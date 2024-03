Zermatt. Über 130 Shows auf 17 Bühnen: Das Akustik-Festival Zermatt Unplugged ist vom 9. bis 13. April 2024 wieder der Place to be für Musikbegeisterte.

Coole Location: Über 130 Shows von 70 verschiedenen Acts auf 17 Bühnen: Das Akustik-Festival Zermatt Unplugged verwandelt das Dorf am Fusse des Matterhorns von 9. bis 13. April 2024 in einen Ort der Musik. Neben den Hauptkonzerten von Birdy, James Arthur, Michael Patrick Kelly, Angus & Julia Stone sowie Gregory Porter gehören auch zahlreiche Discovery Acts und DJs zum Programm. Heute Donnerstag hat das Festival weitere 49 Acts bekannt gegeben, die alle mit dem Unplugged Pass für CHF 65 zugänglich sind.

Fünf Tage lang können Unplugged-Pass-Inhaber knapp 50 Acts der verschiedensten Genres genießen – von mittags bis in die frühen Morgenstunden. Neben den Hauptakts auf den Ticketbühnen bieten zahlreiche etablierte und aufstrebende Künstler aus der Schweiz, Europa und aller Welt ein farbenfrohes Programm im Dorf und in den Bergen. Mitreißende Rock-Pop-Musik aus Berlin, Psychedelic Cosmofunk aus Wien, Country, Blues und Bluegrass aus Irland, virtuoser Folk aus Kanada oder eine wilde Indie-Rock-Performance samt Didgeridoo – "die Bandbreite ist noch grösser als im vergangenen Jahr", sagt Festival-Geschäftsführer Rolf Furrer. "Diese Vielfalt ist unser USP – und natürlich das stimmige und qualitativ hochwertige Programm."

Von Dienstag, 9. bis Samstag, 13. April 2024 findet in Zermatt das größte Akustik-Festival Europas statt. Auf 17 großen und kleinen Bühnen im Dorf und hoch auf dem Berg gibt es über 120 Konzerte zu erleben – am Tag, am Abend und bis in die Nacht hinein. Eine der Besonderheiten: Künstler, die sonst große Säle füllen, spielen im Rundzelt vor 2200 und in der Club Location Vernissage vor 500 Zuhörern. Noch intimer wird es bei den Sunnegga Sessions auf knapp 2300 Meter über Meer und in der Heinz Julen Loft mit jeweils 110 oder in der Kapelle Winkelmatten mit nur 48 Plätzen.

© Zermatt-Unplugged

Erfolgreiche "Comebacks" und ein Album Preview

Schon lange auf der Wunschliste und nun als Eröffnungsact auf der Zeltbühne ist Birdy mit ihrem 2023 veröffentlichten Album "Portraits". Im Rahmen eines akustischen Konzerts wird das Publikum den neuen Stil der britischen Künstlerin kennenlernen und Birdy-Klassiker wie "People Help the People" wiederentdecken. Mit Spannung erwartet werden auch Angus & Julia Stone, die sich beim ersten Besuch in Zermatt vor acht Jahren zu ihrem Erfolgstitel und dem gleichnamigen Album "Snow" inspirieren liessen.

Am Freitag, 12. April wird das australische Geschwisterduo sein sechstes Studioalbum "Cape Forestier" vorstellen und die neuen Songs erstmals live der Öffentlichkeit präsentieren – zusammen mit einer Auswahl an Unplugged-Versionen von Lieblingsstücken aus den vergangenen Jahren. James Arthur ("Say you won’t let go" – 1,36 Milliarden Abrufe auf Spotify), der 2014 bereits in Zermatt war, kehrt als inzwischen international gefeierter Musiker zurück ans Matterhorn. Arthur steht wie kaum ein anderer für live und unplugged. Und auch für Michael Patrick Kelly, der am Donnerstag, 11. April die Zeltbühne betritt, ist ein Song nur vollkommen, wenn er ihn live spielen kann. Mit Soul und Jazz sorgt Gregory Porter am Samstag, 13. April für ein ganz anderes Genre auf der Zeltbühne.

