Im Moment sieht es natürlich sehr düster aus."

Dopingfall im italienischen Fußball

Joao Pedro vom Erstligisten Cagliari Calcio ist am 11. Februar positiv auf ein harntreibendes Mittel getestet worden. Der 26-jährige Brasilianer wurde vom Anti-Doping-Gericht des italienischen Fußballverbands laut Medien bereits vorläufig gesperrt. Es handelt sich um das zweite Dopingvergehen in der Serie A in dieser Saison. Fabio Lucioni, Kapitän von Benevento Calcio, wurde im Januar wegen Dopings für ein Jahr gesperrt. Der 30-Jährige war im September positiv auf das Steroid Clostebol getestet worden.

René Adler in Mainz Nummer drei

René Adler trug in der zweiten Halbzeit ein Käppi gegen die tief stehende Sonne, wirkte gegen seine alte Liebe HSV aber nicht immer sicher

Foto: Witters

René Adler muss sich nach schwierigen Zeiten beim HSV auch auf eine permanente Ersatzrolle bei Mainz 05 einstellen. Der Youngster Florian Müller scheint an ihm vorbeigezogen – auch dank seiner Paraden gegen den HSV. Nach dem bisherigen Stammtorwart Robin Zentner dürfte der von Verletzungen und Krankheiten zuletzt geplagte Adler nur noch Nummer drei sein. Immerhin: Mit seiner Frau Lilli stehen Adler und Hundedame Suki in Kürze wieder im Rampenlicht der neuen Staffel der Vox-Sendung "V.I.P. Hundeprofi".

Boateng: Noch immer Rassismus im Stadion

Eintracht Frankfurts Profi Kevin-Prince Boateng hat mit dem Uno-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, über Rassismus im Fußball diskutiert. Leider habe Boateng ihm gesagt, dass das Problem in vielen Stadien weiter präsent sei, sagte al-Hussein am Freitag in Genf. Er rief Fußballer in aller Welt auf, es dem gebürtigen Berliner gleich zu tun. Boateng (31) war 2013 bei einem Spiel mit seinem damaligen Verein AC Mailand wegen rassistischer Pöbeleien mitten im Spiel vom Feld gegangen, gefolgt von seinem Teamkollegen.

Kimmich verlängert bei Bayern

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Nationalspieler Joshua Kimmich (23) vorzeitig um drei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Der Außenverteidiger habe sich "zu einer tragenden Säule unserer Mannschaft entwickelt", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Kimmich, der im Sommer 2015 nach München gewechselt war, kam vom VfB Stuttgart, war aber damals an RB Leipzig ausgeliehen. Er sagte: "Meine Ziele und die des Vereins für die kommenden Jahre sind sehr ehrgeizig."

Magath: HSV-Rückkehr derzeit ausgeschlossen

HSV-Legende Felix Magath kann sich eine Rückkehr zum HSV unter den derzeitigen Personal-Konstellationen nicht vorstellen. Magath sagte im Sky-Interview "Natürlich hätte ich immer geholfen und ich werde dem HSV auch selbstverständlich helfen, wenn ich kann. Aber ich sehe da keine Möglichkeit mit den Personen, die momentan beim HSV sind."

Felix Magath mit Co-Trainer Bernd Hollerbach beim VfL Wolfsburg

Foto: TimGroothuis / WITTERS

Den Verantwortlichen sei in den vergangenen Jahren nicht viel eingefallen, "außer Trainer und Manager auszuwechseln". Bruchhagen und Todt zu entlassen habe er für überfällig gehalten. "Sie waren die falsche Besetzung, sie haben nichts bewegt."

Muss PSG Cavani und Draxler verkaufen?

Nach dem Aus in der Champions League droht Paris St. Germain weiterer Ärger. Der Uefa muss PSG bis zum 30. Juni einen Überschuss von rund 75 Millionen Euro nachweisen.

Bei PSG vor dem Aus? Julian Draxler

Foto: Witters

Das erfordern die Regeln des Financial Fairplay. 400 Millionen Euro zahlte Präsident Nasser Al-Khelaifi als Ablösesumme für Neymar und das französische Toptalent Kylian Mbappe. Nach dem Ausscheiden könnte die Uefa die Sponsoren-Zahlungen der Katar National Bank, der Katar Tourismus Behörde, von beINSports, Ooredoo und Aspetar genauer unter die Lupe nehmen. Auch Verkäufe werden diskutiert: Als Kandidaten werden Edinson Cavani, Angel Di Maria, Marco Verratti und Julian Draxler genannt. Auch Kevin Trapp könnte PSG verlassen.

Trapattoni: Erinnerung an Strunz' "Flasche leer"

20 Jahre ist es her, dass der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni (78) seine berühmte Wutrede zu Thomas Strunz und "Flasche leer" sowie "Ich habe fertig" hielt. "Trap" hatte sich auf den Tag der Abrechnung akribisch vorbereitet.

Giovanni Trapattoni

Foto: WITTERS/Witters Sport-Presse-Fotos

Sieben, acht Zettel, so erinnert sich der damalige Pressesprecher des FC Bayern, Markus Hörwick, brachte der Coach am 10. März 1998 mit ins überfüllte Pressestüberl an der Säbener Straße. Dreieinhalb Minuten dauerte der Monolog. Der Kern seiner Anklage: "Ein Trainer ist nicht ein Idiot!" Mit Strunz hat er sich längst ausgesprochen.

Hradecky pokert um Verlängerung

Der Poker um eine Vertragsverlängerung mit Torhüter Lukas Hradecky zieht sich bei Eintracht Frankfurt weiter hin. Sportdirektor Bruno Hübner sagte im Interview mit den Zeitungen "Frankfurter Neue Presse" und "Offenbacher Post", dass "Lukas noch keine Entscheidung getroffen hat. Wir bleiben im Dialog und werden es weiter versuchen." Die Hessen würden den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 28-jährigen Finnen gerne verlängern, allerdings nicht um jeden Preis.

