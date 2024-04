Entdecken Sie das SeeHuus Lifestyle Hotel in Niendorf und genießen Sie einen erstklassigen Urlaub am Timmendorfer Strand – mit eleganten Zimmern in modern-maritimem Design und direktem Zugang zum Meer. Ideal für Erholung und Abenteuer an der Ostsee. Jetzt Auszeit buchen!

Sommer, Sonne, Strand und Meer – diese Assoziationen rufen oft Bilder von entfernten Destinationen hervor. Getreu dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah" laden beeindruckende Strände, charakteristische Strandkörbe und eine frische Meeresbrise zum Genießen und Verweilen ein.

Deutschland eröffnet eine facettenreiche Palette für Urlauber aller Art und beweist, dass auch heimische Regionen mit ihren beeindruckenden Stränden und malerischen Meeresküsten einen unvergesslichen Strandurlaub ermöglichen.

© SeeHuus

Die reiche Naturlandschaft, durchzogen von historischen Schätzen, machen Deutschland zum idealen Ziel für all jene, die das Gefühl von warmen Strandsand unter den Füßen und salziger Seeluft in der Nase ebenso suchen wie kulturelle Erlebnisse und regionale Vielfalt.

An der Ostsee, wo das Wasser sanft auf feinsandige Ufer trifft, entfaltet sich die Schönheit der deutschen Küsten. Der Timmendorfer Strand, auch als strahlendes Juwel der Ostseeküste bekannt, zieht Erholungssuchende und Sonnenanbeter gleichermaßen an. Hier ist es auch, wo das SeeHuus Lifestyle Hotel als Inbegriff von stilvollem Ambiente und wohltuende Gemütlichkeit seinen Platz gefunden hat, auf seine Gäste wartet und sie aus nah und fern willkommen heißt.

© SeeHuus

© SeeHuus

Das SeeHuus Lifestyle Hotel – Ihr Ankerplatz am Timmendorfer Strand

Im SeeHuus Lifestyle Hotel, direkt am beliebten Ufer des Timmendorfer Strands gelegen, verschmelzen innovatives Design und ein einladendes Ambiente. Vom ersten Moment an soll das Gefühl aufkommen: Hier bin ich angekommen, das ist mein Ort der Ruhe am Meer.

© SeeHuus

Im Herzen des charmanten Niendorf, einem Ortsteil des belebten Timmendorfer Strands, bietet das SeeHuus eine Adresse, die zum einen mit ihrer direkten Strandlage besticht. Die Ostsee mit ihrem zeitlosen Charme lockt stets und ständig zahlreiche Besucher an, um die Tage mit Spaziergängen entlang des Strandufers zu beginnen und diese mit einem strahlenden Sonnenuntergang an der modernen Seebrücke in Niendorf zu beenden.

Die insgesamt 74 Zimmer und Suiten des SeeHuus sind darauf ausgerichtet, ein breites Spektrum an Komfort und Stil zu bieten. Jede der zehn Zimmerkategorien, von den Sea Luxury Zimmern mit direktem Meerblick, bis hin zu den Classic Zimmern mit einer sonnigen Aussicht auf die Landseite, bietet ihre ganz eigenen Vorzüge.

© SeeHuus

© SeeHuus

Ein perfekter Tag am Meer: Aktivitäten, Frühstück und Wellness

Auch das ausgiebige Frühstücksbuffet lässt keinen Wunsch unerfüllt. Mit einer Fülle an Optionen, die von süßen Pancakes bis zu herzhaften Fischspezialitäten reicht, bietet das Hotelsortiment eine breite Auswahl an Spezialitäten. Bei schönem Wetter lädt die großzügige Terrasse dazu ein, mit Blick auf das Meer in den Tag zu starten.

Bereits Ende Mai und somit rechtzeitig zum Start der optimalen Urlaubssaison dürfen Gäste sich auf einen frisch renovierten Wellnessbereich im SeeHuus Lifestyle Hotel freuen. Bis zur Vollendung der Umbauarbeiten kommen Gäste in den Genuss eines Preisnachlasses – ein Dankeschön für das Verständnis und die Vorfreude.

© SeeHuus

© SeeHuus

Entdecken, erholen, erleben: Ein Aufenthalt im SeeHuus bietet nicht nur ein reiches Angebot für die Zeit direkt im Hotel, sondern ermöglicht es, die Vielfalt der Lübecker Bucht zu entdecken. Wassersport, Radfahren, Golfen mit Ermäßigung und kulturelle Angebote in der nahen Hansestadt Lübeck versprechen Aktivitäten für jeden Geschmack – das ganze Jahr über.

Immer das beste Angebot: Spezielle Aktionen und Arrangements

Um jeden Aufenthalt zu etwas Besonderem zu machen, stellt das Hotel regelmäßig individuelle Angebote bereit. So können Interessierte beispielsweise den "Green Deal" entdecken oder von weiteren Vorteilen vor Ort profitieren.

Wer die nächste Auszeit am Timmendorfer Strand plant, findet im SeeHuus Lifestyle Hotel genau das richtige Umfeld. Besuchen Sie die Experten online, um mehr über die vielfältigen Zimmerkategorien, Wellnessangebote oder die endlosen Möglichkeiten zu erfahren, die die Umgebung von Niendorf zu bieten hat. Das Team freut sich auf Ihren persönlichen Aufenthalt direkt am Meer.

