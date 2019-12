Doppelpack von Reus und Kroos - Deutschland siegt 6:1 gegen Irland

Irland - Deutschland 1:6



Herzlich willkommen zum Liveticker auf abendblatt.de

90. (+3) Minute: Schlusspfiff! Deutschland schlägt Irland im Aviva-Stadium in Dublin mit 6:1. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw konnte vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugen. Spätestens nach drei Toren in sechs Minuten anfangs der zweiten Halbzeit war das Spiel gelaufen. Irland kam in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer.

90. (+2) Minute: Und doch noch der Ehrentreffer für die Iren! Keogh köpft die anschließende Ecke von Brady völlig unbedrängt zum 1:6 ein.

90. (+1) Minute: Jetzt darf sich auch Manuel Neuer noch einmal auszeichnen. Der Torwart lenkt einen platzierten Schuss des eingewechselten Stürmers Keogh gekonnt um den linken Pfosten.

90. (+1) Minute: Müller flankt von der rechten Seite in den Strafraum. In der Mitte verpasst Schürrle. Am rechten Strafraumeck kommt Boateng nochmal an den Ball, der auf Özil weiterleitet. Der Spielmacher legt ab auf Schweinsteiger, dessen Schuss Keeper Westwood vor keine Probleme stellt.

86. Minute: Nach zwei Gelben Karten der Iren hat nun auch Deutschland seine erste Gelbe kassiert. Badstuber wird nach einem Bodycheck gegen Walters verwarnt.

83. Minute: Tooooooooooor für Deutschland! Kroos wird nicht richtig angegriffen. Der Mittelfeldspieler vom FC Bayern München legt sich den Ball zurecht und zieht einfach mal ab. Der Ball schlägt unhaltbar im Tor von Westwood ein. Das halbe Dutzend ist voll - 6:0 für Deutschland.

79. Minute: Özil marschiert auf der rechten Seite. In Strafraumnähe angekommen legt der Deutsch-Türke ab auf Boateng, der knapp 20 Meter vor dem Tor mit seinem schwachen linken Fuß aufs Tor schießt. Aber Irlands Keeper Westwood kann parieren. Es bleibt dabei: Boateng wartet weiterhin auf sein erstes Länderspieltor.

73. Minute: Jochim Löw macht auch von seiner dritten und damit zugleich letzten Wechseloption Gebrauch. Torschütze Klose darf vorzeitig duschen gehen. Für ihn ist jetzt Schürrle neu in der Partie. Der Leverkusener übernimmt die Position des linken Flügelspielers. Podolski rückt dafür in die Sturmspitze.

71. Minute: Die DFB-Elf hat das Tempo jetzt wieder etwas rausgenommen. Nach drei Toren in sechs Minuten zweifelt aber auch niemand mehr an einem erfolgreichen Ausgang des Spiels für die Deutschen.

66. Minute: Joachim Löw wechselt zum zweiten Mal aus. Für den Doppeltorschützen Reus kommt Podolski. Ein positionsgetreuer Wechsel.

61. Minute: Tooooooooooor für Deutschland! Jetzt fallen die Tore wie am Fließband. Irland scheint sich aufgegeben zu haben. Özil lupft in den Strafraum. McCarthy klärt genau vor die Füße von Kroos, der nicht lange fackelt und volley mit links ins linke Eck trifft. 5:0 für Deutschland.

58. Minute: Tooooooooooor für Deutschland! Schweinsteiger mit einem herrlichen Pass in die Spitze auf Klose. Der Stürmer von Lazio Rom umkurvt Westwood und schiebt aus spitzem Winkel ein zum 4:0 für Deutschland.

55. Minute: Tooooooooooor für Deutschland! Özil verlädt Westwood und verwandelt den Elfmeter lässig ins rechte Eck zum 3:0.

54. Minute: Jetzt gibt es den Elfmeter für Deutschland! O'Dea kommt im Zweikampf gegen Klose viel zu spät und grätscht ihn von hinten um. Klare Sache: Elfmeter für Deutschland.

