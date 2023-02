Ü35-Basketballer: Viel Spaß – und nichts zu verlieren

Bargteheide. Die TSV Bargteheide Bees vertreten Schleswig-Holstein am kommenden Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften Ü35. Bei dem Turnier in Hamburg ist das Team angesichts der starken Konkurrenz, die mit etlichen Ex-Profis antritt, allerdings nur Außenseiter. Die Gruppenphase wird am Sonnabend, 25. Februar, ausgetragen. Am Sonntag geht es mit den K.o.-Spielen weiter. Alle Partien werden in der Gesamtschule Alter Teichweg ausgetragen.

Gastgeber Eimsbütteler TV etwa wird von Ex-Bundesliga-Profi Sascha Leutloff (40 Jahre, 155 BBL-Spiele für Alba Berlin und den MBC) angeführt. Dazu kommen mit Steffen Kiese (35, 63 ProA-Spiele) und Vincent Kittmann (34, 126 ProA-Spiele) zwei frühere Profis der Hamburg Towers.

TSV Bargteheide Bees: „Der Druck liegt bei den anderen Teams“

„Wir haben bei dem Turnier nichts zu verlieren, der Druck liegt bei den anderen Teams“, sagt Maximilian Rau, Ü35-Verantwortlicher der Bees. „Ich bin mir sicher, dass wir viel Spaß haben werden. Und natürlich werden wir uns bestmöglich präsentieren.“

Neben dem ETV gilt der SV Empor aus Berlin um Ex-BBL-Profi Robert Kulawick (37, 299 BBL-Spiele für Alba Berlin, Bremerhaven, Göttingen und Braunschweig) als Titelkandidat. Beide Teams spielen in der Gruppe B, in der mit dem EBC Rostock zudem ein BBL-Verein antritt. Auch die Mecklenburger dürften mit einer starken Mannschaft an den Start gehen.

TSV Bargteheide Bees: Das sind die Gegner bei den NDM

Die Bargteheider, die im November souverän Landesmeister wurden, starten in der Gruppe A. Dort geht es zunächst gegen den MTV Bad Bevensen (Sonnabend, 12 Uhr). Die Niedersachsen um Leo Niebuhr (36, 29 BBL-Spiele für Braunschweig, Quakenbrück und Oldenburg) haben sich für die NDM ebenfalls mit einem früheren Profi verstärkt: Jan Lipke (39, 229 BBL-Spiele für Braunschweig und Bremerhaven). Der zweite Kontrahent ist Lok Bernau (14.30 Uhr), deren Ü35 ebenso wie der TSV Bargteheide in der Landesliga aktiv ist.

Im letzten Gruppenspiel geht es gegen die TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg (18.15 Uhr), die als Wundertüte gilt. Sollte es den Stormarnern gelingen, in der Gruppenphase Platz eins oder zwei zu belegen, geht es am Sonntag mit den Halbfinals weiter. Die beiden Finalteilnehmer qualifizieren sich für die Deutschen Meisterschaften im Mai in Bayern. aba

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.