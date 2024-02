Maya-Ruine über dem Meer in Tulum: Discover Airlines will ab dem 12. Dezember 2024 wöchentliche zwei Direktflüge von Frankfurt am Main an die Karibikküste der mexikanischen Yucatán-Halbinsel anbieten. (zu dpa: «Ferienflieger Discover fliegt zu neuem Mexiko-Airport Tulum») © Michael Juhran/dpa-tmn/dpa