50. Minute: Direkter Konter der DFB-Elf. Reus treibt den Ball nach vorne und hat links und rechts Anspielstationen. Der Doppeltorschütze ist jedoch zu eigensinnig in dieser Situation, schießt selber auf’s Tor und trifft nur den Rücken von Klose.

50. Minute: Erste gefährliche Szene der Iren! Cox dringt in den deutschen Strafraum ein und will in die Mitte flanken. Mertesacker fälscht die Hereingabe ab - Pfosten. Neuer wollte die Flanke abfangen und war bereits geschlagen.

48. Minute: Reus bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vors Tor. In der Mitte verlängert Müller auf Klose, der den Ball um wenige Zentimeter verfehlt.

46. Minute: Der angeschlagene Sami Khedira bleibt in der Kabine. Für ihn ist jetzt Toni Kroos neu im Spiel.

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

Halbzeitanalyse: Deutschland führt zur Pause in Dublin mit 2:0 gegen Irland. Die DFB-Elf ist sehr passsicher, spielt aber oft zu behebig. Nach einer halben Stunde verwehrte Schiri Rizzoli Reus einen Elfmeter und gab ihm fälschlicherweise Gelb wegen Schwalbe. Den Dortmunder ließ diese Fehlentscheidung völlig kalt und so revanchierte er sich nur weniger Minuten später mit einem Doppelpack.

45. (+1) Minute: Halbzeit! Schiedsrichter Nicola Rizzoli pfeift pünktlich ab.

40. Minute: Toooooooooooor für Deutschland! Doppelschlag von Marco Reus. Boateng mit einem Seitenwechsel auf Reus. Der Dortmunder legt sich den Ball zurecht und vollendet trocken zum 2:0 für Deutschland.

32. Minute: Toooooooooooor für Deutschland! Reus lässt die Fehlentscheidung vor knapp einer Minute völlig kalt und erzielt die deutsche Führung. Schweinsteiger lupft den Ball in den Strafraum. In der Mitte wurschtelt Schmelzer das Leder mit etwas Glück weiter auf seinen Vereinskollegen Marco Reus, der frei vor Westwood ins Tor schießt. 1:0 für Deutschland.

30. Minute: Bittere Szene für die DFB-Elf! Im gegnerischen Strafraum erkämpft sich Reus den Ball von O’Shea, der zugleich letzter Mann ist. O’Shea berührt Reus unten am Knie und reißt ihn um. Anstelle von Rot und Elfmeter wertet Schiedsrichter Nicola Rizzoli aus Italien die Szene als Schwalbe und gibt dem Deutschen die Gelbe Karte. Klare Fehlentscheidung des Referees.

27. Minute: Khedira hat jetzt genug von dem ewigen Passspiel vor dem irischen Strafraum. Der defensive Mittelfeldspieler fast sich ein Herz und versucht es mit einem Distanzschuss aus 30 Metern. Aber auch hier ist ein irisches Bein dazwischen und der Ball kann zur Ecke geklärt werden, die nichts einbringt.

21. Minute: Die Iren stehen bei Ballbesitz der Deutschen sehr tief. Dicht gestaffelt bilden sich sofort zwei Viererketten vor dem eigenen Strafraum. Nach einer Balleroberung erfolgt ein langer Ball auf Walters, der an Badstuber vorbei sprintet, aber dann doch nicht an den Ball kommt, weil der herausgeeilte Neuer vor ihm klären kann. Riskant, aber erfolgreich vom deutschen Schlussmann.

18. Minute: Reus und Özil spielen sich den Ball gegenseitig im irischen Strafraum zu. Der Spielmacher von Real Madrid bedient dann Klose, dessen Schuss abgeblockt wird.

16. Minute: Andrews lupft den Ball aus dem Mittelfeld über die deutsche Abwehr und schickt Walters. Boateng gewinnt das Laufduell gegen den irischen Stürmer und spitzelt ihm den Ball weg.

