Deutschland schlägt Kasachstan 4:1 - Jansen feiert Comeback

Deutschland - Kasachstan 4:1 (3:0)



90. (+2) Minute: Schlusspfiff! Deutschland schlägt Kasachstan 4:1. Einer furiosen ersten Hälfte folgte ein schwacher zweiter Durchgang. Neuer wurde nach seinem kapitalen Blackout, der zum 1:3 führte (46.), gnadenlos ausgepfiffen. HSV-Profi Marcell Jansen feierte in der Schlussphase sein Comeback beim Nationalteam.

90. (+1) Minute: Marcell Jansen erhält für die Schlussphase ein paar Einsatzminuten bei seinem Comeback für die Nationalmannschaft. Der HSV-Profi ersetzt Reus.

90. Minute Toooooooor für Deutschland. Auf der Gegenseite sorgt Marco Reus für die Entscheidung. Gündogan bedient Reus, der sich nicht zwei Mal bitten lässt und zum 4:1 für Deutschland einschiebt.

89. Minute: Lahm rettet auf der Linie! Was ist hier nur los? Kasachstan spielt sich durch die deutsche Defensive. Schmidtgals Schuss kann Lahm gerade so auf der Linie klären.

86. Minute: Özils Schuss aus acht Metern geht in die Wolken.

85. Minute: Gündogans Flanke landet ohne Abnehmer im Toraus. Nun gibt es auch Pfiffe der Fans, die nicht gegen Neuer gerichtet sind.

82. Minute: Lahm bedient Reus, der direkt abzieht - vorbei.

80. Minute: Nächste Riesenchance für Deutschland! Götze scheitert aus kurzer Distanz an Sidelnikow.

79. Minute: Erneut agiert Deutschland zu nachlässig und wird prompt bestraft. Ein Schuss der Kasachen landet am Pfosten. Neuer wäre geschlagen gewesen.

75. Minute: Latte! Sidelnikow lenkt Müllers abgerutschte Flanke ganz kurios an den Querbalken. Das wäre wohl ein Eigentor gewesen.

74. Minute: Khedira scheitert aus kurzer Distanz erneut an Sidelnikow. Ein 4:1 liegt in der Luft.

73. Minute: Doppel-Pfosten! Zunächst scheitert Özil im Nachschuss am Innenpfosten. Kurz darauf kommt Khedira an den Ball und setzt den Ball ebenfalls ans Aluminium. Zuvor scheiterten Götze und Müller aus besten Positionen an Keeper Sidelnikow. Unfassbar, dass es noch 3:1 steht.

70. Minute: Neuer wird gnadenlos bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Die Fans verzeihen ihm seinen Fehler, der zum 1:3 führte, nicht.

68. Minute: Boatengs Kopfball tropft nur knapp neben dem Pfosten ins Toraus.

64. Minute: Schmelzer zieht auf der linken Seite an allen vorbei und schießt aus 20 Metern aufs Tor - knapp vorbei.

59. Minute: Schmelzer wird auf links frei gespielt und hat gleich zwei Anspielstationen. Doch seine Hereingabe ist viel zu ungenau. Schön rausgespielt, aber schwach vollendet.

57. Minute: Boatengs Distanzschuss zischt knapp am Pfosten vorbei.

51. Minute: ... Nach der anschließenden Ecke kommt Reus zum Abschluss. Doch der Dortmunder verzieht.

50. Minute: Boatengs Distanzschuss wird zur Ecke abgeblockt...

48. Minute: Deutschland wirkt leicht geschockt vom Anschlusstreffer der Kasachen. Einen weiteren Ballkontakt Neuers quittieren die Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert.

46. Minute: Tor für Kasachstan! Katastrophaler Fehler von Neuer. Mertesacker spielt zurück zu seinem Schlussmann, der durch eine schlechte Ballannahme die Kugel vertändelt. Schmidtgal sagt danke und schiebt ein ins leere Tor zum 1:3.

46. Minute: Der Ball rollt wieder!

Halbzeitanalyse: Deutschland führt zur Pause 3:0 gegen Kasachstan. Die Löw-Elf ist in allen Belangen überlegen und spielt die Kasachen mit traumhaften Kombinationen auf engstem Raum schwindlig. Reus (22.), Götze (27.) und Gündogan (32.) sorgten binnen neun Minuten für die beruhigende Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte werden hoffentlich weitere Treffer einer spielfreudigen deutschen Mannschaft fallen.

