Jeden Tag wartet ein neues Brückenrätsel auf Sie!

Hamburg. Entdecken Sie eines unserer neuen Spiele: das Brückenrätsel. Das Brückenrätsel ist ein Spiel, das einen oft vor eine knifflige Herausforderung stellt. Finden Sie das fehlende Brückenwort zwischen den zwei, bereits vorgegebenen Wörtern und entschlüsseln Sie die Lösung.

Hier geht es zum aktuellen Brückenrätsel des heutigen Tages

Das Brückenrätsel zu enträtseln, erfordert geistige Höchstleistung und bringt somit unsere Gehirnzellen wieder auf Trab. Stellen Sie Ihre Kombinationsfähigkeit mit dem Brückenrätsel auf die Probe – es ist Zeit, ein paar Brücken zu bauen. Das Gute dabei ist, es macht auch noch jede Menge Spaß!

Für drei Monate haben Sie kostenlos die Möglichkeit täglich ein Brückenrätsel auf unserer Webseite zu lösen. Nach diesem Testzeitraum wird das Brückenrätsel weiterhin zur Verfügung stehen – für unsere Abonnentinnen und Abonnenten.

Was könnte in der Mitte stehen?

In einem Brückenrätsel stehen links und rechts mehrere zueinander gehörende Ausgangswörter, an die jeweils ein weiteres Wort angehängt werden kann. Die Aufgabe besteht darin, das Wort in der Mitte zu finden, das beide Ausgangswörter gemeinsam haben.

Man kann das sogenannte Brückenwort somit sowohl an das Ende des ersten Wortes als auch an den Anfang des zweiten Wortes anhängen. Dadurch entstehen wieder zwei neue sinnhafte Wörter, die außer dem Brückenwort nichts gemeinsam haben. Ein Brückenwort stellt somit die logische Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Wort einer Zeile her.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hier ein Beispiel:

Linkes Wort: Fehler

Rechtes Wort: Gehege

Die Brücke zwischen den beiden Begriffen ist „Frei“: Fehlerfrei und Freigehege.

Sobald alle gesuchten Brückenwörter an der richtigen Stelle stehen, können Sie anhand der Buchstaben, die sich in den Feldern mit einer Zahl befinden, das Lösungswort entschlüsseln. Probieren Sie es doch einfach mal aus.

Hilfestellungen und -funktionen für den täglichen Rätselspaß

Verschiedene Funktionen erhöhen den Rätselspaß: Die Fehler-Anzeige gibt Ihnen aus, ob Sie die richtigen Wörter schon gefunden haben. Lassen Sie sich zufällig ein Wort anzeigen, um davon ausgehend losrätseln zu können.

Unser tägliches Onlinespiel Brückenrätsel können Sie bequem zu Hause oder unterwegs auf Ihren Mobilgeräten spielen. Sie müssen keine Software herunterladen, sondern können einfach jederzeit online in Ihrem Browser knobeln. Ob Sie dabei den Computer, das Handy oder Ihr Tablet bevorzugen, ist ganz Ihnen überlassen.