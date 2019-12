Bundesliga im Liveticker Live! Düsseldorf vs. Dortmund 0:2 - Bodzek verkürzt

Düsseldorf - Dortmund 1:2 (0:1)



Spielanalyse: Dortmund schlägt Düsseldorf nach turbulenter Schlussphase mit 2:1. Düsseldorf wacht erst in den letzten fünf Minuten auf, kam jedoch nur noch durch Bodzek (88.) zum Anschlusstreffer. Zuvor sorgten Sahin (20.) per Kunstschuss und Kuba (70.) nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung für die Dortmunder Treffer. Durch Augsburgs Sieg taumelt Düsseldorf weiter Richtung Zweite Liga. Dortmund dürfte bei acht Punkten Vorsprung auf Leverkusen durch den Sieg Rang zwei hinter den Bayern nicht mehr zu nehmen sein.

90. (+4) Minute: Schlusspfiff!

90. (+3) Minute: Jetzt kommt auch Giefer mit nach vorne...

90. (+2) Minute: Riesenchance für Düsseldorf! Was ist hier plötzlich los? Latka steigt höher als Kirch und köpft wuchtig aufs Tor. Langerak macht sich lang und pariert den Ball. Glanzparade des Dortmunder Keepers.

90. (+2) Minute: Lewandowski nimmt den Ball direkt und scheitert mit seinem schönen Heber an Giefer.

90. (+1) Minute: Bellinghausen setzt sich auf links durch und legt zurück. Hummels grätscht dazwischen und klärt.

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

89. Minute: Gelbe Karte für Bodzek nach seinem Einsteigen gegen Schieber.

88. Minute: TOR für die Fortuna! Bellinghausen bringt den Ball mit viel Schnitt in den Fünfer. Dort steht Bodzek, der ohne Bedrängnis zum Kopfball kommt und einnickt. Düsseldorf verkürzt auf 1:2.

87. Minute: Hummels foult Kruse und kassiert die Gelbe Karte. Gute Freistoßmöglichkeit für die Fortuna...

84. Minute: Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Reisinger kommt aus vier Metern zum Kopfball, trifft aber nur die Arme von Langerak.

82. Minute: Kirch klärt Baloguns Flanke in höchster Not. Die Fortuna bemüht sich, doch der letzte Pass verfehlt häufig sein Ziel.

80. Minute: Nächste Großchance für den BVB! Kuba dringt von rechts in den Sechzehner ein. Der Pole sucht seinen Landsmann Lewandowski. Giefer wirft sich dazwischen, wehrt aber genau vor die Füße von Reus ab, dessen Schuss Giefer dann doch unter sich begraben kann.

79. Minute: Reus kommt für Hofmann. Klopp bringt noch mehr Qualität.

76. Minute: Riesenchance für Dortmund! Schieber ist plötzlich durch, scheitert aber mit seinem schwachen Schuss aus 14 Metern an Giefer.

74. Minute: Düsseldorf fordert Elfmeter! Reisinger tunnelt Hummels, der im Fallen den Ball mit der Hand im Strafraum stoppt. Das ist ein klarer Elfmeter, doch Schiri Weiner lässt weiterlaufen und zeigt im Anschluss Reisinger auch noch die Gelbe Karte wegen Meckerns.

73. Minute: War das der K.o.-Schlag für die Fortuna?

72. Minute: Lewandowski und Kuba kommen neu ins Spiel und es ist sofort zu merken, welch Qualität auf dem Platz steht. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung trifft Kuba ins Schwarze. Lewandowski hatte den Treffer eingeleitet.

70. Minute: TOR für Dortmund! Der gerade erst eingewechselte Kuba trifft zum 0:2. Lewandowski mit einem Geistesblitz auf Sahin, der aus der Drehung in den Lauf von Kuba spielt. Der Pole überwindet Giefer und schiebt ein ins linke Eck.

