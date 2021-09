Bäckerei Eggers Einbruch in Konditorei in Trittau – Zeugen gesucht

Unbekannte sind in die Bäckerei Eggers in Trittau eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster (Symbolfoto).

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Bäckerei Eggers am Europlatz in Trittau eingebrochen. Wer kann Hinweise geben?