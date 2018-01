Görges und Barthel weiter – Debakel für US-Damen

Thumps up in Down under: Julia Görges marschierte gegen Sofia Kenin (USA) in die zweite Runde

Melbourne. Die deutsche Nummer eins Julia Görges und Mona Barthel haben bei den Australian Open nach klaren Erstrunden-Siegen die zweite Runde erreicht. Görges gewann am Montag gegen die Amerikanerin Sofia Kenin in 79 Minuten 6:4, 6:4 und baute ihre Siegesserie saisonübergreifend auf 15 gewonnene Matches in Folge aus.

Immer schön auf den UV-Schutz achten: Julia Görges in Down Under

"Das war eine solide erste Runde. Ich bin sehr froh, das erste Match hier gewonnen zu haben", sagte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe. Görges hatte zuletzt das WTA-Turnier in Auckland gewonnen und am Ende des vergangenen Jahres in Moskau und Zhuhai den Titel geholt. "Ich war schon ein bisschen überrascht, dass ich die neue Saison so anfangen konnte wie die letzte aufgehört hat", sagte die Weltranglisten-Zwölfte. Bei ihrem 40. Grand-Slam-Turnier trifft sie nun am Mittwoch auf die Französin Alizé Cornet. Gegen die Nummer 42 der Welt hat Görges alle fünf bisherigen Duelle für sich entschieden.

Barthel setzte sich gegen die Rumänin Monica Niculescu in einer Stunde und 49 Minuten mit 6:4, 7:5 durch. Für die 27-Jährige aus Neumünster war es der erste Sieg der neuen Saison. Bei den Vorbereitungsturnieren in Hobart und Auckland hatte Barthel jeweils in der ersten Runde verloren. Sie bekommt es nun mit der an Nummer 32 gesetzten Anett Kontaveit aus Estland zu tun.

Stephens, Williams, Vandeweghe sind raus

Ausgeschieden sind dagegen Sloane Stephens, Venus Williams und Coco Vandeweghe. Alle drei standen bei den US Open im vergangenen Jahr noch im Halbfinale, die spätere Finalistin Madison Keys komplettierte damals die rein US-amerikanische Vorschlussrunde.

Venus Williams musste sich der Schweizerin Belinda Bencic 3:6, 5:7 geschlagen geben. Ihre jüngere Schwester Serena, die im vergangenen Jahr erstmals Mutter geworden war, hatte für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison abgesagt. Venus Williams war in Melbourne an Nummer fünf gesetzt. US-Open-Siegerin Stephens unterlag Zhang Shuai aus China 6:2, 6:7 (2:7), 2:6 und setzte ihre Negativserie fort. Nach ihrem Titel in New York im September hat Stephens nun alle acht anschließenden Partien verloren.

Vandeweghe verlor gegen Timea Babos aus Ungarn 6:7 (4:7), 2:6. French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland dagegen kam durch ein 6:1, 6:4 gegen die Italienerin Francesca Schiavone weiter.

Kohlschreiber lässt sich überraschen

Bei den Herren ist Philipp Kohlschreiber als erster Deutscher ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Augsburger unterlag überraschend dem Weltranglisten-168. Yoshihito Nishioka aus Japan nach 2:39 Stunden 3:6, 6:2, 0:6, 6:1, 2:6. Der an Position 27 gesetzte Kohlschreiber war zum 13. Mal beim ersten Grand Slam der Saison am Start, nach 2016 kassierte er seine zweite Erstrundenniederlage.

Insgesamt stehen zehn deutsche Spieler im Hauptfeld von Melbourne, am Montag tritt Qualifikant Dustin Brown (Winsen/Aller) gegen den Portugiesen Joao Sousa an. Erst am Dienstag greift Hoffnungsträger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) gegen Thomas Fabbiano aus Italien ins Geschehen ein.

( dpa/sid )