70. Minute: Der Top-Torjäger der Liga ist nun auf dem Platz. Trifft Lewandowski auch im 13. Bundesligaspiel in Folge?

69. Minute: Doppelwechsel bei Dortmund. Kuba und Lewandowski ersetzen Leitner und Bittencourt.

67. Minute: Nach Bellinghausens Eckball von der rechten Seite greift Langerak ins Leere. Doch sein Fehlgriff bleibt ohne Folgen.

64. Minute: Reisinger kommt für Ilsö aufseiten der Düsseldorfer.

64. Minute: Riesenchance für die Fortuna! Santana vertändelt den Ball gegen Bellinghausen, der an Langerak scheitert. Den Abpraller bekommt Lambertz vor die Füße. Doch der Fortune verfehlt zum Entsetzen der Zuschauer.

60. Minute: Jetzt mal die Konterchance für die Fortuna. Doch Santana blockt van den Berghs Flanke erfolgreich ab. In der Mitte lauerte Schahin auf den Ball.

57. Minute: Hofmann mit einem Klassepass in die Mitte auf Bittencourt, der am Fünfer den Ball nicht richtig trifft. Dortmund verpasst die Vorentscheidung.

53. Minute: Die Zuschauer stehen zu 100% hinter ihrer Fortuna und feuern ihr Team an. Doch auf dem Platz hat Düsseldorf einfach kein Rezept gegen Dortmunds B-Elf.

51. Minute: Schieber klaut Giefer den Ball beim Abschlag und bekommt dafür die Gelbe Karte.

49. Minute: Leitner zieht spielend leicht an Ilsö vorbei, dem das wohl nicht gefallen hat. Der Fortuna weiß sich nur durch ein Foul von hinten zu helfen und kassiert die Gelbe Karte.

47. Minute: Riesenchance für die Fortuna! Schahin bedient Ilsö, dessen Schuss von Kehls Fußspitze noch um den Pfosten gelenkt wird. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

46. Minute: Weiter geht‘s! Beide Teams beginnen den zweiten Durchgang zunächst personell unverändert.

Halbzeitanalyse: Borussia Dortmund führt zur Pause 1:0 bei Fortuna Düsseldorf. Nuri Sahin (20.) brachte den BVB durch seinen Kunstschuss in Führung. Dortmund macht trotz zahlreicher Umstellungen im Vergleich zur Champions League den reiferen Eindruck. Von Düsseldorf muss im zweiten Durchgang deutlich mehr kommen. Der Aufsteiger taumelt Richtung Zweite Liga.

45. (+1) Minute: Halbzeit!

41. Minute: Leitner kommt in aussichtsreicher Position im gegnerischen Strafraum an den Ball, vertändelt dann aber und spielt die Kugel einem Düsseldorfer in die Füße.

40. Minute: Sahins anschließenden Freistoß hält Giefer im Nachfassen.

39. Minute: Kruse geht voll in die Knochen von Kirch und kassiert die Gelbe Karte.

33. Minute: Das Bällchen läuft bei der Borussia. Über Leitner und Kehl landet der Ball bei Bittencourt. Der Mittelfeldspieler scheitert alleine vor Giefer am Düsseldorfer Schlussmann. Doch das Schiedsrichtergespann hat ohnehin berechtigterweise auf Abseits entschieden.

29. Minute: ...Bellinghausen schlägt die Ecke gleich selbst. Schahins Kopfball ist jedoch zu ungenau. Doch der BVB verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ilsö und Schain spielen sich geschickt durch die Dortmunder Abwehr. Ilsös abgefälschter Schuss fliegt letztlich knapp über das Tor.

28. Minute: Bellingshausen holt nach einem Zweikampf mit Santana immerhin mal eine Ecke für die Fortuna raus...

25. Minute: Konter der Borussia. Nach einem Ballverlust der Fortuna spielt sich Dortmund blitzschnell durch direktes Spiel über Sahin und Schieber nach vorne. Großkreutz‘ Pass auf Bittencourt ist letztlich zu ungenau. Düsseldorf kann klären, verpasst es aber für den direkten Tempogegenstoß zu sorgen.

22. Minute: Nach anfänglichen Schwierigkeiten übernahm der BVB fortlaufend das Zepter und gewann an Oberwasser. Düsseldorf muss jetzt den Rückstand möglichst schnell überwinden. Das Publikum reagiert zunächst konsterniert.

20. Minute: TOR für Dortmund! Sahin trifft zum 0:1. Die Fortuna kriegt den Ball nicht weg. Leitner spitzelt die Kugel zu Sahin, der aus 31 Metern Giefer mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten Winkel überwindet. Klasse Szene des Türken, doch da sah Düsseldorfs Schlussmann gar nicht gut aus. Dortmund führt.

19. Minute: Pfosten! Aus der anschließenden Ecke entsteht die größte Torchance des Spiels. Giefer kommt aus seinem Kasten, unterläuft jedoch den Ball und lässt Hummels zum Kopfball kommen. Die Fortuna klärt zunächst - aber genau vor die Füße von Hummels. Dessen Hereingabe köpft Schieber ans Aluminium.

18. Minute: Balogun klärt unnötigerweise vor Hofmann zur Ecke...

17. Minute: Nächster Fehlpass bei den Gästen. Leitners Anspiel auf Sahin landet im Seitenaus. Dortmund findet noch nicht richtig ins Spiel.

13. Minute: Eine Sahin-Ecke von der rechten Seite findet keinen Abnehmer. Die Borussia tut sich bislang schwer gegen eine aggressiv agierende Fortuna.

10. Minute: Riesenchance für die Fortuna! Van den Bergh setzt sich auf links gegen Kirch durch und flankt in die Mitte. Hummels rutscht ins Leere, wodurch Schahin völlig frei aus fünf Metern zum Abschluss kommt. Doch der Fortuna verzieht komplett. Das hätte die Führung für Düsseldorf sein müssen.

7. Minute: Plötzlich taucht Schieber völlig frei vor Giefer auf. Das Schiedsrichtergespann pfeift den Stürmer allerdings zurück. Korrekte Entscheidung, Schieber stand zum Zeitpunkt des Abspiels knapp im Abseits.

7. Minute: Wieder will die Fortuna einen Elfmeter, doch erneut macht Schiri Weiner alles richtig und erkennt den Täuschungsversuch. Diesmal fällt Ilsö im Sechzehner nach einem minimalen Kontakt mit Kirch. Zuvor wurde der Düsseldorfer glänzend von Schahin freigespielt, der in der Anfangsphase für viel Wirbel sorgt.

4. Minute: Schahin hat viel Freiraum auf der rechten Seite und bedient Bellinghausen. Der Düsseldorfer legt sich den Ball einen Tick zu weit vor und versucht dann nach einem leichten Kontakt mit Langerak einen Elfmeter zu schinden. Schiri Weiner bleibt ganz cool und lässt zurecht weiterspielen.

2. Minute: Die Fortuna gleich im Vorwärtsgang. Latka geht aber viel zu ungestüm in den Zweikampf und säbelt Hofmann um. Schiri Weiner belässt es bei einer Ermahnung.

1. Minute: Anstoß Düsseldorf, der Ball rollt!

18.29 Uhr: Schiedsrichter Michael Weiner leitet die Partie.

18.28 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen. Gleich geht‘s los!

18.15 Uhr: In 15 Minuten geht‘s los. Das Stadion ist ausverkauft. Alles ist angerichtet für einen Abstiegskrimi der Fortuna.

18.12 Uhr: BVB-Trainer Jürgen Klopp rechtfertigt seine Rotation auf zehn Positionen: „Düsseldorf steckt im Abstiegskampf, die Fortuna wird vor ausverkauftem Haus kämpfen. Mit der Mannschaft, die gegen Real Madrid gespielt hat, hätte wir heute keine Chance gehabt, weil die Spieler nicht hätten gegenhalten können.

18.09 Uhr: Düsseldorf holte nur einen „Dreier“ in den vergangenen acht Partien. Ein weiteres siegloses Spiel würde die Fortuna in weitere Abstiegsnöte versetzen.

18.02 Uhr: Während sich Dortmund wohl bereits auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid fokussiert, ist es für Düsseldorf ein immens wichtiges Spiel. Durch den Augsburger Sieg gegen Stuttgart trennt die Fortuna mittlerweile nur noch das bessere Torverhältnis vom Relegationsplatz.