45. Minute: Halbzeit! Schiri Halis Özkahya aus der Türkei pfeift pünktlich ab.

41. Minute: Latte! Gündogans Schlenzer aus 19 Metern setzt auf dem Querbalken auf.

40. Minute: Ganz starke Kombination mal wieder. Gündogan und Götze spielen mit der gegnerischen Abwehrkette Katz und Maus. Götze scheitert mit seinem Schuss letztlich an Keeper Sidelnikow.

34. Minute: Lahms Distanzschuss geht deutlich drüber.

33. Minute: Innerhalb von neun Minuten macht Deutschland alles klar. Das Dortmunder Trio Reus, Götze und Gündogan sorgt mit ihren Treffern für die Vorentscheidung.

32. Minute: Tooooooooor für Deutschland! Jetzt kommt es Schlag auf Schlag für Kasachstan. Özil guckt seinen Gegenspieler aus und flankt gefühlvoll ins Zentrum, wo Gündogan den Schlappen erfolgreich hinhält. Deutschland führt 3:0.

28. Minute: Und weiter rollt der Express. Diesmal scheitert Götze mit seinem Distanzschuss. Nach der anschließenden Ecke kommt Müller zum Torschuss. Der Münchner verzieht jedoch.

27. Minute: Tooooooooor für Deutschland! Ganz stark vorbereitet von Lahm! Der Kapitän zieht mit einem energischen Antritt an zwei Gegenspielern vorbei und legt ab auf Götze, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Deutschland führt 2:0.

25. Minute: Die Führung der Löw-Elf hatte sich angedeutet. Mit zwei Pfosten-Treffern innerhalb einer Minute scheiterten Gündogan und Götze noch, doch nur Sekunden später machte es Reus besser. Deutschland führt 1:0 gegen Kasachstan.

23. Minute: Toooooooor für Deutschland! Reus zieht von links in die Mitte, tunnelt seinen Gegenspieler und trifft präzise ins linke Eck zum 1:0 für Deutschland.

22. Minute: Wieder Pfosten! Diesmal dringt Götze in den Strafraum ein und scheitert mit seinem Schuss am Aluminium.

21. Minute: Pfosten! Gündogans Direktabnahme landet am Innenpfosten. Pech für Deutschland.

19. Minute: Gündogan steckt durch auf Reus, der im Strafraum auf einen seiner Kollegen zurücklegen will. Doch mit seinem Pass findet er nur ein kasachisches Bein.

16. Minute: Özil legt ab auf Khedira, dessen Distanzschuss zu unplatziert ist.

12. Minute: Mertesacker kriegt einen Kopfball nicht richtig gedrückt. Es bleibt beim 0:0.

10. Minute: Gündogans Distanzschuss rauscht nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

8. Minute: ... Und daraus entsteht auch die erste Riesenchance im Spiel! Ostapenkos Kopfball zischt nur knapp über das Tor.

7. Minute: Plötzlich taucht Kasachstan im deutschen Strafraum auf. Schmidtgal holt die erste Ecke raus...

6. Minute: Götze ist zurück im Spiel.

5. Minute: Müller steckt links raus aus Reus, der direkt scharf in den Sechzehner flankt. Ein kasachischer Abwehrspieler kann klären.

3. Minute: Lahm dringt in den Strafraum ein, wird aber abgeblockt.

2. Minute: Bei dieser Szene hat sich Götze offenbar leicht verletzt. Er blutet an der Nase und muss draußen behandelt werden. Deutschland vorerst nur noch zu zehnt.

1. Minute: Erste starke Szene von Götze! Der Dortmunder pflückt einen langen Ball von Özil auf technisch höchstem Niveau herunter und versucht dann mit der Hacke auf Reus abzulegen. Ein Kasache geht zwar dazwischen, aber das sah schon mal gut aus.

1. Minute: Der Ball rollt! Anstoß Deutschland.

20.41 Uhr: Die Nationalhymnen erklingen...

20.39 Uhr: Beide Mannschaften betreten den Rasen in Nürnberg. Gleich geht‘s los!

20.35 Uhr: Bei Kasachstan stehen wie schon am Freitag die Bundesliga-Legionäre Heinrich Schmidtgal (Greuther Fürth) und Konstantin Engel (Energie Cottbus) in der Startelf.

20.26 Uhr: Löw begründet seine Entscheidung, im Sturm auf einen spiel- und dribbelstarken verkappten Stürmer zu setzen. „Die Anforderungen haben sich ein bisschen verändert.“ Am Freitag rechtfertigte Götze seine Aufstellung mit einem Tor. Mal schauen, was der Dortmunder heute als Sturmspitze abliefert.

