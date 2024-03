Als Absicherungsinstrument sind Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin oder Palladium gefragt wie nie. Wie auch Sie sicher in diese Krisenwährung investieren – und damit ihr Chancenpotential nutzen – , erklärt Frank Neumann, Gesellschafter der AUREUS GOLDDEPOT GmbH im Interview mit der Funke Mediengruppe.

Herr Neumann, immer mehr Menschen investieren in Edelmetalle. Vorrangig sind sie auf Gold fokussiert. Warum ist das so?

Frank Neumann: Gold und andere Edelmetalle sind seit jeher eine sichere Festung für den Krisenfall und gegen den Währungsverlust. Das ist allgemein bekannt. Anlageexperten empfehlen Edelmetalle darüber hinaus als Absicherungsinstrument im Portfolio. Besonders die Tatsache, dass sich Edelmetalle durch ihren intrinsischen Charakter von anderen Asset-klassen (Art der Geldanlage, d. Red.) abgrenzen und sich speziell in Krisenzeiten anders verhalten als etwa Aktien, macht ein Invest in Edelmetalle sinnvoll. Die Menschen streben aktuell nach Absicherung und nach einem sicheren „Hafen“ was aufgrund der weltpolitischen Lage natürlich verständlich ist. Der rasant steigende Preis jedenfalls ist ein verlässlicher Indikator für die hohe Nachfrage nach Gold.

Frank Neumann © AUREUS

Warum wollen Anleger zur Zeit verstärkt in Gold investieren?

Speziell bei den Unsicherheiten am Markt, wie wir sie gegenwärtig in besonderer Häufung erleben, streben professionelle Investoren fast reflexartig nach einer Absicherung durch Edelmetalle. Das gilt auch für private Anleger. Der gegenwärtige Wirtschaftsstreit zwischen den USA und China, die Einschränkungen der Handelsrouten im Suez-Kanal und die Kriegssituationen in der Ukraine und im Gaza-Streifen haben daher aktuell einen direkten Einfluss auf die Nachfrage nach Edelmetallen. Das spüren wir sehr deutlich.

In welche Edelmetalle sollte ich bevorzugt investieren?

Gold befindet sich gerade nahe seinem Allzeithoch mit 2171 $ oder 2007 € (Stand 22.03.2024, d. Red). Dagegen befinden sich Silber, Platin und Palladium auf einem moderaten Kurs. Speziell bei Platin und Palladium sehen diverse Rohstoffspezialisten, wie etwa Carsten Fritsch von der Commerzbank ein Steigerungspotenzial bis Ende 2024 bei Palladium auf 1067 $ und auf 931 $ bei Platin. So sehen auch wir demnächst bei den Weissmetallen ein viel größeres Chancenpotenzial. Sollten sich die weltweiten Krisen weiter zuspitzen, wird Gold erheblich davon profitieren. Daher unser Tip: Ein Mix aus den 4 Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium erhöht die Sicherheit bei einer Edelmetallstrategie.

© AUREUS

Wie sieht es bei einer Anlage in Silber aus?

Auch Silber hat eine glänzende Perspektive. Speziell durch die Veränderung der Antriebssysteme in der Automobilindustrie, aufgrund der aktuellen Klimapolitik, wird die Nachfrage sich deutlich erhöhen, da man bei Hybrid-Fahrzeugen ca. 50% (entspricht einen Mehrbedarf von ca. 40. Mio. Unzen Silber) und bei reinen Elektrofahrzeugen sogar einen Mehrbedarf von 100%. (entspricht ca. 80. Mio. Unzen Silber, d. Red.)

Wie und wo kann ich mich über die Anlagemöglichkeiten und deren Chancen in Edelmetalle informieren?

In der Regel benötigen Kunden einen fachkundigen Berater, um die richtige Wahl der Edelmetallmischung sowie die persönlich passende Anlagestrategie zu finden. Wie gesagt, überwiegend steht Gold im Fokus der Medien und der Bürger, doch eine Diversifizierung macht hier mehr Sinn. Speziell das Wissen bei den Edelmetallen Silber, Platin und Palladium ist relativ gering ausgeprägt. Eine Entwicklung der Rohstoffpreise ist von einer Reihe von Markteinflüssen geprägt wird. Daher ist eine Mischung aus allen vier Edelmetallen sinnvoll, frei nach dem Motto „Wer streut, rutscht nicht aus“. Eine Anlage in alle 4 Edelmetalle hat sich kurz- / mittel- oder langfristig als sichere Bank sowie als lukrative Kapitalanlage erwiesen.

© AUREUS

Welche Vorteile bieten Sie Ihren Kunden bei AUREUS? Anders gefragt: Warum sollten sich sicherheitsbewusste Anleger von Experten aus Ihrem Haus beraten lassen?

Wir verfügen über langjährige Erfahrung und eine ausgezeichnete Marktexpertise in allen Fragen rund um das Gold Investment speziell auch über Silber, Platin und Palladium. Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Sicherheitskonzept. Mit unserem Sparplan kann auch der Kleininvestor bereits ab 25 € monatlich in alle 4 Edelmetalle investieren. Einmalinvestitionen ab 2.500 € bis hin zum Großinvestor sind bei AUREUS zu Top-Konditionen möglich. Darüber hinaus kommen unsere Kunden in den Genuss von umfangreichen Serviceleistungen, wie beispielsweise die Tauschoption der Weißmetalle in Gold, um somit ihren Goldbesitz zu erhöhen.

Wie funktioniert das?

Wer sich in Zeiten günstiger Kurse von Silber, Platin und Palladium im Verhältnis zu Gold für eine Investition in diese Weißmetalle entscheidet und unsere Tauschoption zu einem späteren Zeitpunkt nutzt, also wenn sich das Verhältnis zum Goldpreis verändert, kann der Investor somit seinen Goldbesitz deutlich erhöhen. Ein Hinweis kann das Gold-Silber-Ratio (Verhältnis zueinander, d. Red.) geben. In den letzten 20 Jahren lag das Gold-Silber-Ratio bei 1:60. Aktuell (22.03.2024, d. Red) liegt das Verhältnis bei 1:88.

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Bei einer Investition von 20.000 € bekommt man aktuell ca. 309 g. Gold oder ca. 27,336 kg Silber. Kauf man also Silber und tauscht es bei einem Gold-Silber-Ratio von 1:60 in Gold um, würde man seinen Goldbesitz um ca.146 g.

Alternativ kann man natürlich auch die Wertsteigerungen der Weißmetalle mitnehmen. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: In unserem gegenwärtigen Marktumfeld, das von weltweiten Krisen, hoher Inflation, wirtschaftlichen Problemen, steigender Staatsverschuldung und dauerhaften weltweiten Kriegssituationen geprägt ist, werden Edelmetalle als sichere Position immer mehr an Bedeutung zunehmen.

AUREUS: EIN ERFAHRENER PARTNER

AUREUS ist spezialisiert auf den professionellen Handel und die Lagerung von Gold, Silber, Platin und Palladium in Barrenform mit Einlagerung im Schweizer Zollfrei-/ Hochsicherheitslager.

AUREUS ist eine Tochtergesellschaft der Exchange AG Deutschland, die seit 1984 u.a. den Handel mit Edelmetallen betreibt.