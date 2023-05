„Alles in einer Hand“

„Alles in einer Hand“ Spielkarten-Museum in Altenburg zeigt Sonderausstellung

Im Residenzschloss Altenburg ist ab dem 21. Mai die Sonderausstellung «Alles in einer Hand - 100 Jahre Spielkartenmuseum Altenburg» zu sehen.

Kreuz, Pik, Herz und Karo: Das Kartenspiel hat in Altenburg eine lange Tradition. Ein Jahrhundert nach seiner Gründung blickt das dortige Spielkartenmuseum in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft.