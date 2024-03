Göteborg (dpa/tmn) –. Der Komplex im Göteborger Unterhaltungsviertel soll Mitte April seine Pforten öffnen. Schon das Gebäude selbst ist ein Hingucker.

In Göteborg gibt es eine neue Sehenswürdigkeit für autoaffine Urlauber: Die World of Volvo öffnet Mitte April in der Stadt an der schwedischen Westküste. Herzstück des Baus ist eine große Ausstellung rund um die bekannteste Automarke des skandinavischen Landes.

Eines der Highlights ist laut der Tourismusagentur Visit Sweden ein Windkanal, der die Kraft der Aerodynamik demonstrieren soll. Außerdem gibt es diverse Fahrzeuge aus der Historie von Volvo zu sehen. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet.

Die World of Volvo erinnert an andere Markenmuseen und Erlebniswelten großer Hersteller, etwa die BMW Welt in München oder das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. In Göteborg soll es neben dauerhaften und temporären Ausstellungen auch Kultur, Konferenzen und Kulinarik in dem Museumskomplex geben.

Größter Holzbau Skandinaviens

Optisch ist der Neubau unweit des Freizeitparks Liseberg im Südosten des Stadtzentrums ein Hingucker: Nach Angaben der für die Holzkonstruktion zuständigen Baufirma Wiehag soll es sich um den größten Holzbau in Skandinavien handeln. Offizieller Eröffnungstermin ist der 14. April, Tickets sind ab dem 15. April erhältlich.

Regulär zahlen Erwachsene umgerechnet rund 20 Euro (225 Schwedische Kronen), Kinder, Jugendliche, Studenten und Ältere weniger, für kleine Besucher bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. (Infos in englischer Sprache: www.worldofvolvo.com/en/)

© dpa-infocom, dpa:240314-99-336874/2 (dpa)