Auf Tuchfühlung mit dem Publikum

Einer, der das Festivalzelt wohl mühelos füllen könnte, ist Ben Howard (The Wolves). Sein erstes akustisches Konzert seit Langem wird am Festivaldienstag für die 500 Gäste im Vernissage ein Erlebnis. Gemeinsam mit dem Publikum eine besondere Atmosphäre zu schaffen, ist auch die Spezialität von Jack Savoretti, der am Donnerstag gefühlvolles Songwriting inklusive einiger italienischer Klassiker präsentieren wird. Kate Nash (Foundations) – in UK ein Superstar – hat wohl ebenfalls lange nicht mehr vor nur 110 Zuschauer gespielt.

Kampagnengesicht Blair Davie

Für tiefe Emotionen auf beiden Seiten der Bühne hatte Blair Davie, Singer-Songwriter aus Schottland, am vergangenen Festival gesorgt. Blairs Gabe, die eigene Verletzlichkeit zu zeigen und Themen wie Liebeskummer, Mobbing und sexuelle Identität in wunderschöne Musikmomente zu verpacken, hatte nicht wenige Besucher zu Tränen gerührt. Nun strahlt Blair als Kampagnengesicht des Festivals 2024 von allen Plakaten und Werbemitteln. "Authentisch zu sein und sich nicht zu verstellen, dies sind Werte, die auch uns wichtig sind", so Festival-Geschäftsführer Rolf Furrer.

© Zermatt-Unplugged

Nächtliches Programm mit vollem Sound

Klar im Fokus stehen am Zermatt Unplugged die akustischen Konzerte und die Singer-Songwriter-Musik. Doch die Nacht gehört den tanzbaren Beats und dem DJ Sound. Ob im großzügigen Foyerzelt in der Mitte des Dorfes, im Club Vernissage (Das Vernissage ist sowohl Konzert- wie auch Clublocation und eine Schöpfung des Zermatter Künstlers Heinz Julen), im Unique Hotel Post, im Manud oder im Cervo: wer das Nachtleben sucht, kann sich am Zermatt Unplugged mitten hineinstürzen.

"Jazzylectro" von Cup of Jazz gehört ebenso zum Programm wie Madmotormiquel oder Jake The Rapper aus Berlin, die international erfolgreichen Adana Twins, Eddy Ramich – Star der südosteuropäischen Tanzmusikszene, Gome aus Hamburg, Monkey Safari vom Label Hommage, Crazy P – die Alphatiere der elektronischen Tanzmusikszene Grossbritanniens und das niederländische Duo Dam Swindle.

© Zermatt-Unplugged

Ronnie Scott’s Jazz Club mit dem Unplugged Pass

Der Londoner Ronnie Scott’s Jazz Club wird 2024 wieder im Mont Cervin Palace nachgebaut und von den Ronnie Scott’s All Stars und der Soul Family mit Soho-Jazz-Club-Vibes erfüllt. "Divas of Jazz", "Night at Movies" oder "Sounds of 60’s" – jeden Abend wartet eine andere Themenshow auf die Gäste. An den Late Shows werden interessante Gäste erwartet. Der Zutritt ist neu mit dem Unplugged Pass möglich – eine Sitzplatzreservation wird empfohlen. Ebenfalls wieder mit dabei: der Blues Club im Hotel Alex mit Jon Cleary, Justina Lee Brown und Lucky Wüthrich.

