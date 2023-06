Tui baut Urlaubsangebot für die Türkei deutlich aus

Die Türkei wird derzeit gut gebucht. Für das kommende Jahr will Tui sein Angebot in dem Land daher ausbauen.

Schon jetzt bringt Tui Millionen Gäste in türkische Urlaubsregionen. Doch im kommenden Jahr sollen es noch mehr werden. Der Veranstalter will seine Kapazitäten in der Türkei kräftig steigern.