15. Minute: Özil spielt auf Reus, der schon im Strafraum steht und auf Müller flankt. Dessen Kopfballversuch fliegt aber deutlich übers Tor.

7. Minute: Jetzt hat auch Deutschland seine erste Offensivaktion des Spiels. Müller flankt von links in den Strafraum, wo Ward deutlich vor Klose an den Ball kommt. Beim Klärungsversuch rutscht dem Iren der Ball über den Spann und so kommt Deutschland zu seiner ersten Ecke, die allerdings nichts einbringt.

5. Minute: McGeady schickt Walters, der wieder zurück auf McGeady ablegen will. Aber Mertesacker hat aufgepasst und kann klären.

4. Minute: Irland mit dem ersten Schuss des Spiels. Der Abschluss von Andrews ist allerdings viel zu unpräzise und verfehlt das Tor deutlich.

1. Minute: Los geht’s! Irland hat den Anstoß ausgeführt.

Vor dem Spiel: Die Nationalhymnen erklingen. Gespielt werden diese von einem Dudelsack-Orchester. Sehr originell - sehr irisch.

Vor dem Spiel: Deutschland will auch im dritten Spiel der WM-Quali seine bisher weiße Weste bewahren und in Irland den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Hinten links wird erneut Marcel Schmelzer verteidigen, den Bundestrainer Joachim Löw unter der Woche heftig kritisierte. Doch aufgrund mangelnder Alternativen hat der Dortmunder seinen Startelfplatz sicher.

Den verletzten Innenverteidiger Mats Hummels wird der bei Arsenal zuletzt stark aufspielende Per Mertesacker ersetzen. Mit dem gelbgesperrten Kapitän Philipp Lahm fehlt der Nationalmannschaft ein weiteres Mitglied in der Viererkette. Für den Rechtsverteidiger wird Jerome Boateng auflaufen. Schweinsteiger übernimmt die Kapitänsbinde.

Nicht im Kader steht Schmelzers Vereinskollege Mario Götze. Der 20-jährige Offensivspieler laboriert an muskulären Problemen. Es sei im Hinblick auf die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und im Liveticker auf abendblatt.de) in Berlin gegen Schweden jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme, ließ der DFB mitteilen.

Irland muss auf den verletzten Volkshelden Robbie Keane verzichten. Für den Stürmer geht Janathan Walters von Stoke City auf Torejagd.

Die Aufstellungen:

Irland: 1 Westwood/FC Sunderland (27 Jahre/13 Länderspiele) - 2 Coleman/FC Everton (24/7), 4 O'Shea/FC Sunderland (31/82), 5 O'Dea/FC Toronto (25/17), 3 Ward/Wolverhampton Wanderers (27/17) - 6 McCarthy/Wigan Athletic (21/7), 8 Andrews/Bolton Wanderers (32/33), 11 Fahey/Birmingham City (29/16) - 7 McGeady/Spartak Moskau (26/56), 9 Cox/Nottingham Forest (25/19), 13 Walters/Stoke City (29/13). - Trainer: Trapattoni

Deutschland: 1 Neuer/Bayern München (26/34) - 20 Boateng/Bayern München (24/27), 17 Mertesacker/FC Arsenal (28/83), 14 Badstuber/Bayern München (23/29), 3 Schmelzer/Borussia Dortmund (24/9) - 6 Khedira/Real Madrid (25/36), 7 Schweinsteiger/Bayern München (28/96) - 13 Müller/Bayern München (23/36), 8 Özil/Real Madrid (23/42), 21 Reus/Borussia Dortmund (23/12) - 11 Klose/Lazio Rom (34/125). - Trainer: Löw

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli (Italien)

Zuschauer: 40.000

Tore: 0:1 Reus (32.), 0:2 Reus (40.), 0:3 Özil (55.), 0:4 Klose (58.), 0:5 Kroos (61.), 0:6 Kroos (83.), 1:6 Keogh (90.+2)