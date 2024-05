Berlin. Kreuzfahrtschiffe beherbergen ein düsteres Geheimnis, aber kaum jemand weiß davon. Günther Jauch verrät, was dahinter steckt.

In einer jüngeren Folge der Quizshow „Wer wird Millionär?“ (13. Mai) gab Moderator Günther Jauch ein pikantes Detail zu Kreuzfahrten preis. So scherzte er nebenbei mit dem Kandidaten Philipp Lellau, einem nautischen Wachoffizier, über die ZDF-Kultserie „Das Traumschiff“. In dem Zusammenhang enthüllte der 67-Jährige ein schockierendes Geheimnis, das jedes Kreuzfahrtschiff beherbergt. Allerdings weiß kaum jemand davon.

Günther Jauch: „Jedes Kreuzfahrtschiff besitzt eine Kühlkammer für Leichen“

Was es mit dem dunklen Detail auf Kreuzfahrtschiffen auf sich hat? Laut Moderator Günther Jauch beherbergt jeder Cruise Liner eine separate Kühlkammer für Leichen an Bord. „Das ist übrigens das größte Geheimnis auf Kreuzfahrtschiffen“, erklärt er. Im Zusammenhang mit dem „Traumschiff“ fügt er hinzu, dass diese Räume nicht gefilmt werden dürften. Daher kennen die Wenigsten das gut behütete Geheimnis.

Kandidat und Marine-Experte Philipp Lellau bekräftigt Jauchs Aussage und erklärt, was es damit auf sich hat: Für den Fall, dass während der Kreuzfahrt jemand verstirbt, muss es an Bord eine Möglichkeit geben, die Leiche zu kühlen. Da Tote nicht im gleichen Kühlraum mit den Lebensmitteln gelagert werden sollen, sind entsprechend separate Kammern dafür vorgesehen.

Während Moderator Günther Jauch und Kandidat Philipp Lellau über „Das Traumschiff“ scherzen, offenbart das ZDF Informationen zu den neuen Folgen der Kultserie. So warten die zwei Episoden, die noch bis Juli produziert werden, mit diversen Stars aus Film und Fernsehen auf. Dabei soll u.a. „Let‘s Dance“-Juror Joachim Lambi einen Gastauftritt haben.

