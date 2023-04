Pärchensuche: Jeden Tag wartet ein neues Memo auf Sie!

Hamburg. Entdecken Sie unser neues Spiel: die Pärchensuche. Das klassische Gesellschaftsspiel mit seinen bestechend einfachen Regeln eignet sich bestens zur Aufrechterhaltung der Gehirnleistung und macht immer wieder aufs Neue Spaß.

Hier geht es zur aktuellen Pärchensuche des heutigen Tages

Bis Ende Mai haben Sie kostenlos die Möglichkeit, täglich eine Pärchensuche auf unserer Webseite zu entdecken. Nach diesem Testzeitraum wird das Pärchenspiel weiterhin zur Verfügung stehen – für unsere Abonnentinnen und Abonnenten.

1959 kam das Gedächtnisspiel erstmals in den Handel und wurde schlagartig zum Erfolg: Die Startauflage des Originals war so schnell verkauft wie kein Spiel zuvor. Inzwischen kennt so gut wie jeder das Spiel mit den passenden Bildpärchen.

Kinderleichte Regeln für herausforderndes Spiel

Das Memo besteht aus 20 Karten, die verdeckt ausgelegt werden. Pro Spielzug dürfen zwei Karten nach Wahl aufgedeckt werden. Hat man ein passendes Paar gefunden, so bleibt dieses aufgedeckt liegen.

Sollten die zu sehenden Bilder nicht zueinander passen, so werden die Kärtchen automatisch wieder umgedreht. Je weniger Spielzüge Sie brauchen, um die Paare zu finden, desto besser. Gewonnen ist das Spiel, wenn alle zehn zusammengehörenden Bilderpaare aufgedeckt sind.

Hilfestellung für den täglichen Rätselspaß

Wir geben Ihnen im Begleittext zum Spiel zahlreiche Tipps, beispielsweise wie Sie mit Assoziationen Ihre Merkfähigkeit steigern können. Unser tägliches Onlinespiel Pärchensuche können Sie bequem zu Hause oder unterwegs auf Ihren Mobilgeräten spielen.

Sie müssen keine Software herunterladen, sondern können einfach jederzeit online in Ihrem Browser knobeln. Ob Sie dabei den Computer, das Handy oder Ihr Tablet bevorzugen, ist ganz Ihnen überlassen.