Nobelhart & Schmutzig X Bigamo Musik: Sternegastronomie und Live-Performances

Am 9. April zum Festivalstart lädt Zermatt Unplugged zusammen mit Nobelhart & Schmutzig und Bigamo Musik zur Dinner-Show mit anschliessender Party ins La Piscina by CERVO ein. Berliner Food und Vibes verschmelzen mit der herzlichen Gastfreundschaft von Zermatt und dem Festival-Flair. Billy Wagner – Inhaber und Wirt von Nobelhart & Schmutzig – ist Gastgeber des Events. Musikalisch begleitet und kuratiert wird der Abend von Bigamo Musik, dem Berliner Record Label von Frank Wiedemann. Atmosphärische Live-Performances gibt's zu den sieben saisonalen Gängen, zwischendurch und auch an der After-Party. Zum Dinner Event

© Zermatt-Unplugged

Talentförderung an der Mountain Academy

Der musikalische Nachwuchs liegt den Organisator:innen des Zermatt Unplugged sehr am Herzen. Parallel zum Festival bietet die Mountain Academy darum sechs Schweizer Newcomer:innen ein interaktives Programm an. Durch Masterclasses und Gesprächsrunden mit Branchen-Akteuren, die sich während des Festivals in Zermatt aufhalten, fördert die Academy den Know-how Transfer. In Atelier-Sessions entstehen in kürzester Zeit neue Songs, die dem Festival-Publikum in Showcases präsentiert werden. "Ziel ist es, die Teilnehmenden in ihrem Schaffen und auf ihrem Weg als Singer-Songwriter zu unterstützen und voranzubringen", betont Rolf Furrer. Zur Mountain Academy

© aka

Wo gibt es die Tickets für Zermatt Unplugged?

Mit dem Unplugged Pass für CHF 65 erhalten Besucher an den fünf Festivaltagen Zutritt zu allen Unplugged-Pass-Bühnen, neu zum Ronnie Scott’s Jazz Club, zum Taste Village, zum Foyerzelt und zu den diversen After-Show-Partys. Den Unplugged Pass und alle Tickets zu den Hauptkonzerten gibt es auf www.zermatt-unplugged.ch/de/tickets

Das detaillierte Programm auf zermatt-unplugged.ch/de/programm

Über Zermatt Unplugged

Akustik Shows von großen internationalen Akts und vielversprechenden Talenten. Musik im intimen Rahmen, reduziert auf die musikalische Essenz. Dazu energetische Sets von angesagten DJs. Und das alles vor einer unvergleichlichen Bergkulisse. Das Akustik-Musik-Festival Zermatt Unplugged ist nicht mehr aus der europäischen Musikszene wegzudenken. Die erste Ausgabe fand im Jahr 2007 statt, gegründet als Singer-Songwriter Festival von Thomas Sterchi, Marco Godat und Heinz Julen, unterstützt durch Anni-Frid von ABBA und Jon Lord von Deep Purple. Mittlerweile werden an fünf Tagen über 130 Konzerte auf 17 Bühnen veranstaltet, verteilt im ganzen Dorf und auf dem Berg. Die Mischung aus akustischer Musik, der eindrücklichen Berglandschaft am Matterhorn, schönstem Frühlingsschnee und der, Zermatter Gastfreundschaft machen das Festival zu einem einzigartigen Gesamterlebnis.

Weitere Informationen unter www.zermatt-unplugged.ch

© zermatt tourismus

Was sollte man in Zermatt außerdem nicht verpassen?

Fahrt auf den Blauherd

Fahrt mit der Bahn von der Talstation Sunnegga nach Blauherd. Das Sonnenplateau zwischen den Stationen Sunnegga und Rothorn liegt auf 2'571 m ü. M. und bietet viele Gründe für einen Besuch: So kann in der Alpine Lounge alles zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen der Zermatt Bergbahnen erfahren, sowie das Funventure Angebot im Sommer oder auch das große Herz aus Holz als Fotosujet mit dem Matterhorn im Hintergrund entdeckt werden. In der Blue Lounge finden auch tagsüber Konzerte im Rahmen des Festivals statt.

