So starten die Bargteheide Bees in die neue Saison (hintere Reihe, v. l.): Sportdirektor Said Ghalamkarizadeh, Carl Ceesay, Vincent Beckmann, Tobias Schümann, Yngve Jentz, Vladimir Migunov, Marcel Hoppe, Leonard Eckmann, Co-Trainer Emanuel Bortz, Patrick Thelen (vordere Reihe, v. l.), Jacob Gäde, Abdulai Abaker, Headcoach Şükran Gencay, Quran Dublin, Felix Geyer und Thorben Meißner.