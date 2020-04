Coronakrise: Wann kommt die Kreuzfahrt wieder auf Kurs?

Hamburg. Durch die Coronakrise ist das Reisen weltweit fast vollständig zum Erliegen gekommen. Hotels sind geschlossen, Flugzeuge bleiben am Boden, Häfen wurden gesperrt, viele Grenzen dürfen nicht mehr übertreten werden. Deutschland hat, zunächst gültig bis zum 30. April, eine weltweite Reisewarnung herausgegeben, sodass Kunden immerhin einen Anspruch haben, gebuchte Urlaube in diesem Zeitraum kostenlos zu stornieren.

TUI beantragt 1,8-Milliarden-Kredit

Das alles stellt die Branche vor extreme finanzielle Probleme: Schon TUI allein beantragte 1,8 Milliarden Euro als Überbrückungskredit vom Staat, um die Liquidität zu sichern, viele Reisebüros und Spezialanbieter kämpfen um die Existenz. Sie hoffen auf möglichst viele Umbuchungen statt Stornierungen – doch wer kann schon garantieren, dass die geänderten Daten dann wirklich wie geplant funktionieren?

„Ein Schiff wird kommen …“ Was einst Lale Andersen gesungen hat, stimmt so auch nicht mehr. Vom Coronavirus hart getroffen wurde nämlich ebenso die Kreuzfahrt-Branche. Hatten Reedereien zunächst noch gehofft, dass sich SARS-CoV2 wie das erste SARS-Virus im Jahr 2003 weitgehend auf Südostasien begrenzen ließe, weitete sich die Epidemie binnen weniger Wochen zur Pandemie aus und machte auch vor der Schifffahrt nicht Halt.

Aida bislang ohne Covid-19-Fälle

Nachdem ein am 25. Januar von Bord gegangener Passagier der „Diamond Princess“ positiv auf Covid-19 getestet worden war, hatten japanische Behörden 3711 Urlauber und die Crew auf dem Schiff unter Quarantäne gestellt. Doch das half nichts, im Gegenteil: Mehr als 700 Menschen wurden nach und nach infiziert, acht starben daran.

Weil im Februar und März auf einigen weiteren Schiffen Erkrankungen entdeckt wurden, verweigerten in den Zielgebieten immer mehr Häfen Kreuzfahrern den Landgang. Auch Aida-Passagiere mussten mehrfach zittern, jedoch erhärtete sich keiner der Verdachtsfälle, sodass die Reederei offiziellen Angaben zufolge bislang ohne Covid-19-Fälle blieb.

Nur mit großen Mühen und teilweise nach längeren Irrfahrten konnten Reedereien ihre Gäste von Bord holen und nach Hause bringen. Anschließend sagten alle Anbieter neue Reisen ab – viele zunächst bis Ende April, die ersten nun bereits bis Ende Mai (MSC) oder sogar Ende Juni (Viking).

Kreuzfahrtschiffe weltweit verteilt vor Anker

Doch was ist eigentlich mit den leeren Schiffen passiert? Dieser Frage hat sich der Kreuzfahrt-Experte Franz Neumeier auf seinem Blog cruisetricks.de gewidmet. Und dabei einige erstaunliche Beobachtungen gemacht: „Längst nicht alle haben Platz in Häfen gefunden. Einige wenige sind noch unterwegs, aber die meisten liegen weltweit verteilt vor Anker.“

Ein Hotspot seien dabei die Bahamas. Auf einem Foto, das ein Offizier von Royal Caribbean mit der Drohne aufgenommen hat und das Neumeier in seinem Beitrag präsentiert, sind gleich sieben Kreuzfahrtriesen zu sehen, die vor Freeport auf Reede liegen. Am Dienstag waren diese über das Automatic Identification System (AIS) zwar nicht mehr zu finden, doch immerhin fünf Schiffe von Princess Cruises und die „Scarlet Lady“ ließen sich auf einer Parkposition zwischen Grand Bahama und Bimini identifizieren. Etwas weiter östlich befanden sich zu diesem Zeitpunkt dicht an dicht vier Schiffe der Holland America Line und die „Celebrity Reflection“.

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey

Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey

„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey



Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey

Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey

Abgesperrte Trimmdich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey

Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius/dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible



Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz

Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa



Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa



Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa

Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Corona-Krise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa

Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor



Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa



Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa

Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA

Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa



Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News



Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning



Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA



Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa



Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services



Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa

An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa



Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa



Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Einige Kapitäne bauen in die Wegstrecke Muster ein

So, wie man als Privatperson Flugzeuge mit Apps wie Flightradar tracken kann, lässt sich auch jedes Schiff, das auf den Weltmeeren unterwegs ist, elektronisch aufspüren. Dabei helfen Websites wie MarineTraffic.com. Da auch die zurückgelegten Strecken angezeigt werden können, machen sich manche Kapitäne einen Spaß daraus, in die Wegstrecke ein Muster einzubauen. So zeichnete die „Seabourn Encore“ vor dem australischen Freemantle ein Herz in den Kurs, die „Discovery 2“ der TUI-Tochter Marella Cruises versuchte sich vor Jamaika erfolgreich am eigenen Firmen-Logo. Und die „AidaBlu“ kurvte südlich von Kreta solange hin und her, bis „wewillbeback“ (wir kommen zurück) zu lesen war.

Einige der weltweit gut 300 Kreuzfahrtschiffe sind zurzeit - ohne Passagiere und mit verkleinerter Crew - unterwegs zu neuen Positionen, die den Reedereien für die Zwischenzeit bis zum Neustart sinnvoll erscheinen. Wann und wie der tatsächlich erfolgt, hängt nun von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und den Entscheidungen der Politik ab.

TUICruises zum Beispiel verlegt die Flotte momentan komplett nach Europa: „Mein Schiff 1 und 2“ sind auf dem Weg von der Karibik zu den Kanaren, wo bereits zwei Schwesterschiffe warten. „Mein Schiff 5 und 6“ steuern vom Indischen Ozean kommend das Mittelmeer an, und „Mein Schiff 4“ ist offenbar auf dem Weg nach Bremerhaven. Phoenix Reisen holt gleich die gesamte Flotte zurück nach Deutschland, bis Mitte April sollen alle Schiffe in Hamburg oder Bremerhaven sein.

Wann werden Kreuzfahrtschiffe wieder starten?

Die Unsicherheit bleibt: „Derzeit können wir noch keine Aussage über mögliche Fahrplanänderungen treffen, die in weiterer Zukunft liegen. Selbstverständlich informieren wir Sie bei allen Änderungen immer automatisch. Bitte sehen Sie daher von Rückfragen ab“, schreibt TUICruises auf seiner Website. Ans Kundentelefon geht keiner mehr. Bei Aida heißt es: „Alle gebuchten Reisen mit Abfahrt im Zeitraum 1. Mai bis einschließlich 30. Juni können bis drei Tage vor Abreise gebührenfrei umgebucht werden.“

Wie soll es nun weitergehen? Wenn alles glatt läuft, will Hapag-Lloyd schon am 9. Mai mit der „Europa“ von Hamburg aus wieder in See stechen, vier Tage später soll in der Hansestadt auch die „Europa 2“ starten. Rund um diese Daten war ursprünglich der große Hafengeburtstag inklusive Schiffsparade geplant. Doch beides fällt jetzt aus, wie so vieles.