Mehr Infos zu den Ausflugsbergen https://www.zermatt.ch/bergerlebnisse/Ausflugsberge

© aka

Höchstgelegene Bergbahnstation Europas: Matterhorn Glacier Paradise

Von der Talstation Matterhorn Express geht die Fahrt auf das Klein Matterhorn. Die höchstgelegene Bergbahnstation Europas mit dem Restaurant im Minergie-P Standard setzt Maßstäbe der Nachhaltigkeit. Hier kann man in den mystischen Gletscher Palast 15 Meter unter der Oberfläche eintauchen oder das atemberaubende Panorama der italienischen, französischen und Schweizer Alpenriesen aus 3.883 Meter Höhe bestaunen.

Besuchen muss man die Aussichtsplattform, den Gletscher-Palast und das höchstgelegene Kino Europas. Auf dem Rückweg kann man die Gondelbahn bis zur Station Furi nehmen Dann wechselt man auf den Riffelberg-Express und fährt bis zur Station Riffelberg. Hier kann man vis à vis des Matterhorns im Riffelhaus 1853 lunchen oder Kaffee und Kuchen genießen und dabei der Festival-Performance lauschen. www.riffelhaus.ch

Top: Gornergrat

Mit seiner sonnigen, ganzjährig erreichbaren Aussichtsplattform zählt der Gornergrat (3'089 m) zum Top-Ausflugsziel, nicht nur der Höhe wegen. Umgeben von 29 Viertausendern, vom größten Schweizer Berg und zweitlängsten Gletscher der Alpen, bietet der Gornergrat ein Gebirgspanorama, das überwältigender nicht sein könnte. Die höchste im Freien angelegte Zahnradbahn Europas hat ihren Ausgangspunkt mitten in Zermatt.

Matterhorn Museum - Zermatlantis

Der Besuch im Museum ist ein Muss für jeden Gast. Unter dem Glasdach neben der Dorfkirche eröffnet sich unter Tage eine versunkene Welt: Zermatlantis. Hier taucht man in die Bergwelt vergangener Jahrhunderte ein: Man sieht, wie die Einwohner von Zermatt im 19. Jahrhundert lebten und erschaudert beim Anblick des gerissenen Seils der Matterhorn-Erstbesteigung von 1865.

Weitere Informationen: www.zermatt.ch/museum

© aka

Tipps

Anreise

Mit dem Flugzeug nach Zürich und dann mit dem Zug direkt bis Zermatt. Oder direkt von Deutschland aus mit dem Zug.

Glacier Express

Wer etwas Besonderes erleben möchte, kann auch mit dem berühmten Glacier Express nach Zermatt fahren. Oder im Anschluss an das Festival zurück oder nach St. Moritz oder Davos. Der Glacier Express ist die berühmteste Bahn der Welt. Sie führt in rund sieben Stunden von Zermatt nach Davos oder St. Moritz. Es ist eine Tagesreise durch unberührte Berglandschaften, mondäne Kurorte, tiefe Schluchten, wie die Rheinschlucht, der "Grand Canyon der Schweiz", faszinierende Täler, 91 Tunnel und über 291 imposante Brücken - allen voran das berühmte Landwasserviadukt.

Infos unter https://www.glacierexpress.ch/de/

Weitere Informationen: www.zermatt.ch/anreise

© aka

Hoteltipps

Ankommen, Einrichten und erstmal einen Aperitif auf der wunderschönen "Infinity Terrasse": Das Relais & Chateaux Schönegg hat zudem ein sehr gutes Restaurant. www.schonegg.ch

Im weitläufigen Cervo Mountain Resort mit dem einzigartigen Mountain Ashram Spa im Hotel kann man sich nach Musikerlebnissen und Bergabenteuern erholen. Auf der Cervo-Terrasse finden übrigens auch Festival-Konzerte statt. www.cervo.ch

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite von Zermatt Tourismus www.zermatt.ch/de und auf dre Seite von Schweiz Tourismus https://www.myswitzerland.com/de-de/