20.16 Uhr: Keine Überraschungen in der deutschen Aufstellung: Götze beginnt wie erwartet als „falscher Neuner“ im Sturm. Der in Astana gelbgesperrte Reus kehrt auf seine in der Nationalelf angestammte linke Außenbahn zurück. Boateng ersetzt den verletzten Höwedes in der Innenverteidigung. Ansonsten beginnt die gleiche Mannschaft wie schon am Freitag gegen Kasachstan.

Vor dem Spiel: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfängt am Dienstagabend (20.45 Uhr) Kasachstan in Nürnberg am 6. Spieltag der WM-Qualifikation. Nach dem 3:0-Sieg am Freitag in Astana gilt auch heute ein Sieg als Pflichtaufgabe für die DFB-Elf. Nach dem Patzer der Schweden (0:0 zu Hause gegen Irland) hat Deutschland mittlerweile fünf Punkte Vorsprung auf den skandinavischen Hauptkonkurrenten in der Gruppe C. Ein Heimsieg gegen Kasachstan würde die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw einen weiteren Schritt näher Richtung Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien bringen.

Im Hinspiel kassierte Bastian Schweinsteiger seine zweite Gelbe Karte in der laufenden Qualifikation. Damit fehlt der Leitwolf in Nürnberg. Sein Vertreter wird wie schon im Testspiel im Februar gegen Frankreich Ilkay Gündogan sein. Der Dortmunder überzeugte damals im Pariser Prinzenpark mit einer starken Leistung und löste unter einigen Experte die Debatte aus, ob er der bessere Schweinsteiger sei.

Zwar schenkt Löw weiterhin Schweinsteiger das Vertrauen und sieht ihn als Anführer im Mittelfeld, doch die starken Leistungen Gündogans in jüngster Vergangenheit sind auch am Bundestrainer nicht spurlos vorbeigegangen. So bescheinigte Löw dem Deutsch-Türken unter der Woche das Potenzial zur Weltklasse. Neben Gündogan rückt auch sein Vereinskollege Marco Reus neu in die Mannschaft. Der Offensiv-Allrounder fehlte in Astana gelbgesperrt und ersetzt Julian Draxler auf der linken Außenbahn.

Im Sturm wird erneut der „kleine Mario“ beginnen. Mario Gomez reiste aufgrund seiner Zerrung bereits vorzeitig aus dem DFB-Quartier ab. Somit wird erneut Mario Götze in vorderste Front wirbeln. Der Schalker Benedikt Höwedes (Muskelverhärtung) musste ebenfalls früher abreisen. Für ihn rückt Bayern-Profi Jerome Boateng in die Innenverteidigung.

Das Schema

Deutschland: Neuer/Bayern München (26 Jahre/38 Länderspiele) – Lahm/Bayern München (29/98), Mertesacker/FC Arsenal (28/88), Boateng/Bayern München (24/29), Schmelzer/Borussia Dortmund (25/11) – Khedira/Real Madrid (25/39), Gündogan/Borussia Dortmund (22/7) – Müller/Bayern München (23/41), Özil/Real Madrid (24/46), Reus/Borussia Dortmund (23/15) ab 90. Jansen/Hamburger SV (27/37) – Götze/Borussia Dortmund (20/22). – Trainer: Löw

Kasachstan: Sidelnikow/FK Atobe (33/17) – Gurman/Kairat Almaty (24/11), Mucharow/Ordabassy Schymkent (27/15), Dmitrenko/FK Astana (21/6), Kirow/FK Astana (28/28) – Nurdauletow/FK Astana (30/31) ab 46. Dscholtschijew/Tobol Kastanai (21/6) – Konysbajew/FK Astana (23/14) ab 78. Schomko/Irtysch Pawlodar (23/2), Engel/Energie Cottbus (24/3), Korobkin/FK Astana (28/4), Schmidtgal/SpVgg Greuther Fürth (27/12) – Ostapenko/FK Astana (27/38) ab 64. Kukejew/Schachtjor Karaganda (24/27). – Trainer: Beranek

Schiedsrichter: Halis Özkahya (Türkei)

Tore: 1:0 Reus (23.), 2:0 Götze (27.), 3:0 Gündogan (32.), 3:1 Schmidtgal (46.), 4:1 Reus (90.)

Zuschauer: 43.500 (ausverkauft)

Gelbe Karten: keine