Amateure: 0:1 gegen Altona – Condors Smith glaubt an das Schicksal

Bulut wütend, Smith optimistisch. Das tat weh! Als Schiedsrichter Falah Abed Saad die Partie abpfiff, trat Özgür Bulut vor Wut gegen die Bande. Der Stürmer des SC Condor zeigte über 90 Minuten unbedingten Willen, doch am Ende gewann Altona 93 dank eines Tores von William Wachowski mit 1:0. Die abstiegsgefährdeten Raubvögel waren jedoch ebenbürtig und versteckten sich nicht. Bulut war sauer: „Seit mehreren Wochen zeigen wir starke Leistungen, aber wir belohnen uns nicht. Das ärgert mich so. Wenn ich sehe, wie wir spielen und wie die Stimmung bei uns in der Mannschaft ist, dann habe ich keine Angst vor dem Abstieg. Das ist bei uns kein Thema.“

Trainer Olufemi Smith musste seine Spieler nach der Partie aufrichten und blickte positiv in die Zukunft: „Ich glaube nicht, dass jemand bei uns so ein schlechter Mensch ist, dass ein ganzes Jahr alles gegen ihn läuft. Deshalb denke ich auch nach dieser Partie positiv.“





HSV-II-Gala. Vostandsvorsitzender Bernd Hoffmann. Sportchef Ralf Becker. Trainer Hannes Wolf. Die U21 des HSV hätte sich keine besseren Zuschauer aussuchen können, um eine rundum gelungene Leistung aufs Feld zu zaubern. Das Team von Hannes Weiß spielte Hannover 96 II in Hälfte eins mit gutem Anlaufen, starkem Gegenpressing, schönen Kombinationen und Zaubertoren an die Wand. Beim 1:0 überlupfte Christian Stark Hannovers Keeper Vincent Spohr (17.), das 2:0 markierte der kleine Mats Köhlert nach technisch exquisiter Vorarbeit von Aron Opoku (25.) per Flugkopfball, und das 3:0 machte Opoku per Flachschuss klar, nachdem er Stark per Außenrist bedient und dessen Ablage direkt genommen hatte (32.).

„Der Trainer hat uns gesagt, wir können vorne machen, was wir wollen. Hören wir so was, machen wir natürlich vorne, was wir wollen“, lobte Opoku die von Coach Steffen Weiß gewährte Variabiltät im Offensivspiel. Weiteres Zuckerl: Kapitän Sebastian Haut feierte nach einem halben Jahr (Knöchelbruch) sein Comeback. „Das hat Riesenspaß gemacht“, freute sich der HSV-II-Sympathieträger. Trainer Weiß: „Hauti ist als Führungsspieler unglaublich wichtig für uns. Er kann wahnsinnig viele Dinge auf dem Platz regeln. Schön, dass er wieder da ist.“





Humorvoller Flick. „Halb Mensch, halb Tier, CF4!“ Bei den Fans des Oberligaaufsteigers HEBC ist der Abwehrspieler mit der Nummer 4, Chris Flick, eine Legende, wie ein Plakat zur Saisoneröffnung gegen Altona 93 bewies (0:3). Dass der Innenverteidiger durchaus kabarettistisches Talent hat, bewies er im Auswärtsspiel bei Meister Dassendorf. Der hoffnungslos chancenlose HEBC verlor 0:8 – doch Flick kommentierte munter seine verlorenen Laufduelle gegen EX-HSVer Mattia Maggio. Ein „Oh, Oh, Oh“ begleitete das 0:6 (52.), nachdem Flick Maggio ziehen lassen musste, weitere Sprüche nach verlorenen Zweikämpfen („Scheiße, schon wieder“) sorgten für große Erheiterung im Publikum. HEBC-Manager Speedy Vamvakidis hatte schon vorher in Realismus gemacht. „Mit einem 0:7 könnte ich leben“, meinte er vor dem Spiel – und lag nur knapp daneben.





Mitteregger mit Sieg zurück. Ein souveränes Comeback gelang Dennis Mitteregger als Trainer des ETV mit dem 5:1 gegen UH-Adler in der Bezirksliga Nord. Mitteregger führte die ETV-Mannschaft einst von der Kreisliga in die Landesliga, bevor er und seine damalige Mannschaft sich im Sommer 2011 nach dem Oddset-Pokal-Sieg im Prämienstreit überwarfen und zum Pokalspiel gegen Greuther Fürth nicht antraten (0:10), sodass der Verein auf eine verstärkte A-Jugend zurückgreifen musste.

Nun sitzt Mitteregger wieder auf der ETV-Bank. Sein Kommentar zur Vergangenheit: „Viele neue Personen geben der Fußballabteilung im Vergleich zu früher ein neues Gesicht. Die Sache ist abgehakt und auch schon verdammt lange her.“





Fall Schubring wird verhandelt. Der Spielausschuss des Hamburger Fußball-Verbandes tagt am Montag erneut im Fall des Curslacker Oberligaspielers Marco Schubring. Dem Offensivspieler war die Spielerlaubnis vom Verband zunächst erteilt und dann wieder entzogen worden (Abendblatt berichtete).



