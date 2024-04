Regina Schwarz und Thomas Fritsch bieten in ihrem GEWE Studio Hamburg eine große Vielfalt an individuellen Glasanbauten für die stilvolle Erweiterung des Hauses und mehr Wohnqualität. Der Funke Mediengruppe gewähren die Wintergartenexperten einen Einblick in ihr Leistungsspektrum, ihre besonderen Kompetenzen und aktuelle Wohntrends.

Frau Schwarz, Herr Fritsch, Sie sind Spezialisten für kreative Raumerweiterungen aus Glas. Wie genau sieht ihr Leistungsspektrum aus?

Regina Schwarz: Unser GEWE-Studio Hamburg ist spezialisiert auf transparente Glasanbauten in Form von ganzjährig bewohnbaren Wintergärten, Sommergärten und Terrassen-überdachungen. Diese bieten wir in unterschiedlichsten Materialien an, wie Aluminium, Kunststoff oder Holz.

© GEWE

Wo genau liegen die besonderen Stärken/Kernkompetenzen?

Thomas Fritsch: Unsere Stärke und Kernkompetenz liegen in der „GEWE-Wintergarten-Idee“, bei der unsere Kunden im Mittelpunkt stehen. Wir leben Dienstleistung mit jeder Faser und begleiten unsere Kunden eng von der ersten ausführlichen Beratung über die individuelle Planung bis hin zur Umsetzung. Unser Kunde soll alle Möglichkeiten des Wintergarten- und Terrassendach-Baus nutzen können, damit am Ende ein auf seine Bedürfnisse perfekt abgestimmtes Produkt entsteht.

Regina Schwarz: Dabei führen wir alle entscheidenden Komponenten zusammen, indem wir über Architekten und Planer verfügen, die sich ausschließlich mit der Konzeption und Realisierung von Wintergärten und Terrassenüberdachungen beschäftigen. Außerdem erfolgen unsere Montagen durch festangestellte Werksmonteure mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz. Auch unsere Lieferanten und Produzenten arbeiten auf einem hohen technischen Niveau. Durch diese Arbeitsweise können wir beste Qualität zu einem angemessenen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Dabei stehen wir unseren Kunden vor Ort jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

© GEWE

Wie gehen Sie vor, wenn Sie ein neues Bauprojekt starten?

Regina Schwarz: Wir hören unseren Kunden zu. In der Regel erfolgt ein erster Beratungstermin vor Ort, um die baulichen Gegebenheiten kennenzulernen, alle Wünsche und Möglichkeiten abstimmen zu können. Es folgte eine Entwurfsplanung und die Angebotserstellung. Viele Kunden besuchen in diesem Zuge gerne unseren Showroom, um ein Gefühl für Material, Farbe, Ausführung und Qualität zu bekommen. Nach Auftragserteilung erstellen wir – soweit erforderlich – den Bauantrag, eine zeitliche Bauablaufplanung und leiten die Arbeitsvorbereitung in unserem GEWE-Herstellerwerk ein.

Wie sieht Ihr Partnernetzwerk aus?

Thomas Fritsch: Gute Handwerker zu finden ist nicht leicht. Über viele Jahre haben wir ein Netzwerk aufgebaut und können unseren Kunden erfahrene seriöse Handwerker aus allen Bereichen empfehlen. Hierzu gehören Maurer, Garten- & Landschaftsbauer, Elektriker, Klempner-, Sanitär und Dachdeckerbetriebe sowie Fachbetriebe für innen liegenden Sicht- & Sonnenschutz. Alle Partner kennen unsere Bauabläufe und kommunizieren eng mit allen anderen Gewerken, den Kunden und uns. So ist unser Anspruch eines reibungslosen Bauablaufs sichergestellt.

© GEWE

Was war die bisher größte Herausforderung, die Sie meistern mussten?

Regina Schwarz: Im Laufe der Jahre wurden wir mit vielen individuellen Ausführungswünschen konfrontiert. Die größte Herausforderung liegt dabei jeweils darin, den Kundenwunsch mit der technischen Machbarkeit in Einklang zu bringen. Dies erfordert zuweilen viel Geduld und Kreativität. Als Maxime gilt dabei für uns „geht nicht, gibt´s nicht“.

Wo leben Ihre Kunden?

Thomas Fritsch: Mit dem GEWE Wintergarten-Studio Hamburg betreuen wir unsere Kunden, die in der Regel Eigenheimbesitzer sind, in Norddeutschland. Unser Kerngeschäft liegt dabei in Hamburg und im Hamburger Umland. Besonders aktiv sind wir traditionell im Alstertal, den Elbvororten, im Raum Norderstedt, Ahrensburg, Wedel, Henstedt-Ulzburg, Wentorf und Reinbek.

Wie sieht die Nachfrage nach Wintergärten und Überdachungen aktuell aus?

Regina Schwarz: Die Nachfrage nach Wintergärten und Terrassenüberdachungen ist ungebrochen, wächst stetig. Stilvolle Glasanbauten haben sich in den letzten Jahren regelrecht zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt. Die lichtdurchflutete und luftige Bauweise trifft den heutigen Zeitgeist und erfüllt den Anspruch an moderne Architektur.

© GEWE

Welche Stile/ Bautrends sind hier besonders beliebt?

Regina Schwarz: In den letzten Jahren hat sich ein Trend entwickelt hin zu eckigen kubistisch-klaren Formen und dunkler Farbgebung. Aber auch traditionelle Ausführungen im Landhaus-Stil sind weiterhin sehr beliebt. Wir decken die gesamte Bandbreite an Stilen ab, die den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen der Menschen entsprechen.

Welche Pläne haben Sie als Unternehmer für die Zukunft?

Thomas Fritsch: Wir sind dankbar für unseren langjährigen Erfolg und möchten diesen in der Zukunft erhalten und weiter ausbauen. Um dies zu erreichen, investieren wir derzeit beispielsweise in die Modernisierung unseres Showrooms, in neue Software-Produkte und die regelmäßige Fortbildung unserer Mitarbeiter. Auf diese Weise bieten wir unseren Kunden stets innovative und modernste Lösungsansätze für ihre Projekte.