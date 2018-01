Hakan Çalhanoğlu ist zurück – mit Rapvideo und HSV-Zeile

Fußballer wird mit einem Musikstück geehrt, in dem auch sein Abgang in Hamburg und der Zwist mit Gökhan Töre aufgearbeitet wird.

Hamburg/Köln. Im vergangenen Sommer hat Hakan Çalhanoğlu der Bundesliga den Rücken zugewandt, jetzt kehrt der Fußballprofi auf die deutsche Bildfläche zurück – und wie: In einem Rapvideo wird der bisherige Werdegang des türkischen Nationalspielers gefeiert.

In "Hakan Çalhanoğlu – Teeniestar" listet der Kölner Rapper Biggie Branx die Stationen des Freistoßspezialisten auf – von den Anfängen in Mannheim über seinen Aufstieg beim Karlsruher SC und sein erstes Bundesligajahr beim HSV bis zu seinem vorerst letzten Halt in Mailand.

"Die Fans waren nicht korrekt"

Auch der bis heute umstrittene Abgang aus Hamburg wird in dem Stück thematisiert. "Die Fans waren nicht korrekt, das hat er nicht verdient", rappt Biggie Branx über die Zeit, in der sich Çalhanoğlu an der Elbe wegen seines erzwungenen Wechsels nach Leverkusen wenig Freunde machte.

Im Volkspark hatte der Edeltechniker die Fans in der schwierigen Saison 2014/15 zunächst verzückt, ehe er die meisten von ihnen nach einem Jahr mit seinem Abschied inklusive Krankschreibung verärgerte.

Çalhanoğlu nahm sich Zeit und gab Geld

"Es war Hakan, der Hamburg in der Liga hielt", erinnert der Musiker nun noch einmal in den Zeilen, die allesamt von Çalhanoğlu abgenickt wurden. Der 23-Jährige selbst wirkt sogar nicht nur in dem Video mit, sondern sang auch die Hook, also den Refrain, mit ein.

Zehn Stunden Zeit nahm sich Çalhanoğlu am Set, außerdem beteiligte er sich an der Finanzierung des Projekts. Bei den Dreharbeiten hätten auch gerne Emre Mor und Nuri Sahin mitgewirkt, doch wegen eines Spiels mit Borussia Dortmund in der Champions League waren die Profis verhindert.

Auch Töre wollte eigentlich dabeisein

Und selbst Gökhan Töre wollte sich eigentlich die Ehre geben. Ein Umstand, der für viele Fans vor dem Hintergrund der sogenannten Pistolen-Affäre eher überraschend sein dürfte.

"Da ist alles ausgeräumt, die Presse hat viel geschrieben", sagt Biggie Branx über das Verhältnis der Fußballer, die nicht nur die Vergangenheit beim HSV eint.

"Nicht jedem muss das gefallen"

Auch der gemeinsame Berater und Freund Rabi spielt sowohl für Çalhanoğlu als auch Töre eine entscheidende Rolle in der Karriereplanung – und in der Umsetzung ihrer musikalischen Denkmäler.

Schließlich hatte auch Töre schon 2014 ein eigenes Musikstück seines Jugendfreundes Biggie Branx erhalten. "Und Hakan hat das damals schon gefeiert", sagt der Rapper – der um eine mögliche Polarisierung des Çalhanoğlu-Tracks weiß: "Nicht jedem muss das gefallen."

