Neues Trainerteam krempelt den TSV Glinde um

So starten die Bezirksligafußballer des TSV Glinde in die neue Saison (hintere Reihe, v. l.): spielender Co-Trainer Dominik Heikaus, Noah Trigonis, Lennard Spilker, Louis Lübcke, Niklas Apollonio, Lukas Jahnke, Finn Stempelmann, Trainer Kevin Karras (mittlere Reihe, v. l.), Enes Beger, Lennard Garber, Can Basak, Chukwu Torvikey, Bjarne Joppich, Shawn Scheele, Nick Schieweg, Niklas Kehr, Marc Meinz, Jakub Switalski, Betreuer Ralph Scheele, Nils Kröplin (vordere Reihe, v. l.), Adnan Alilo, Phillip Groth, Louis Pantel, Mirko Brandt, Simon Patzwaldt, Christian Albus, Tobias Kehr und Vincent Bakker. Auf dem Foto fehlen Marco Reksidler, Francisco Garcia, Simon Henningsen und Alexander Rarrek.