17.48 Uhr: Auch Ilsö, Balogun und Schahin rücken neu in die Düsseldorfer Mannschaft.

17.45 Uhr: Auch Fortuna-Trainer Norbert Meier verändert seine Mannschaft auf fünf Positionen. Besonders wichtig wiegt wohl die Rückkehr von Kruse und Bodzek. Bodzek hatte wegen einer Oberschenkelverletzung seit vier Wochen gefehlt. Kruse litt zuletzt unter Knieproblemen, die aber überwunden sind.

17.42 Uhr: Langerak, Großkreutz, Santana, Hummels, Kirch, Sahin, Kehl, Bittencourt, Leitner, Hofmann, Schieber - so lautet die Dortmunder Aufstellung am heutigen Tag.

17.35 Uhr: Wie die Bayern wechselt auch Dortmund im Vergleich zur Champions League gleich zehn Mal durch. Götze, der angeschlagene Gündogan und Piszczek (Adduktorenzerrung) sind erwartet nicht im Kader. Auch Top-Torjäger Robert Lewandowski, der zuletzt in zwölf Bundesligaspielen in Folge traf, wird geschont. Selbst im Tor kommt es zu einer Änderung. Nur Mats Hummels bleibt in der Startelf.

Vor dem Spiel: Fortuna Düsseldorf empfängt Borussia Dortmund zu einem für die Fortuna extrem wichtigen Heimspiel. Nach dem Augsburger Sieg gegen den VfB Stuttgart sind die Westfalen punktgleich mit dem Tabellen-16. Nur das bessere Torverhältnis verhindert einen Absturz auf den Relegationsplatz.

Für Dortmund ist es hingegen ein „unbequemes Spiel“, wie es Trainer Jürgen Klopp nannte, zwischen den beiden Halbfinal-Highlights der Champions League gegen Real Madrid. Überhaupt war es eine turbulente Woche für den BVB. Nach der Bekanntgabe des Abgangs von Mario Götze zum Rivalen FC Bayern München, kursierten weitere wilde Wechselgerüchte von Dortmunder Spielern in diversen Medien.

Trotz aller Störfeuer deklassierte die Borussia unter der Woche die Königlichen aus Madrid mit 4:1 und steht mit einem Bein im Endspiel in Wembley. Platz zwei scheint Dortmund nicht mehr zu nehmen, die Champions League hat daher Priorität. Klopp wird in Anbetracht dessen wohl einige personelle Wechsel durchführen und zahlreiche Stammkräfte schonen. „Dass wir darüber nachdenken, den einen oder anderen Wechsel vorzunehmen, dürfte nachvollziehbar sein“, sagte Klopp, der aber einen Sieg beim Aufsteiger anpeilt: „Wir wollen Zweiter werden, und das sind wir noch nicht.“

Der entthronte Meister bangt jedoch um den Einsatz von Mittelfeld-Stratege Ilkay Gündogan. Der Nationalspieler klagt über Nackenbeschwerden. Bereits am Donnerstag hatte der BVB verkündet, dass Lukasz Piszczek (Adduktorenzerrung) ausfällt.

Die Aufstellungen

Düsseldorf: 33 Giefer – 3 Balogun, 28 Latka, 4 Malezas, 21 van den Bergh – 17 Lambertz, 13 Bodzek – 23 Robbie Kruse, 10 Ilsö, 11 Bellinghausen – 20 Schahin. – Trainer: Meier

Dortmund: 20 Langerak – 21 Kirch, 27 Felipe Santana, 15 Hummels, 19 Großkreutz – 7 Leitner, 5 Kehl – 35 Hofmann, 18 Sahin, 32 Bittencourt – 23 Schieber. – Trainer: Klopp

Schiedsrichter: Michael Weiner (Ottenstein)

Zuschauer: 54.000 (ausverkauft)

Tor: 0:1 Sahin (20.), 0:2 Kuba (70.), 1:2 Bodzek (88.)