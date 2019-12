Mutmaßlich gedopter Sturm gibt WM-Titel wegen Verletzung ab

Köln. Supermittelgewichtsprofi Felix Sturm hat seinen WBA-WM-Titel freiwillig zurückgegeben. Als Grund gab der von Köln nach Bosnien gezogene 37-Jährige eine Ellbogenblessur an, wegen der er sich in Deutschland operieren lassen muss. Allerdings war Sturm nach seinem umstrittenen Sieg über den Russen Fedor Chudinov im Februar dieses Jahres positiv auf die verbotene Substanz Stanozolol getestet worden. Die B-Probe soll am 12. Oktober geöffnet werden. Sturm zweifelt die Rechtmäßigkeit der Probe an und will 2017 wieder kämpfen.

